Joker Out wystąpią we Wrocławiu i Poznaniu. Kiedy odbędą się koncerty?

Słoweńska grupa Joker Out wraca do Polski i wiosną 2027 roku zagra w naszym kraju dwa koncerty. Występy zespołu są częścią europejskiej trasy koncertowej, dzięki której polscy fani znów usłyszą swoich ulubieńców na żywo.

Muzycy odwiedzą Wrocław oraz Poznań. Pierwszy występ zaplanowano na 22 kwietnia 2027 roku w Starym Klasztorze we Wrocławiu, natomiast dzień później, 23 kwietnia, formacja zagra w poznańskim klubie Tama.

Baby Lasagna w studiu Eski ROCK!

Joker Out na Eurowizji 2023. Przebój „Carpe Diem” przyniósł im międzynarodową sławę

Młody europejski zespół zyskał międzynarodową rozpoznawalność dzięki udziałowi w Eurowizji 2023, podczas której zaśpiewał po słoweńsku hit „Carpe Diem”. Od czasu tego występu popularność grupy stale idzie w górę.

Formację tworzy pięciu muzyków, a w jej skład wchodzą wokalista Bojan, gitarzyści Kris i Jan, basista Nace oraz perkusista Jure. Żywiołowa energia, wpadające w ucho melodie i sceniczna charyzma sprawiają, że występy Słoweńców gromadzą pod sceną tłumy słuchaczy.

Joker Out z albumem „Souvenir Pop”. Zespół współpracował z Elvisem Costello

Grupa ma w dorobku dobrze przyjęte krążki „Umazane Misli” oraz „Demoni”, a także współpracę z Elvisem Costello. W maju 2024 roku dyskografię Słoweńców powiększył trzeci album „Souvenir Pop”, na który trafiły piosenki po angielsku i słoweńsku. Wydawnictwo zdobyło przychylne recenzje za świeże brzmienie i emocjonalną szczerość.

Najnowsza płyta odsłania dojrzalsze, lecz nadal pełne energii oblicze muzyków. Materiał pokazuje, że Joker Out wciąż się rozwijają, zachowując swój charakterystyczny styl, który przypadł do gustu europejskiej publiczności.

Bilety na polskie koncerty Joker Out. Przed zespołem wystąpi Sergej Poposki

Podczas nadchodzących występów w Polsce publiczność usłyszy na żywo zarówno największe przeboje formacji, jak i utwory z najnowszego krążka. Zanim jednak na scenie pojawi się główna gwiazda wieczoru, przed zgromadzonymi fanami wystąpi Sergej Poposki.

Sprzedaż wejściówek na oba polskie koncerty ruszy w piątek, 27 listopada, o godzinie 10.00. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniach nie powinny zwlekać z zakupem.