Podczas finałowego show trasy koncertowej "było sobie marzenie" w grudniu 2025 roku Sylwia Grzeszczak zapowiedziała wyjątkowy projekt.

Doszłam do takiego momentu, gdzie postanowiłam zrobić coś związanego właśnie z tymi marzeniami (...) bo nigdy nie zwątpiłam w siebie. Faktycznie czułam wasze wsparcie przez całą drogę i narodziło się takie marzenie o... Tutaj coś się wydarzy wielkiego, nie mogę dziś jeszcze powiedzieć, ale trzymajcie mocno kciuki i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze w tym samym składzie - powiedziała ze sceny.

Przez długi czas nie było jednak wiadomo, o co chodzi. Artystka rozwiała wszelkie wątpliwości po niespełna roku, 20 listopada, ogłaszając swoje pierwsze show na stadionie. Zapowiedziany na 2027 koncert będzie jedynym w kolejnym roku kalendarzowym, co czyni go jeszcze bardziej wyjątkowym.

Sylwia Grzeszczak: Zawsze zostawałam sama

Sylwia Grzeszczak - koncert na stadionie 2027

Sama Sylwia nie kryje wzruszenia i ekscytacji związanej z nadchodzącym wydarzeniem.

Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie dziesiątki tysięcy świateł, bijących serc i jeden wspólny głos. Marzyłam o tym koncercie, odkąd pamiętam. Stadion to przestrzeń, gdzie energia tłumu staje się wręcz namacalna, a muzyka łączy nas wszystkich w jedno – powiedziała, zachęcając fanów do wspólnego przeżycia tego wyjątkowego momentu.

Sylwia Grzeszczak na stadionie - bilety

Koncert "Stadion jak marzenie" odbędzie się w sobotę, 26 czerwca 2027 roku o godzinie 20:00 na Enea Stadion w Poznaniu. Grzeszczak zagra tam jako druga solowa wokalistka w naszym kraju! Sprzedaż biletów ruszy w dwóch etapach:

przedsprzedaż dla użytkowników aplikacji Żappka - 23 listopada 2026 roku o godzinie 12:00,

regularna sprzedaż w serwisie Eventim - 24 listopada 2026 roku, również o godzinie 12:00.