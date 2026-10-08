Open'er Festival 2027 z kolejnym ogłoszeniem! Powrót 25 lat po występie na pierwszej edycji imprezy!

Nie da się ukryć, że przy okazji nadchodzącej edycji, organizatorzy Open'er Festivalu narzucili naprawdę intensywne tempo. Już w sierpniu ogłoszony został pierwszy headliner przyszłorocznej imprezy. Tym został autor globalnego megahitu Dracula - Tame Impala.

Dość szybko stało się jasne, że we wrześniu poznamy kolejnych wykonawców i wykonawczynie. Ku zaskoczeniu wielu, za jednym zamachem w poniedziałek 21 września ogłoszono aż trzech headlinerów, którymi zostali sombr, Raye oraz zespół The Neighbourhood. Wtedy także zapowiedziano gwiazdę segmentu 'Pure Legend', co oznacza, że za rok na Open'er Festivalu wystąpi postać, określana jako "matka chrzestna muzyki punk" - Patti Smith ze swoim kwartetem.

Wywiad Mandaryna

Już wtedy także okazało się, że organizatorzy szykują pewne zmiany w obrębie kolejnej edycji imprezy. Jak zapowiedziano, za rok można się spodziewać większej liczby głównych artystów zamykających koncerty na Main Stage. Zamiast dotychczasowych jednego lub dwóch headlinerów, na Open'erze wystąpi ich nawet trzech każdego dnia. Zaznaczono, że dokładna liczba zostanie podana do wiadomości publicznej „niebawem”. Wtedy także Mikołaj Ziółkowski, szef Alter Artu ogłosił, że kolejnych wykonawców poznamy za około trzy tygodnie, jednak za pośrednictwem swojego kanału nadawczego Open'er dał do zrozumienia, że wydarzy się to nieco wcześniej, gdyż w czwartek 8 października. Kto tego dnia dołączył do line-upu Open'er Festivalu 2027?

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Kolejne gwiazdy w line-upie Open'er Festivalu 2027!

Zgodnie z zapowiedziami, poznaliśmy kolejne gwiazdy, które za rok zaprezentują się w Gdyni. Do grona headlinerów dołączyła formacja The Chemical Brothers! Jak zaznaczają organizatorzy, Tom Rowlands i Ed Simons wrócą na Open'era dokładnie 25 lat po pamiętnym występie na pierwszej edycji festiwalu! Grupa zaprezentuje się na Orange Main Stage w czwartek 1 lipca.

BILETY na Open'er Festival 2027

Poniżej harmonogram sprzedaży i ceny biletów na Open'er Festival 2027:

Bilety na Open'er Festival - faza Regular (od 23 września 2026 do 9 czerwca 2027):

Karnet na 4 dni to wydatek rzędu 1185 zł.

Dwudniowy wiąże się z kosztem 855 zł.

Bilet jednodniowy wyceniono na 565 zł.

Opcja czterodniowa z kempingiem kosztuje 1455 zł.

Dwudniowy z miejscem na polu namiotowym to 1035 zł.

Obowiązuje dodatkowa opłata serwisowa (5%).

Bilety na Open'er Festival - faza Final Call (od 9 czerwca 2027):

Czterodniowy karnet kosztuje 1235 zł.

Za opcję na dwa dni trzeba zapłacić 905 zł.

Jednodniowa wejściówka to 595 zł.

Tak jak we wcześniejszych etapach, doliczana jest pięcioprocentowa opłata serwisowa.

Kto zagra na Open'er Festival 2027? Sprawdź w galerii: