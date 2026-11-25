Pepco wprowadziło nową świąteczną kolekcję inspirowaną Grinchem, skierowaną do fanów mniej tradycyjnych dekoracji bożonarodzeniowych.

W ofercie znajdują się dekoracje, ubrania oraz akcesoria z motywem filmowej postaci.

Produkty są przystępne cenowo, z cenami zaczynającymi się już od 5 zł, co pozwala na świąteczne zakupy bez dużych wydatków.

Grinch wkracza do świątecznej oferty Pepco

Grudzień coraz bliżej, a wraz z nim przygotowania do Bożego Narodzenia. Wiele osób już teraz rozgląda się za ozdobami, które pomogą stworzyć wyjątkowy klimat w mieszkaniu. Pepco postanowiło zaproponować coś dla fanów nieco mniej tradycyjnego świętowania. Kolekcja "Święta w stylu Grincha" nawiązuje do popularnego filmu o zielonym bohaterze, który początkowo nie przepadał za Bożym Narodzeniem. Charakterystyczna postać pojawia się na ubraniach, dodatkach i przedmiotach codziennego użytku. Co ważne, propozycje przygotowano nie tylko dla najmłodszych.

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Dekoracje, ubrania i świąteczne gadżety. Co znajdziemy w nowej kolekcji Pepco?

Miłośnicy Grincha mogą zainteresować się zestawem sześciu bombek choinkowych za 15 zł. Wśród pozostałych ozdób znalazły się łańcuch świetlny LED za 20 zł, dekoracyjna kokarda w gwiazdki za 20 zł oraz skarpeta na prezenty za 15 zł. Dostępny jest także worek prezentowy z pluszowym wykończeniem, którego cena wynosi 30 zł.

Pepco pomyślało również o osobach, które chcą wprowadzić świąteczny motyw do codziennej garderoby. Koszulki z wizerunkiem zielonego bohatera kosztują od 15 zł, bluzy można znaleźć w cenach od 25 zł, a świąteczne piżamy od 30 zł.

Na uwagę zasługują również drobniejsze akcesoria. Długopis z sześcioma kolorami tuszu kosztuje zaledwie 5 zł, notes A5 wyceniono na 17 zł, a pluszak Grinch o wysokości 50 cm kosztuje 40 zł. W kolekcji znalazły się ponadto kubki, butelki i zestawy szklanek ze słomkami, a także pościel i poduszki z motywem Grincha.

Świąteczne zakupy bez wydawania fortuny?

Nowa propozycja Pepco może przypaść do gustu osobom, które lubią otaczać się świątecznymi akcentami, ale nie chcą przeznaczać na nie dużych kwot. Ceny zaczynające się od 5 zł sprawiają, że nawet niewielki budżet wystarczy na zakup kilku drobiazgów.

Warto jednak pamiętać, że dostępność poszczególnych produktów może różnić się w zależności od sklepu. Towary mają trafiać do placówek stopniowo, a oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Jeśli więc jakiś gadżet szczególnie wpadł nam w oko, lepiej nie odkładać zakupów na ostatnią chwilę.

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