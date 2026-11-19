Sylwester to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych nocy w roku. To czas podsumowań, nadziei na przyszłość i hucznej zabawy, która ma nadać ton kolejnym dwunastu miesiącom. Nowy Rok najlepiej przywitać z ESKĄ w Zakopanem. Impreza sylwestrowa zapowiada się jako prawdziwa gratka dla miłośników różnorodnych brzmień.

Dawid Kwiatkowski gwiazdą Sylwestra w Zakopanem z Radiem ESKA

Gwiazdą wieczoru, której występ z pewnością porwie tłumy, będzie Dawid Kwiatkowski. Ten charyzmatyczny artysta, znany ze swojej energii, wyjątkowego głosu i hitów, które doskonale znacie z anteny Radia ESKA, zapewni niezapomniane show. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć go na żywo tuż po zakończeniu wielkiej, biletowanej trasy koncertowej "Proszę Tańcz Tour". Na scenie, oprócz Dawida, pojawi się plejada artystów, którzy porwą publiczność do wspólnego tańca i śpiewu.

Dawid Kwiatkowski na premierze płyty | Radio ESKA

Sylwester w Zakopanem z Radiem ESKA 2026/27 - kto wystąpi?

Oprócz Kwiatkowskiego, na scenie w Zakopanem zaprezentuje się również raper Liber, który wystąpi w towarzystwie energetycznego zespołu InoRos, obiecując mieszankę hitów i góralskich akcentów. Nie zabraknie też gorących, latynoamerykańskich rytmów za sprawą kubańskiej formacji Caribe Soul, która wplecie wakacyjny klimat w zimową scenerię.

Wyjątkowego, lokalnego kolorytu dodadzą regionalne kapele góralskie, podkreślające autentyczny charakter Podhala i łączące nowoczesne brzmienia z folklorem. Całość poprowadzi natomiast prezenter Radia ESKA, Michał Hanczak.

Sylwester w Zakopanem 2026/27

Sylwester w Zakopanem będzie wydarzeniem dostępnym dla każdego. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. To doskonała okazja, by w malowniczej scenerii Tatr, w towarzystwie ulubionych artystów, pożegnać stary rok i hucznie powitać nowy.