Maciej Janowski ze złotem IMP. Kto dominuje w historii zawodów?

Kolejny sukces w karierze

Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław) po raz czwarty został indywidualnym mistrzem Polski na żużlu. Zawodnik odniósł sukces, zapisując się w historii sportu. Wcześniej triumfował w latach 2015, 2020 i 2024.

To nie koniec osiągnięć polskiego żużlowca. W swojej karierze Janowski stawał na podium mistrzostw łącznie 10 razy. Jego regularność potwierdza czołową pozycję wśród zawodników startujących w Polsce.

Kto jest liderem wszech czasów?

Pomimo świetnych wyników Janowskiego, najbardziej utytułowanym żużlowcem wciąż pozostaje Tomasz Gollob. Legendarny zawodnik zdominował zmagania w historii IMP, ustanawiając rekord trudny do pobicia.

Gollob zdobył aż osiem złotych medali w mistrzostwach. Ponadto wywalczył pięć srebrnych i trzy brązowe krążki. Jego osiągnięcia stanowią niedościgniony wzór dla kolejnych pokoleń.