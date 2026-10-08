Peja / Slums Attack dadzą koncert z legendarnymi utworami. Będą goście specjalni!

Peja świętuje 25 lat "Na Legalu?". Szykuje się wyjątkowy koncert

To będzie prawdziwa gratka dla wszystkich fanów polskiego hip-hopu i historyczny moment dla poznańskiej sceny. Peja / Slums Attack ogłosili wyjątkowy koncert z okazji 25-lecia legendarnego albumu „Na Legalu?”. Wydarzenie odbędzie się w symbolicznym dla rapera miejscu – jego rodzinnym Poznaniu.

Już 21 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich fani będą mieli okazję cofnąć się w czasie i usłyszeć na żywo materiał, który na zawsze zmienił oblicze rapu w Polsce. Zapowiada się jedyny w swoim rodzaju wieczór, który na długo pozostanie w pamięci uczestników.

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Album, który stał się głosem pokolenia

Wydana w 2001 roku płyta „Na Legalu?” była prawdziwym przełomem nie tylko w karierze Slums Attack, ale i dla całej krajowej sceny. To właśnie z tego krążka pochodzą takie klasyki jak „Głucha noc”, „Jest jedna rzecz” czy „Mój rap, moja rzeczywistość”. Szczere i bezkompromisowe teksty Peji o życiu na blokowiskach, wykluczeniu i codziennych problemach trafiły do tysięcy słuchaczy, którzy w jego wersach odnaleźli cząstkę siebie.

Album błyskawicznie pokrył się złotem, a później platyną, na stałe zapisując się w kanonie polskiego hip-hopu. Dla wielu młodych ludzi Peja stał się wówczas głosem pokolenia, które do tej pory nie miało swojej reprezentacji w mediach.

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"Na Legalu?" w całości i goście specjalni

Listopadowy koncert ma być czymś więcej niż zwykłym występem. Artyści zapowiadają, że zagrają całą płytę „Na Legalu?” od pierwszego do ostatniego utworu. To jednak nie wszystko – na scenie mają pojawić się również specjalni goście, których nazwiska na razie pozostają tajemnicą.

Oprócz materiału z jubileuszowego albumu nie zabraknie także najważniejszych utworów z innych etapów działalności zespołu. Wybór Poznania na miejsce tego wydarzenia nie jest przypadkowy. To właśnie na ulicach tego miasta narodziła się historia, która doprowadziła do powstania jednej z najważniejszych płyt w historii gatunku.