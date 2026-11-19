Sezon rowerowy powoli dobiega końca, ale dla miłośników dwóch kółek to wcale nie oznacza przerwy od sportowych emocji. Zimowa odsłona PEKAO BIKE EXPO pozwoli już teraz zajrzeć w przyszłość branży, poznać kolekcje na 2027 rok i przygotować się do kolejnych miesięcy aktywności. Na odwiedzających czekać będą nie tylko stoiska wystawców, lecz także bogaty program spotkań, pokazów i praktycznych aktywności. Wśród gości pojawią się znane postacie polskiego kolarstwa: Maja Włoszczowska, Tomasz Marczyński i Wojciech Szczepanik.

Mistrzowie kolarstwa na wyciągnięcie ręki

Jednym z najważniejszych punktów programu będą spotkania ze sportowcami, którzy doskonale znają smak rywalizacji na najwyższym poziomie. W sobotę 21 listopada o godz. 13:30 na scenie pojawi się Tomasz Marczyński, zwycięzca etapów Vuelta a España i wieloletni zawodnik cyklu World Tour. W rozmowie zatytułowanej „Poza metą. Człowiek, presja i życie po zawodowym kolarstwie” opowie o kulisach sportowej kariery, wyzwaniach towarzyszących zawodowemu ściganiu oraz codzienności po zakończeniu rywalizacji.

Niedziela upłynie pod znakiem kolejnych inspirujących rozmów. O godz. 10:00 zaplanowano spotkanie z Wojciechem Szczepanikiem, pięciokrotnym mistrzem świata UCI Gran Fondo. Rozmowę poprowadzi Karol Dziambor. To okazja, by poznać historię zawodnika, który łączy sportowe sukcesy z prowadzeniem firmy i życiem rodzinnym.

Godzinę później, o 11:00, na scenie pojawi się Maja Włoszczowska – dwukrotna wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu. W rozmowie z Karolem Dziamborem opowie o swojej drodze, pasji i medalach, które zdobywała na najważniejszych imprezach sportowych. Po spotkaniu przewidziano również możliwość zdobycia autografu i zrobienia pamiątkowego zdjęcia.

Testy rowerów, pokazy i praktyczne warsztaty

PEKAO BIKE EXPO winter edition to nie tylko okazja do oglądania najnowszych modeli, ale przede wszystkim możliwość sprawdzenia sprzętu w praktyce. W godzinach 10:00–17:00 działać będzie strefa Ride It Academy. Instruktorzy zaprezentują techniki jazdy MTB, a uczestnicy będą mogli skorzystać z krótkich sesji na rowerach testowych. W programie znajdą się między innymi ćwiczenia na przeszkodach, mini skocznia i zadania koordynacyjne. Kaski oraz sprzęt zostaną udostępnione na miejscu, a udział w konkursach będzie można połączyć z szansą na wygranie darmowych treningów przygotowujących do sezonu 2027.

Dla chętnych przygotowano także warsztaty. W sobotę odbędą się o godz. 11:30, 13:45 i 15:30, natomiast w niedzielę o 11:30, 14:00 i 16:00.

Na miejscu będzie można również wypróbować wypożyczony od wystawcy rower i kask marki EKOI. Z kolei osoby, które chcą uzupełnić garderobę na kolejny sezon, powinny zwrócić uwagę na pokaz mody kolarskiej RASO Wear, zaplanowany na sobotę o godz. 14:15. To dobra okazja, by przekonać się, jak wiele dzieje się dziś w świecie odzieży i akcesoriów rowerowych.

Organizatorzy pomyśleli także o osobach, które dopiero planują pierwsze dłuższe wyprawy. W sobotę o godz. 15:15 Olga Szczerba, organizująca amatorskie przejazdy od gór po Hel, oraz Marta Jura z VeloPlanner podpowiedzą, jak zaplanować pierwszą i kolejną rowerową wycieczkę. Nie zabraknie praktycznych wskazówek dotyczących tras, przygotowań i organizacji wyjazdów.

Ciekawie zapowiada się również prezentacja zespołu Banku Pekao S.A. O tym, jak wspólna pasja do kolarstwa przekłada się na relacje i współpracę, opowiedzą członkowie drużyny: Błażej Szczecki, Marcin Stopa i Marek Grabwoda. Na stoisku banku będzie można zobaczyć między innymi blender bike, czyli rower z blenderem napędzanym siłą mięśni, matę edukacyjną i popularne koło fortuny. Nie zabraknie także doradców banku.

Nowości na sezon 2027 i inspiracje dla początkujących

Ważną częścią wydarzenia będzie prezentacja oferty wystawców. Odwiedzający zobaczą modele rowerów przygotowane na 2027 rok, w tym propozycje, które nie trafiły jeszcze do regularnej sprzedaży. Będzie można porównać rozwiązania technologiczne, porozmawiać z przedstawicielami marek i przyjrzeć się bliżej wyposażeniu, odzieży oraz akcesoriom.

To również dobra okazja, by skonsultować wybór sprzętu ze specjalistami. Wśród tematów, które warto poruszyć, znajdą się przygotowanie do jazdy, utrzymanie formy zimą, bikefitting oraz planowanie rowerowych wyjazdów i startów. Bezpośredni kontakt z producentami i ekspertami może pomóc zarówno osobom nastawionym na sportową rywalizację, jak i tym, które szukają wygodnego roweru do codziennego przemieszczania się po mieście.

Na odwiedzających czekać będą także samochody Subaru. Osoby planujące wyprawy wymagające transportu rowerów na większe odległości będą mogły zapisać się na jazdy testowe na miejscu, bez wcześniejszej rejestracji.

Jeden bilet, dwa wydarzenia

PEKAO BIKE EXPO winter edition odbędzie się równolegle z targami SNOW EXPO. Oznacza to, że jeden bilet uprawnia do odwiedzenia obu wydarzeń tego samego dnia. W sąsiedniej hali na gości czekać będą propozycje związane ze sportami zimowymi, planowaniem wyjazdów, sprzętem i odzieżą narciarską. Rowerowe inspiracje na sezon 2027 będzie więc można połączyć z przygotowaniami do zimowych aktywności.

To propozycja na weekend dla wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas, szukają sportowych inspiracji albo chcą poznać nowości przed kolejnym sezonem. Niezależnie od tego, czy na rowerze spędzają każdą wolną chwilę, czy dopiero planują pierwszą wyprawę, w Katowicach znajdą coś dla siebie.

PEKAO BIKE EXPO winter edition21–22 listopada 2026 rokuMiędzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Szczegółowy program wydarzenia: https://bikeexpo.pl/Katowice/#program

Bilety: https://bikeexpo.pl/katowice/#bilety

Tekst sponsorowany