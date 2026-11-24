Anna Rusowicz pielęgnuje muzyczne dziedzictwo swojej mamy, wielkiej gwiazdy PRL-u, Ady Rusowicz. Sławna wokalistka zginęła tragicznie w wypadku samochodowym w 1991 roku, gdy jej córka miała zaledwie 7 lat. Dziś Ania sama ma ugruntowaną pozycję na polskiej scenie i pozostaje jedną z czołowych przedstawicielek bigbitu, gatunku spopularyzowanego przed laty przez jej rodziców.

Anna Rusowicz chce filmu o mamie

W rozmowie z Eską artystka wypowiedziała się na temat filmu biograficznego poświęconego Adzie Rudowicz. Córka ikony lat 60. i 70. nie ukrywa, że tak jak Natalia Kukulska, która zaangażowała się w powstanie produkcji o Annie Jantar, chciałaby zrealizować podobny projekt. Jej mama bardzo przyjaźniła się ze zmarłą w 1980 roku - również w tragicznych okolicznościach - gwiazdą polskiej piosenki.

Tak, tak, jak najbardziej, bo to wspaniałe są historie i w ogóle oni mieli ciekawe życiorysy. Co ciekawe, moja mama bardzo przyjaźniła się też z Anną Jantar i mamy tutaj wspólne wątki z Natalią - powiedziała.

Wokalistka ma nawet konkretną wizję. Chciałaby, by historia jej matki została ukazana na tle rosnącej popularności bigbitu w Polsce.

Nie myślałam konkretnie, żeby nakręcić film o mamie mojej, chociaż miała bardzo ciekawe życie. Natomiast bardzo mi zależy, tutaj też manifestuję, żeby powstał film o polskim bigbicie. Bardzo o to proszę, przecież w skład polskiego bigbitu wchodzili Czesław Niemen, Ada Rusowicz, czyli moja mama, mój ojciec, Stan Borys, Helena Majdaniec, Karin Stanek... To jest do zrobienia. Tam są takie historie, że to się będzie oglądało z zapartym tchem - dodała.