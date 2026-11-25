To już oficjalne: Sylwia Grzeszczak dołącza do grona czołowych artystów w Polsce, którzy zagrają dla swoich fanów na dużym stadionie. Po wielu miesiącach przygotowań gwiazda ogłosiła show, a fani wręcz rzucili się na bilety po uruchomieniu sprzedaży.

Sylwia Grzeszczak - "Stadion jak marzenie". Piosenkarka ogłosiła jedyny koncert w 2027

Wokalistka zaśpiewa na Enea Stadionie w rodzinnym Poznaniu już 26 czerwca 2027 roku. Koncert zatytułowany "Stadion jak marzenie" jest wisienką na torcie, jeśli chodzi o jej dotychczasową karierę, a zarazem jedynym show planowanym przez nią na przyszły rok. Sylwia Grzeszczak nie kryje z tego powodu wielkiej dumy.

"Stadion jak marzenie" będzie jedynym koncertem Sylwii Grzeszczak w 2027 roku. Widowisko przygotowane z ogromnym rozmachem, pełne muzycznych wzruszeń i chwil, które zostaną w pamięci na zawsze. W czerwcu Sylwia zostanie drugą polską artystką, która zagra solowy koncert stadionowy! - czytamy w zapowiedzi.

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Fani pospieszyli z kupnem biletów

Sprzedaż oficjalnie rozpoczęła się 24 listopada i jak się okazało - przyciągnęła zainteresowanie setek fanów piosenkarki. Już w ciągu dwóch godzin wyprzedała się pierwsza pula miejsc stojących, a po dobie - na poznańskim stadionie została mniej niż połowa wolnych miejsc. Bilety wciąż są dostępne, ale radzimy się spieszyć: wkrótce może ich zabraknąć. Dostępne są różne warianty cenowe na trybunach, a także - ekskluzywne wejściówki VIP. Jak na razie, Sylwia Grzeszczak nie zdradziła, czy w razie szybkiego zapełnienia całego stadionu przewidziana jest możliwość ogłoszenia dodatkowego koncertu w podobnym terminie.

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