Zwycięzcy HackNation 2026

Przez 24 godziny uczestnicy pracowali nad 15 zadaniami przygotowanymi przez 14 partnerów. Wyzwania odpowiadały na rzeczywiste potrzeby instytucji publicznych, m.in. w obszarach cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, analizy danych i cyfryzacji usług. Największym zainteresowaniem cieszyło się zadanie„Zatrzymaj wodę, chroń plony” Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dotyczące wykorzystania technologii do efektywniejszego gospodarowania wodą w rolnictwie. Drugie pod względem popularności zadanie to„Odwołania2JSON” Urzędu Zamówień Publicznych, zakładające automatyczne przekształcanie dokumentów odwoławczych w uporządkowane dane. Trzecim najczęściej wybieranym wyzwaniem był„Przewodnik przyszłego rodzica” Zakładu Ubezpieczeń Społecznych- projekt aplikacji ułatwiającej rodzicom dostęp do informacji o świadczeniach i przysługujących im uprawnieniach.

–Cyfryzacja Polski nie jest wyłącznie zadaniem administracji państwowej. Ona dzieje się również tutaj, na tej sali. To dzięki zaangażowaniu i pracy polskich programistów nasz kraj wyrasta na jednego z liderów europejskiej transformacji cyfrowej. Dwa tysiące ludzi, setki projektów i jeden ważny cel. Uczestnicy hackathonu programują, całe państwo skorzysta –podkreśla Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.

Zwycięzcy HackNation 2026:

Misja AED: dane na ratunek(Ministerstwo Cyfryzacji) – zespółHaloware. Risk Miner(Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) – zespółORBIT. Attack Surface Intelligence(Akademia Górniczo-Hutnicza) – zespółKN White Hats. Kolekcjoner fejków(NASK) – zespółSolvro Dawid. Radar innowacji(Podkarpackie Centrum Innowacji) – zespółCombAIns. Odwołania2JSON(Urząd Zamówień Publicznych) – zespółSolvro Bartek. Kompas kompetencji(Ministerstwo Cyfryzacji) – zespółHalfMinions. #InvestWatch - na straży inwestorów!(Urząd Komisji Nadzoru Finansowego) – zespółLingarians. Cyfryzacja formularzy(Centralny Ośrodek Informatyki) – zespółBrocław. Przewodnik przyszłego rodzica(Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – zespółLublinNieLondon. Osintowy łapacz cyfrowych śladów(Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa) –[object Object]. Prawdowid(Ministerstwo Spraw Zagranicznych) – zespółkurki. Zatrzymaj wodę, chroń plony(Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) – zespółAxion. Cyfrowy asystent ocen okresowych(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Służba Cywilna) – zespółfriends. Inteligentny asystent urzędnika(Miasto Bydgoszcz) – zespółsAImon.

- Przyjechaliśmy na HackNation z Łodzi w czteroosobowym składzie. Przeanalizowaliśmy wszystkie dostępne zadania, ale ostatecznie wybraliśmy to, które najbardziej odpowiadało naszym zainteresowaniom. Nie było łatwo, bo największym wyzwaniem okazało się zrozumienie problemu, który mieliśmy rozwiązać. Kiedy już się z tym uporaliśmy, prace nabrały tempa. Wygraną chcemy przeznaczyć na dalszy rozwój– mówi przedstawiciel zwycięskiego zespołu Haloware z Łodzi.

Łączna pula nagród w HackNation 2026 wyniosła ponad 370 tys. zł. Zwycięskie zespoły otrzymały nagrody finansowe, a opracowane przez nie rozwiązania mają szansę na dalszy rozwój i wdrożenie we współpracy z instytucjami, które zgłosiły wyzwania.

Od hackathonu do wdrożenia w administracji

HackNation zaczyna przynosić konkretne rezultaty. Krajowa Administracja Skarbowa planuje wdrożenie „Wyszukiwarki anomalii”, projektu zespołu MEWA, który zwyciężył w jednym z wyzwań HackNation 2025. Rozwiązanie wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy obrazów RTG pojazdów, kontenerów i wagonów, wspierając funkcjonariuszy w wykrywaniu nieprawidłowości mogących świadczyć o próbach przemytu. Projekt przechodzi testy wewnętrzne, a ostateczna decyzja o terminie wdrożenia ma zapaść w grudniu.

–W zeszłym roku wystawiliśmy dwa zadania i jesteśmy na finiszu prac nad ich wdrożeniem. To jest realne wykorzystanie waszej wiedzy, organizacji i przede wszystkim tej idei, którą macie – mówił podczas otwarcia HackNation 2026 Marcin Łoboda, wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Drugim przykładem jest„Scenariusze jutra”, projekt zespołu AIDA nagrodzony w 2025 roku w wyzwaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Narzędzie wykorzystuje sztuczną inteligencję i analizę danych do prognozowania możliwych wydarzeń oraz trendów w polityce międzynarodowej.

HackNation łączy administrację z innowatorami

Podczas inauguracji tegorocznej edycji wydarzenia Paweł Olszewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, zwracał uwagę, że uczestnicy pracują nad konkretnymi problemami instytucji publicznych, a celem jest wykorzystanie opracowanych rozwiązań w praktyce, zamiast odkładania ich na półkę. Rafał Rosiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, podkreślał znaczenie współpracy administracji z młodymi talentami technologicznymi oraz rozwijania prototypów odpowiadających na potrzeby obywateli.

Druga edycja HackNation w liczbach

W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział około 2000 osób, które pracowały nad 600 projektami. Uczestników wspierało ponad 200 mentorów, a nad przygotowaniem wyzwań pracowało 14 partnerów. Oznacza to wzrost skali wydarzenia w porównaniu z 2025 rokiem, kiedy około 1500 uczestników opracowało 437 rozwiązań.

HackNation 2026 zorganizowało Departament GovTech Polska w Ministerstwie Cyfryzacji we współpracy z Miastem Bydgoszcz.

O HackNation:

HackNation to pierwszy i największy w Polsce stacjonarny hackathon wdrożeniowy, który łączy administrację publiczną ze środowiskiem innowatorów, by wspólnie tworzyć rozwiązania odpowiadające na rzeczywiste potrzeby państwa, miast i instytucji publicznych. W ciągu 24 godzin interdyscyplinarne zespoły, łączące kompetencje programistyczne, analityczne, projektowe i branżowe, pracują nad konkretnymi wyzwaniami przy wsparciu ekspertów i mentorów. Celem inicjatywy jest rozwijanie innowacji technologicznych z potencjałem do wdrożenia, które mogą usprawnić funkcjonowanie administracji i poprawić jakość codziennego życia milionów Polaków. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Cyfryzacji -Departament GovTech Polska oraz Miasto Bydgoszcz. Zaprogramuj z nami przyszłość Polski!

Materiał sponsorowany