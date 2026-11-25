Oszustwo „na lekarza”. Kobieta straciła około 100 tys. zł

Z ustaleń śledczych wynika, że do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za lekarza. Poinformował ją o zagrożeniu życia bliskiej osoby i konieczności pilnego zakupu leku. W ten sposób nakłonił ją do przygotowania pieniędzy i kosztowności, które miała przekazać wskazanej osobie. Ich łączną wartość oszacowano na około 100 tys. zł.

Role podejrzanych w oszustwie

Policjanci ustalili role obu mężczyzn w oszustwie. Jeden z nich miał odebrać od kobiety torbę z pieniędzmi i kosztownościami, a następnie przekazać ją drugiemu. Zgromadzony materiał wskazuje, że drugi podejrzany miał zwerbować go do udziału w oszustwie i zapewnić mu telefon służący do kontaktu. Miał również odebrać od niego przedmioty pochodzące z przestępstwa.

Zatrzymanie podejrzanych i tymczasowy areszt

Kryminalni z Mokotowa analizowali zebrane informacje i nagrania z monitoringu, aby ustalić przebieg zdarzenia oraz osoby, które mogły mieć z nim związek. Zebrane dowody pozwoliły wytypować podejrzanych i ustalić miejsce ich pobytu. Policjanci zatrzymali mężczyzn w wieku 44 i 51 lat. Podczas przeszukań zabezpieczyli między innymi telefony i przedmioty, które mogły zostać użyte podczas popełnienia przestępstwa. Obaj usłyszeli zarzuty oszustwa i będą odpowiadać w warunkach recydywy. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Kara za oszustwo i ostrzeżenie policji

Kodeks karny przewiduje za oszustwo karę do 8 lat pozbawienia wolności. W przypadku recydywy górna granica ustawowego zagrożenia może zostać podwyższona o połowę. Policjanci sprawdzają, czy podejrzani mogli brać udział w innych podobnych przestępstwach. Jeśli rozmówca prosi o pilne przekazanie pieniędzy lub kosztowności, należy przerwać rozmowę, samodzielnie skontaktować się z bliskim i zgłosić podejrzaną sytuację, dzwoniąc pod numer 112.

Źródło: Policja.pl