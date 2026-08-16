Liga hiszpańska wystartowała. Kiedy zagrają najwięksi?

Udany start Alaves i Sevilli

Sobotnie spotkania otworzyły nowy sezon najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii. Alaves pokonało Getafe 3:0, a Sevilla wygrała z Rayo Vallecano 2:1. W meczu Alaves z Getafe bohaterem gospodarzy okazał się Mariano Diaz. Były napastnik Realu Madryt i Olympique Lyon zdobył bramkę oraz zaliczył dwie asysty.

Primera Division jako pierwsza z pięciu czołowych lig europejskich wznowiła rozgrywki. Nastąpiło to niecały miesiąc po zdobyciu przez Hiszpanię mistrzostwa świata. To bez wątpienia wyjątkowy moment dla hiszpańskiego futbolu, który wkracza w nowy sezon na fali reprezentacyjnego sukcesu.

Kiedy zobaczymy gigantów na boisku?

Nie wszystkie zespoły wybiegły na murawę w pierwszy weekend. Już w połowie lipca władze ligi zadecydowały, że część klubów rozpocznie sezon tydzień później ze względu na udział ich piłkarzy w mistrzostwach świata. W tej grupie znalazły się między innymi broniąca tytułu Barcelona i Real Madryt.

Real Madryt rozegra swoje pierwsze spotkanie 22 sierpnia na wyjeździe z Espanyolem Barcelona. Dzień później Barcelona, w której barwach zobaczymy Wojciecha Szczęsnego, zmierzy się z Elche, również na boisku rywala. W składzie „Dumy Katalonii” zabraknie Roberta Lewandowskiego, który po wygaśnięciu kontraktu przeniósł się do Chicago Fire.