Strzały na stacji paliw w Wodzisławiu Śląskim

21 listopada przed godziną 21:00 pracownik jednej z wodzisławskich stacji paliw zauważył mężczyznę oddającego strzały z pistoletu. Pracownik stacji powiadomił służby. Klient robiący zakupy na stacji podbiegł do uzbrojonego mężczyzny i skutecznie go obezwładnił. Dyżurny skierował na miejsce policyjne patrole, które zatrzymały 38-latka i zabezpieczyły pistolet.

38-latek groził dawnemu znajomemu

Jak ustalili policjanci, 38-letni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego krótko przed tym zdarzeniem groził swojemu dawnemu znajomemu. Miał wtedy użyć broni i oddać kilka strzałów w kierunku ziemi. 42-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego zawiadomił policję o groźbach karalnych. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 42-latek jest poszukiwany do odbycia kary 60 dni pozbawienia wolności za niepłacenie alimentów. Dlatego trafił do zakładu karnego.

Pistolet alarmowo-sygnałowy. 38-latek trafił do aresztu

Zabezpieczona broń okazała się pistoletem alarmowo-sygnałowym, na którego posiadanie nie jest wymagane pozwolenie. Nietrzeźwy 38-latek został umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Usłyszał zarzut kierowania gróźb pozbawienia życia z użyciem broni. Oddane strzały wywołały efekt dźwiękowy i wzbudziły w pokrzywdzonym obawę spełnienia tych gróźb. Na wniosek śledczych i prokuratora mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Okoliczności sprawy wyjaśni prokuratorskie śledztwo.

Źródło: Policja.pl