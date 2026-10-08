ADÉLA ogłasza kolejny koncert w Polsce! Autorka viralowych przebojów zagra na Open'er Festival 2027

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-08 12:46

Objawienie popu dołącza do line-upu Open'er Festival 2027! Jak oficjalnie przekazali organizatorzy, słowacka sensacja ADÉLA zaśpiewa dla polskich fanów już na początku lipca. Kim jest wykonawczyni przebojów "PRIMA", "Ain’t in LA" i "Nicole Kidman"? Oto jej sylwetka i podsumowanie spektakularnych sukcesów z ostatnich miesięcy.

ADÉLA gwiazdą Open'er Festival 2027. Kiedy dokładnie wystąpi?

Międzynarodowa sensacja ze Słowacji dołącza oficjalnie do line-upu Open'er Festival 2027. Wykonawczyni przebojów "PRIMA", z "Ain’t in LA" i "Nicole Kidman", które należą do najczęściej słuchanych obecnie piosenek na świecie, wystąpi na Orange Main Stage w piątek, 2 lipca. To nie pierwszy raz, kiedy ADÉLA odwiedzi Polskę, ani pierwszy raz, odkąd stała się objawieniem światowego popu. Słowaczka zagra też w Warszawie już 3 lutego - bilety na koncert wyprzedały się pierwszego dnia.

Kim jest wokalistka?

22-letnia Adéla Jergová pochodzi ze Słowacji, a przełomem w jej karierze okazał się międzynarodowy program "Dream Academy". Zdolna wokalistka znalazła się w gronie 20 wokalistek wybranych spośród 100 tysięcy kandydatek. W maju 2025 roku piosenkarka podpisała pierwszy profesjonalny kontrakt i wydała debiutancką EP-kę, a teraz święci triumfy dzięki przebojom ze swojego pierwszego albumu "Prima". Dotarł on na czwarte miejsce pod względem sprzedaży w USA oraz pierwsze - oprócz Słowacji - w Belgii, Holandii i Szkocji.

Jak więc widać, charyzmatyczna piosenkarka nie poprzestała na karierze ojczystym kraju i Europie. Stała się pierwszą Słowaczką, która trafiła do kultowego zestawienia "Billboard Hot 100" w Stanach Zjednoczonych. Zagrała też jako support na koncertach w ramach trasy Demi Lovato, a nawet mówi się o potencjalnej nominacji dla najlepszej debiutantki do nagrody Grammy. Jest już zaś nominowana do UK Video Music Awards 2026.

Piosenkarka ADÉLA z różowymi włosami w koronkowym topie. O jej koncercie na Open'er Festival 2027 przeczytasz na Eska.
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Open'er Festival w przyszłym roku - data, miejsce, artyści

Open'er Festival 2027 odbędzie się tradycyjnie na lotnisku Gdynia-Kosakowo i potrwa kilka dni. Wypełnione koncertami wydarzenie zaplanowano na termin 30 czerwca - 3 lipca 2027 roku. Ogłoszonymi do tej pory artystami są m.in. Sombr, Tame Impala, Raye i The Chemical Brothers.

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