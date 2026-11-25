Awantura między braćmi w gminie Tomaszów Lubelski

Dyżurny tomaszowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o domowej awanturze w godzinach wieczornych 20 listopada 2026 roku. Na miejsce skierowano policjantów, którzy pod wskazanym adresem zastali rannego mężczyznę i jego rodziców. Z ustaleń wynikało, że bracia wspólnie spożywali alkohol, a następnie doszło między nimi do nieporozumienia. W trakcie szarpaniny starszy z nich miał dwukrotnie ugodzić nożem młodszego w okolice brzucha i klatki piersiowej.

37-latek trafił do szpitala po ugodzeniu nożem

W mieszkaniu byli także rodzice mężczyzn. Gdy zobaczyli rannego syna, jedno z nich pobiegło do sąsiada, który zadzwonił pod numer 112 i pomógł udzielić pomocy 37-latkowi. Nieprzytomny mężczyzna został przewieziony do szpitala, przeszedł operację, a jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

42-latek zatrzymany po ucieczce z miejsca zdarzenia i tymczasowo aresztowany

Po otrzymaniu zgłoszenia tomaszowscy policjanci rozpoczęli poszukiwania 42-latka, który uciekł z miejsca zdarzenia. Zatrzymali go po krótkim pościgu niedaleko miejsca zamieszkania. Po wytrzeźwieniu doprowadzono go do Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa brata. Sąd tymczasowo aresztował go na 3 miesiące. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl