ESKA Bus, DJ i konkursy. Tak zaczyna się zima na Jaworzynie!

Wielkie otwarcie sezonu to propozycja dla wszystkich, którzy lubią łączyć aktywny wypoczynek z dobrą zabawą. Na Jaworzynie Krynickiej pojawi się imprezowy ESKA Bus w wersji double decker, który stanie się centrum muzycznych atrakcji. Na miejscu będzie można posłuchać największych hitów, pobawić się przy muzyce DJ-a, wziąć udział w konkursach i zdobyć nagrody.

W wydarzeniu wezmą udział również prowadzący Radia ESKA – Kasia Węsierska i Kamil Nosel. Nie zabraknie animacji i pozytywnej energii, a relacje z inauguracji będzie można śledzić także na antenie stacji.

Autor: Darek Ryś Bijemy Rekord Małopolskiej Gościnności na Jaworzynie Krynickiej

Muzyczną gwiazdą otwarcia będzie Mesajah – polski wokalista, autor tekstów i kompozytor, od lat związany z muzyką reggae, dancehall i hip-hopem. Znany jest z charakterystycznego głosu, pozytywnej energii oraz utworów poruszających ważne społeczne i osobiste tematy. Swoją muzyczną drogę rozpoczął w zespole Natural Dread Killaz, a następnie z sukcesem rozwinął karierę solową.

Autor: AKPA

Podczas koncertów występuje z zespołem Riddim Bandits oraz chórzystkami iGrades. Ich wspólne występy łączą jamajskie brzmienia z nowoczesną energią i wyjątkowym kontaktem z publicznością. Koncert zaplanowano na godz. 14:00.

Autor: Darek Ryś Bijemy Rekord Małopolskiej Gościnności na Jaworzynie Krynickiej

Na Jaworzynie Krynickiej WOLNO więcej! Rodzinny sezon na stoku

Muzyczne otwarcie to dopiero początek atrakcji przygotowanych na zimę 2026/2027. Jaworzyna Krynicka oferuje 15 kilometrów tras narciarskich o różnym stopniu trudności, dzięki czemu odpowiednie warunki znajdą tu zarówno osoby stawiające pierwsze kroki na nartach, jak i doświadczeni miłośnicy sportów zimowych.

Na narciarzy czeka 5 kilometrów tras niebieskich, a także bardziej wymagające stoki, 250-metrowy Krynistler Park, 900-metrowy tor ski cross oraz ogólnodostępny slalom przygotowywany przez szkołę narciarską.

Ośrodek pomyślał również o rodzinach. Nowością w ofercie są jednodniowe skipassy rodzinne. Rodzina 2+2 w szczycie sezonu zapłaci 610 zł zamiast 720 zł za cztery osobne bilety kupione w kasie. Poza szczytem sezonu cena wyniesie 545 zł.

Korzystniej można zaplanować również indywidualny wyjazd. Jednodniowy skipass kupiony online co najmniej siedem dni wcześniej kosztuje w szczycie sezonu 165 zł, podczas gdy cena biletu kupionego w kasie wynosi 195 zł.

Warto zwrócić uwagę także na program FreeSki. W jego ramach skipass dostępny jest w cenie noclegu w hotelach partnerskich. Oferta obowiązuje od 3 do 17 grudnia 2026 roku oraz od 1 do 31 marca 2027 roku, zgodnie z warunkami programu. Specjalne rabaty przygotowano również dla mieszkańców gmin Krynica-Zdrój i Muszyna, posiadaczy Karty Nowosądeczanina oraz studentów w wybrane dni.

Pierwsze kroki na nartach? Na Jaworzynie WOLNO zaczynać od zera!

Jaworzyna Krynicka to także miejsce dla najmłodszych miłośników zimy. W Akademii Misia Polarnego dzieci mogą rozpocząć naukę podczas pięciodniowego programu obejmującego 20 godzin zajęć na łatwym terenie przy górnej stacji gondoli.

Na miejscu działa szkoła Jaworzyna Ski & Snowboard, która w sezonie może dysponować nawet setką instruktorów. Oferta obejmuje lekcje dla początkujących i zaawansowanych narciarzy oraz snowboardzistów. Przy dolnej stacji gondoli znajduje się natomiast wypożyczalnia i centrum testowe z ponad tysiącem par nart i snowboardów.

To propozycja dla rodzin, które chcą wspólnie odkrywać zimowe aktywności, ale także dla osób planujących doskonalenie swoich umiejętności. Na Jaworzynie można wybrać własne tempo i sposób spędzania czasu na stoku.

Autor: Darek Ryś Bijemy Rekord Małopolskiej Gościnności na Jaworzynie Krynickiej

WOLNO kibicować najlepszym. Puchar Świata wraca na Jaworzynę!

Zimowy sezon na Jaworzynie Krynickiej przyniesie również wielkie sportowe emocje. Podczas inauguracji zostanie podpisana umowa o współpracy pomiędzy spółką Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. a Polskim Związkiem Narciarskim, dotycząca organizacji kolejnej edycji Pucharu Świata FIS w snowboardzie alpejskim.

Zawody odbędą się 27 i 28 lutego 2027 roku. Jaworzyna Krynicka już po raz czwarty z rzędu będzie gospodarzem rywalizacji światowej czołówki w snowboardowym slalomie gigancie równoległym. Na trasie 2A ponownie zobaczymy najlepszych zawodników, w tym reprezentantów Polski. W poprzednich edycjach startowali tu między innymi Aleksandra Król-Walas, Oskar Kwiatkowski, Maria Bukowska-Chyc i Michał Nowaczyk.

– Start w Pucharze Świata na Jaworzynie Krynickiej zawsze wywołuje wyjątkowe emocje. Rywalizacja przed własną publicznością i doping polskich kibiców dają nam dodatkową motywację do walki o podium. Dobrze znamy tę trasę również z treningów. Jaworzyna jest wyjątkowa, bo na tych samych stokach można stawiać pierwsze kroki na snowboardzie czy nartach, rozwijać sportowe pasje, a później rywalizować z najlepszymi na świecie. Mam nadzieję, że nasze starty zainspirują najmłodszych, a polscy kibice ponownie stworzą niesamowitą atmosferę – powiedział Oskar Kwiatkowski, reprezentant Polski w snowboardzie alpejskim i mistrz świata w slalomie gigancie równoległym.

Co ciekawe, trasa 2A, na której odbywają się zawody Pucharu Świata, poza okresami przygotowań i rywalizacji sportowej jest dostępna również dla narciarzy rekreacyjnych. Dzięki temu goście ośrodka mogą spróbować swoich sił na stoku znanym z międzynarodowych zawodów.

Na Jaworzynie WOLNO po swojemu! Zimę czas zacząć

Muzyczne otwarcie z Radiem ESKA, koncert Mesajah, rodzinne atrakcje i 15 kilometrów tras narciarskich – Jaworzyna Krynicka przygotowała propozycje dla miłośników zimy w każdym wieku. Już 28 listopada będzie można wspólnie rozpocząć nowy sezon, pobawić się przy największych hitach, wziąć udział w konkursach i poczuć atmosferę zimowej przygody.

Bo na Jaworzynie Krynickiej WOLNO więcej. WOLNO rodzinnie, WOLNO rekreacyjnie i WOLNO sportowo. W swoim tempie, na własnych zasadach i z dobrą energią na cały sezon.

Wielkie otwarcie sezonu zimowego 2026/2027 odbędzie się w sobotę, 28 listopada, w Krynicy-Zdroju. Koncert Mesajah rozpocznie się o godz. 14:00. Szczegóły wydarzenia, aktualne warunki narciarskie i informacje o dostępnych trasach można znaleźć na stronach jaworzynakrynicka.pl⁠oraz eska.pl⁠.

Tekst sponsorowany