Gibbs zagra na Torwarze. To ostatnia szansa, by zobaczyć go na żywo w tym roku

Redakcja ESKA.pl
2026-10-08 13:57

To ostatnia szansa w tym roku, by zobaczyć go na żywo! Gibbs, który zaczynał jako ceniony producent stojący za sukcesami innych, dziś jest w czołówce polskiej sceny i właśnie ogłosił swój pierwszy solowy koncert na warszawskim Torwarze. Podczas występu 17 października fani usłyszą materiał z aż dwóch tegorocznych albumów: „NURT” oraz „Zrobiłem To Dla Siebie”. Patronem wydarzenia jest Radio ESKA.

Gibbs
Autor: Natalia Gocek/ Materiały prasowe

Gibbs na Torwarze. Kiedy koncert?

Fani Gibbsa muszą zapisać tę datę w kalendarzach! Raper, wokalista i producent zagra 17 października na warszawskim Torwarze, a wydarzenie to zapowiada się jako jedno z najważniejszych w jego dotychczasowej karierze. Co więcej, będzie to ostatnia okazja, by zobaczyć artystę na żywo w tym roku. Dla Gibbsa będzie to moment wyjątkowy również z innego powodu. To jego pierwszy solowy występ w największej stołecznej hali widowiskowo-sportowej. To wyraźny sygnał, że artysta, który przez lata stał za sukcesami innych, dziś sam jest w ścisłej czołówce polskiej sceny.

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Dwa nowe albumy na żywo. Wyjątkowa okazja dla fanów

Warszawski koncert będzie prawdziwą gratką dla tych, którzy śledzą najnowsze poczynania twórcy. Artysta zaprezentuje na żywo materiał z aż dwóch tegorocznych albumów – "NURT" oraz "Zrobiłem To Dla Siebie". Jak podkreślają organizatorzy, po niedawnych V urodzinach jego wytwórni DOPEHOUSE w Katowicach będzie to jedyna szansa, by usłyszeć te utwory podczas koncertu.

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Choć dziś Gibbs podbija listy przebojów jako wokalista, wielu fanów pamięta go przede wszystkim z owocnej kariery producenta. To on stał za muzyką do tak kultowych utworów jak "Iluzja", "Wiking" czy "Restart". Po latach spędzonych w studiu postanowił jednak postawić na własną twórczość wokalną, co okazało się strzałem w dziesiątkę.

Na jego koncie są już cztery solowe albumy: debiutancki "Czarno Na Białym" z 2021 roku, "Safe" z 2023 roku oraz wspomniane już tegoroczne premiery. Pochodzący z Kłobucka artysta udowodnił, że potrafi odnaleźć się w każdej roli.

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Jego artystyczne CV jest niezwykle bogate. W ostatnich latach zrealizował wspólne projekty z Opałem, dokończył "Hample" we współpracy z FAVSTem i wniósł ogromny wkład w obie części flagowej kompilacji wytwórni QueQuality, czyli "QMPLE".

Gibbs jest również znany jako współtwórca kolektywów Fonos i Dopehouse, a na wcześniejszych etapach kariery współpracował z takimi postaciami jak Kali (w ramach Ganja Mafii) czy Kacper HTA.

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Gibbs w Warszawie. Kiedy i gdzie kupić bilety?

Ostatni tegoroczny koncert Gibbsa odbędzie się w sobotę, 17 października, w hali COS Torwar w Warszawie. Otwarcie bramek zaplanowano na godzinę 18:00, a sam artysta ma pojawić się na scenie około godziny 20:00. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie są wciąż dostępne w serwisie eBilet.pl.

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