Oszustwo na seniorkę w Białymstoku

Na początku listopada policjanci otrzymali zgłoszenie o oszustwie, którego ofiarą padła mieszkanka Białegostoku. Do seniorki zadzwoniła kobieta podająca się za ordynatora szpitala. Powiedziała, że synowa seniorki jest poważnie chora i potrzebuje pieniędzy na lek. Seniorka przygotowała ponad 50 tysięcy złotych i przekazała je mężczyźnie, który przyszedł do jej mieszkania. Wnuczka seniorki dowiedziała się o oszustwie i uświadomiła babci, że padła jego ofiarą.

41-latek zatrzymany w Augustowie z gotówką i biżuterią

Sprawą zajęli się policjanci zwalczający przestępstwa przeciwko mieniu z białostockiej komendy. Następnego dnia, przy wsparciu funkcjonariuszy z komendy wojewódzkiej, ustalili tożsamość mężczyzny, który odebrał pieniądze od białostockiej seniorki. Policjanci zatrzymali 41-latka w Augustowie, tuż po tym, jak odebrał pieniądze i biżuterię od innej seniorki. W torbie, którą miał przy sobie, policjanci znaleźli 300 tysięcy złotych oraz biżuterię o wartości 100 tysięcy złotych.

41-latek usłyszał trzy zarzuty oszustwa

Według ustaleń policjantów do mieszkanki Augustowa zadzwoniła kobieta podająca się za jej córkę. Powiedziała, że spowodowała wypadek i potrzebuje pieniędzy, aby uniknąć więzienia. Seniorka spakowała gotówkę i biżuterię do torby, a potem przekazała torbę 41-latkowi przed drzwiami domu. Śledczy ustalili także, że kilka dni wcześniej mężczyzna odebrał ponad 200 tysięcy złotych od mieszkanki powiatu łomżyńskiego. 41-latek usłyszał trzy zarzuty oszustwa, a sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl