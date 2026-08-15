Maciej Janowski ze złotem IMP. Kto dominuje w historii zawodów?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-15 23:17

Maciej Janowski po raz czwarty wywalczył tytuł indywidualnego mistrza Polski na żużlu. Reprezentant Betard Sparty Wrocław zapisał się w historii zawodów, a jego dorobek to już 10 medali. Sprawdź, kto jest najbardziej utytułowanym żużlowcem.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Żużlowiec w brązowym kombinezonie pokonuje zakręt na piaszczystym torze, wzbijając chmurę pyłu spod kół.

Kolejny sukces w karierze

Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław) po raz czwarty został indywidualnym mistrzem Polski na żużlu. Zawodnik odniósł sukces, zapisując się w historii sportu. Wcześniej triumfował w latach 2015, 2020 i 2024.

To nie koniec osiągnięć polskiego żużlowca. W swojej karierze Janowski stawał na podium mistrzostw łącznie 10 razy. Jego regularność potwierdza czołową pozycję wśród zawodników startujących w Polsce.

Kto jest liderem wszech czasów?

Pomimo świetnych wyników Janowskiego, najbardziej utytułowanym żużlowcem wciąż pozostaje Tomasz Gollob. Legendarny zawodnik zdominował zmagania w historii IMP, ustanawiając rekord trudny do pobicia.

Gollob zdobył aż osiem złotych medali w mistrzostwach. Ponadto wywalczył pięć srebrnych i trzy brązowe krążki. Jego osiągnięcia stanowią niedościgniony wzór dla kolejnych pokoleń.

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