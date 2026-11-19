ESKA Bus, DJ i konkursy. Tak zaczyna się zima na Jaworzynie!
Wielkie otwarcie sezonu to propozycja dla wszystkich, którzy lubią łączyć aktywny wypoczynek z dobrą zabawą. Na Jaworzynie Krynickiej pojawi się imprezowy ESKA Bus w wersji double decker, który stanie się centrum muzycznych atrakcji. Na miejscu będzie można posłuchać największych hitów, pobawić się przy muzyce DJ-a, wziąć udział w konkursach i zdobyć nagrody.
W wydarzeniu wezmą udział również prowadzący Radia ESKA – Kasia Węsierska i Kamil Nosel. Nie zabraknie animacji i pozytywnej energii, a relacje z inauguracji będzie można śledzić także na antenie stacji.
Muzyczną gwiazdą otwarcia będzie Mesajah – polski wokalista, autor tekstów i kompozytor, od lat związany z muzyką reggae, dancehall i hip-hopem. Znany jest z charakterystycznego głosu, pozytywnej energii oraz utworów poruszających ważne społeczne i osobiste tematy. Swoją muzyczną drogę rozpoczął w zespole Natural Dread Killaz, a następnie z sukcesem rozwinął karierę solową.
Podczas koncertów występuje z zespołem Riddim Bandits oraz chórzystkami iGrades. Ich wspólne występy łączą jamajskie brzmienia z nowoczesną energią i wyjątkowym kontaktem z publicznością. Koncert zaplanowano na godz. 14:00.
Na Jaworzynie Krynickiej WOLNO więcej! Rodzinny sezon na stoku
Muzyczne otwarcie to dopiero początek atrakcji przygotowanych na zimę 2026/2027. Jaworzyna Krynicka oferuje 15 kilometrów tras narciarskich o różnym stopniu trudności, dzięki czemu odpowiednie warunki znajdą tu zarówno osoby stawiające pierwsze kroki na nartach, jak i doświadczeni miłośnicy sportów zimowych.
Na narciarzy czeka 5 kilometrów tras niebieskich, a także bardziej wymagające stoki, 250-metrowy Krynistler Park, 900-metrowy tor ski cross oraz ogólnodostępny slalom przygotowywany przez szkołę narciarską.
Ośrodek pomyślał również o rodzinach. Nowością w ofercie są jednodniowe skipassy rodzinne. Rodzina 2+2 w szczycie sezonu zapłaci 610 zł zamiast 720 zł za cztery osobne bilety kupione w kasie. Poza szczytem sezonu cena wyniesie 545 zł.
Korzystniej można zaplanować również indywidualny wyjazd. Jednodniowy skipass kupiony online co najmniej siedem dni wcześniej kosztuje w szczycie sezonu 165 zł, podczas gdy cena biletu kupionego w kasie wynosi 195 zł.
Warto zwrócić uwagę także na program FreeSki. W jego ramach skipass dostępny jest w cenie noclegu w hotelach partnerskich. Oferta obowiązuje od 3 do 17 grudnia 2026 roku oraz od 1 do 31 marca 2027 roku, zgodnie z warunkami programu. Specjalne rabaty przygotowano również dla mieszkańców gmin Krynica-Zdrój i Muszyna, posiadaczy Karty Nowosądeczanina oraz studentów w wybrane dni.
Pierwsze kroki na nartach? Na Jaworzynie WOLNO zaczynać od zera!
Jaworzyna Krynicka to także miejsce dla najmłodszych miłośników zimy. W Akademii Misia Polarnego dzieci mogą rozpocząć naukę podczas pięciodniowego programu obejmującego 20 godzin zajęć na łatwym terenie przy górnej stacji gondoli.
Na miejscu działa szkoła Jaworzyna Ski & Snowboard, która w sezonie może dysponować nawet setką instruktorów. Oferta obejmuje lekcje dla początkujących i zaawansowanych narciarzy oraz snowboardzistów. Przy dolnej stacji gondoli znajduje się natomiast wypożyczalnia i centrum testowe z ponad tysiącem par nart i snowboardów.
To propozycja dla rodzin, które chcą wspólnie odkrywać zimowe aktywności, ale także dla osób planujących doskonalenie swoich umiejętności. Na Jaworzynie można wybrać własne tempo i sposób spędzania czasu na stoku.
WOLNO kibicować najlepszym. Puchar Świata wraca na Jaworzynę!
Zimowy sezon na Jaworzynie Krynickiej przyniesie również wielkie sportowe emocje. Podczas inauguracji zostanie podpisana umowa o współpracy pomiędzy spółką Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. a Polskim Związkiem Narciarskim, dotycząca organizacji kolejnej edycji Pucharu Świata FIS w snowboardzie alpejskim.
Zawody odbędą się 27 i 28 lutego 2027 roku. Jaworzyna Krynicka już po raz czwarty z rzędu będzie gospodarzem rywalizacji światowej czołówki w snowboardowym slalomie gigancie równoległym. Na trasie 2A ponownie zobaczymy najlepszych zawodników, w tym reprezentantów Polski. W poprzednich edycjach startowali tu między innymi Aleksandra Król-Walas, Oskar Kwiatkowski, Maria Bukowska-Chyc i Michał Nowaczyk.
– Start w Pucharze Świata na Jaworzynie Krynickiej zawsze wywołuje wyjątkowe emocje. Rywalizacja przed własną publicznością i doping polskich kibiców dają nam dodatkową motywację do walki o podium. Dobrze znamy tę trasę również z treningów. Jaworzyna jest wyjątkowa, bo na tych samych stokach można stawiać pierwsze kroki na snowboardzie czy nartach, rozwijać sportowe pasje, a później rywalizować z najlepszymi na świecie. Mam nadzieję, że nasze starty zainspirują najmłodszych, a polscy kibice ponownie stworzą niesamowitą atmosferę – powiedział Oskar Kwiatkowski, reprezentant Polski w snowboardzie alpejskim i mistrz świata w slalomie gigancie równoległym.
Co ciekawe, trasa 2A, na której odbywają się zawody Pucharu Świata, poza okresami przygotowań i rywalizacji sportowej jest dostępna również dla narciarzy rekreacyjnych. Dzięki temu goście ośrodka mogą spróbować swoich sił na stoku znanym z międzynarodowych zawodów.
Na Jaworzynie WOLNO po swojemu! Zimę czas zacząć
Muzyczne otwarcie z Radiem ESKA, koncert Mesajah, rodzinne atrakcje i 15 kilometrów tras narciarskich – Jaworzyna Krynicka przygotowała propozycje dla miłośników zimy w każdym wieku. Już 28 listopada będzie można wspólnie rozpocząć nowy sezon, pobawić się przy największych hitach, wziąć udział w konkursach i poczuć atmosferę zimowej przygody.
Bo na Jaworzynie Krynickiej WOLNO więcej. WOLNO rodzinnie, WOLNO rekreacyjnie i WOLNO sportowo. W swoim tempie, na własnych zasadach i z dobrą energią na cały sezon.
Wielkie otwarcie sezonu zimowego 2026/2027 odbędzie się w sobotę, 28 listopada, w Krynicy-Zdroju. Koncert Mesajah rozpocznie się o godz. 14:00. Szczegóły wydarzenia, aktualne warunki narciarskie i informacje o dostępnych trasach można znaleźć na stronach jaworzynakrynicka.ploraz eska.pl.
Tekst sponsorowany