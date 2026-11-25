Kradzieże w powiecie oleśnickim. Podejrzana pracowała jako pomoc domowa

Funkcjonariusze z oleśnickiej komendy, prowadząc sprawy kradzieży z domów mieszkańców powiatu, powiązali ze sobą kilka zdarzeń. Dochodziło do nich w różnych miejscach i w różnym czasie. Wspólnym elementem tych spraw była kobieta wykonująca w domach prace porządkowe. Według policji 53-latka miała wykorzystywać zaufanie pracodawców i wiedzę o tym, gdzie przechowywali cenne przedmioty.

Z domów miały znikać gotówka, biżuteria i monety kolekcjonerskie

Jak ustalili policjanci, kobieta jest podejrzana o kradzieże gotówki i biżuterii. Z domów miały również znikać monety kolekcjonerskie, markowa odzież, a także elementy wyposażenia i dekoracji wnętrz. Policja podaje, że lista przedmiotów, które mogły zostać skradzione, była długa. Straty poniesione przez pokrzywdzonych sięgają co najmniej kilkuset tysięcy złotych.

Podejrzana trafiła do tymczasowego aresztu na trzy miesiące

Kobieta usłyszała zarzuty, w tym zarzut kradzieży mienia znacznej wartości. Sąd zastosował wobec niej tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Podejrzanej grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci ustalają obecnie, jaki majątek należy do 53-latki. Może on zostać zabezpieczony na poczet przyszłego obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych.

Źródło: Policja.pl