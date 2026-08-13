Ważna zmiana w regulaminie Eurowizji. Decyzja EBU uderza w Ukrainę i Izrael

Nie będzie Eurowizji w krajach wojny

Regulamin konkursu stanowi obecnie, że nadawca, który zwycięży, będzie automatycznie nieuprawniony do organizacji konkursu, jeśli konflikt zbrojny, delikatna sytuacja geopolityczna lub jakakolwiek inna sytuacja w istotny sposób wpływa na bezpieczeństwo, ochronę lub stabilność jego państwa bądź najbliższego regionu. W razie uznania tego za konieczne EBU może zlecić niezależną ocenę bezpieczeństwa regionu zwycięzcy. Po przeprowadzeniu takiej oceny EBU skonsultuje się z grupą referencyjną w celu ustalenia, czy zwycięski kraj jest w stanie bezpiecznie zorganizować konkurs. Jeżeli zostanie uznane, że zwycięski członek nie jest w stanie go zorganizować, EBU wyznaczy alternatywnego nadawcę-gospodarza. Wyznaczony gospodarz przejmie wszystkie prawa, obowiązki i zobowiązania związane z organizacją konkursu, w tym odpowiedzialność za organizację, produkcję i realizację wydarzenia. Nowy kraj zorganizuje konkurs we własnym imieniu i nie będzie zobowiązany do realizowania wydarzenia w imieniu członka, który wygrał rok wcześniej.

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Eurowizja dopiero od 18 roku życia

Od 2027 roku wszyscy artyści będą musieli mieć ukończone 18 lat, a nie 16, w dniu swojej pierwszej próby. Ta zmiana jest kontynuacją działań podejmowanych już przez konkurs w celu wzmocnienia zasad ochrony i zapewnienia młodszym artystom większego bezpieczeństwa przed presją związaną z udziałem w Konkursie Piosenki Eurowizji.

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Doprecyzowanie zasad dotyczących dźwięku

Zasady dotyczące dźwięku zostały doprecyzowane, aby zapewnić nadawcom uczestniczącym w konkursie, producentom i autorom piosenek lepsze i wspólne zrozumienie sposobu ich stosowania. Podstawowa zasada pozostaje bez zmian: główny wokalista (lub główni wokaliści) musi wykonywać główną melodię na żywo. Zgodnie z regulaminem można korzystać z podkładów oraz wcześniej nagranych elementów, jednak wokal prowadzący musi być jedynym elementem wykonującym główną melodię i nie mogą one zastępować ani w nadmierny sposób wspomagać śpiewu wykonywanego na żywo. Doprecyzowanie ma na celu ochronę integralności każdego występu oraz zagwarantowanie, że widzowie zawsze usłyszą wokal prowadzący wykonywany na żywo w każdej prezentowanej piosence.