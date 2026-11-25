Podsumowania muzyczne Spotify Wrapped to już część popkultury. Co roku wszyscy użytkownicy popularnej aplikacji do słuchania muzyki i podcastów, a od niedawna także oglądania teledysków, z niecierpliwością wyczekują publikacji indywidualnych, interaktywnych plansz, w oparciu o ich gusta.

Spotify Wrapped 2026 tuż, tuż

Bez wątpienia wpływ na niesłabnące zainteresowanie Wrapped ma fakt, że właściciele platformy niezmiennie udoskonalają funkcję, co roku prezentując inny wygląd podsumowania. Kategorie dotyczące najpopularniejszych artystów i piosenek są już wpisane w tradycję, ale nie brakuje też niespodzianek. Istotne z punktu widzenia fanów popkultury są również ogólne, globalne podsumowania. Kto okaże się najchętniej słuchanym artystą w 2026 roku? Dzięki algorytmom słuchacze mogą dowiedzieć się, jaki procent wszystkich odtworzeń danego artysty, stanowiły te wygenerowane przez nich.

WYWIAD - MARGARET - ESKA STORY

Kiedy Spotify Wrapped 2026?

Interaktywne plansze z najważniejszymi informacjami, filmy bezpośrednio od artystów i chwalenie się wynikami w mediach społecznościowych to elementy wpisane w celebrację premiery Spotify Wrapped. Chociaż data premiery najważniejszego podsumowania muzycznego w streamingu do samego końca pozostaje tajemnicą, to bazując na doświadczeniach z ubiegłych lat, da się ją przewidzieć. W tym roku podsumowania Spotify Wrapped najprawdopodobniej należy się spodziewać w środę, 2 grudnia.