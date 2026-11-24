Sylwia Grzeszczak jest kolejną artystką, która zagra stadionowy koncert w naszym kraju. Piosenkarka ogłosiła wielkie show w swoim rodzinnym mieście i już sprzedaje bilety. Oto najważniejsze informacje o sprzedaży wejściówek dla fanów na ten wyjątkowy wieczór.

Sylwia Grzeszczak na stadionie. Gwiazda ogłosiła wyjątkowy koncert w Poznaniu

Kończąc trasę koncertową "było sobie marzenie" prawie rok temu, Sylwia Grzeszczak zapowiedziała tajemniczo, że pracuje nad ważnym, wyjątkowym projektem. Przez kolejne miesiące wielka gwiazda polskiej sceny muzycznej milczała, ale nie zwalniała tempa pracy. Dziś już wszystko jasne: artystka miała na myśli koncert na stadionie. Piosenkarka ogłosiła oficjalnie, że "Stadion jak marzenie" odbędzie się 26 czerwca 2027 roku na Enea Stadionie w Poznaniu.

"Stadion jak marzenie" - bilety. Sprzedaż ruszyła. Jakie ceny?

Po przedsprzedaży rozpoczęła się oficjalna sprzedaż biletów na koncert "Stadion jak marzenie" w Poznaniu. Sylwia Grzeszczak zaprasza fanów do kupowania wejściówek za pośrednictwem portalu Eventim.pl. Aktualnie, za miejsca siedzące zapłacimy w zależności od sektora od 202 do 320 złotych, a za stojące - 234 złote w związku z wyprzedaniem się już I puli.

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Sylwia Grzeszczak - bilety VIP Gold i VIP Silver

W sprzedaży dostępne są też limitowane miejsca VIP - zapewniające komfortowe warunki podczas koncertu oraz catering. Bilet VIP Silver kosztuje 635 złotych, a VIP Gold - 849 złotych.

"Stadion jak marzenie" będzie jedynym koncertem Sylwii Grzeszczak w 2027 roku. Widowisko przygotowane z ogromnym rozmachem, pełne muzycznych wzruszeń i chwil, które zostaną w pamięci na zawsze. W czerwcu Sylwia zostanie drugą polską artystką, która zagra solowy koncert stadionowy! - czytamy w zapowiedzi.

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