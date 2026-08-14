W latach 2000 jej hity były wszędzie. Ciara wystąpi w Polsce tuż przed Robbiem Williamsem

Ciara znalazła się w gronie gwiazd zamykających lineup dwóch głównych scen drugiej edycji BitterSweet Festival. Organizatorzy przedstawiają ją jako ikonę amerykańskiego R&B i popu oraz jedno z nazwisk, które mają uruchomić festiwalową nostalgię za przebojami początku XXI wieku. I trudno o lepszy wybór. Ciara była jedną z tych artystek, których kariery idealnie wpisywały się w muzyczny klimat pierwszej dekady lat 2000. – mocne bity, R&B, hip-hop, efektowne teledyski i choreografie, które były niemal równie ważne jak same piosenki.

"Goodies" otworzyło jej drzwi do wielkiej kariery

Wielki przełom przyszedł wraz z debiutanckim albumem "Goodies". Już tytułowy singiel sprawił, że młoda wokalistka znalazła się w centrum zainteresowania amerykańskiego rynku muzycznego. Później przyszły kolejne hity, m.in. "1, 2 Step" i "Oh". Ciara szybko wypracowała własny wizerunek – z jednej strony była wokalistką R&B, z drugiej jedną z najbardziej charakterystycznych tancerek swojej generacji. To właśnie taniec od początku był ogromną częścią jej scenicznej osobowości. Jej występy i teledyski budowano wokół precyzyjnej choreografii, energii i fizycznej sprawności, dzięki czemu Ciara wyróżniała się na tle wielu innych gwiazd ówczesnego popu.

Jej głos dominował na listach przebojów

Organizator BitterSweet przypomina, że głos Ciary był mocno obecny na listach przebojów zarówno w latach 2000., jak i 2010. Zapowiedź jej koncertu została wręcz oparta na haśle wielkiej fali tanecznej nostalgii. To ważne, bo Ciara nie jest w lineupie przypadkowym nazwiskiem z przeszłości. Jej koncert idealnie wpisuje się w ideę tegorocznego BitterSweet Festival – zestawienia artystów, którzy dla części publiczności są wspomnieniem młodości, z gwiazdami kolejnych muzycznych pokoleń. Obok Ciary na festiwalu pojawią się m.in. Gorillaz, Robbie Williams, Faithless, Jessie J, Rita Ora, Twenty One Pilots, Lorde czy Major Lazer.

Ciara nadal stawia na wielkie show

W przypadku Ciary trudno mówić o koncercie wyłącznie w kategorii śpiewania największych przebojów. Od początku kariery ważnym elementem jej wizerunku była scena – taniec, choreografia i bardzo fizyczny sposób występowania. To właśnie dlatego jej koncert w Poznaniu może być jednym z najbardziej widowiskowych punktów soboty. Organizatorzy sami podkreślają taneczny charakter jej muzyki i zapowiadają występ jako powrót do czasów, kiedy jej przeboje dominowały na listach przebojów.

Ciara pojawi się na BitterSweet Festival w sobotę 15 sierpnia o 19:00. Jej koncert odbędzie się na głównej BitterSweet Stage. Miejsce w harmonogramie jest wyjątkowo mocne. Ciara wystąpi bezpośrednio przed jednym z największych headlinerów całego festiwalu. O 21:00 na tej samej scenie rozpocznie koncert Robbie Williams. Później, o 23:30, pojawi się Major Lazer.

Sobotni wieczór na głównej scenie będzie więc wyglądał tak:

17:15 – Sobel19:00 – Ciara21:00 – Robbie Williams23:30 – Major Lazer01:45 – BITTER Chopin, SWEET Chopin

Dla części publiczności jej koncert będzie zwyczajnie kolejnym dużym festiwalowym wydarzeniem. Dla innych może okazać się powrotem do czasów, kiedy "Goodies" czy "1, 2 Step" leciały z muzycznych kanałów, odtwarzaczy MP3 i pierwszych internetowych playlist. Ciara przyjeżdża do Poznania jako artystka z ponad dwudziestoletnią historią kariery, ale jej koncert nie ma być wyłącznie wspomnieniem dawnych czasów. 15 sierpnia dostanie jedną z najmocniejszych godzin w całym sobotnim programie i scenę, którą chwilę później przejmie Robbie Williams.

CIARA NA BITTERSWEET FESTIVAL 2026

Data: 15 sierpnia 2026Godzina: 19:00Scena: BitterSweet StagePrzed nią: Sobel – 17:15Po niej: Robbie Williams – 21:00Później: Major Lazer – 23:30

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