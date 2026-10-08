Gibbs zagra na Torwarze. To ostatnia szansa, by zobaczyć go na żywo w tym roku

Gibbs na Torwarze. Kiedy koncert?

Fani Gibbsa muszą zapisać tę datę w kalendarzach! Raper, wokalista i producent zagra 17 października na warszawskim Torwarze, a wydarzenie to zapowiada się jako jedno z najważniejszych w jego dotychczasowej karierze. Co więcej, będzie to ostatnia okazja, by zobaczyć artystę na żywo w tym roku. Dla Gibbsa będzie to moment wyjątkowy również z innego powodu. To jego pierwszy solowy występ w największej stołecznej hali widowiskowo-sportowej. To wyraźny sygnał, że artysta, który przez lata stał za sukcesami innych, dziś sam jest w ścisłej czołówce polskiej sceny.

ZOBACZ TAKŻE: Open'er Festival 2027 z kolejnym ogłoszeniem! Powrót 25 lat po występie na pierwszej edycji imprezy i słowacka gwiazda pop!

Poranne wyjce - L4 [Jonatan x Bletka x Gibbs- Róż PARODIA]

Dwa nowe albumy na żywo. Wyjątkowa okazja dla fanów

Warszawski koncert będzie prawdziwą gratką dla tych, którzy śledzą najnowsze poczynania twórcy. Artysta zaprezentuje na żywo materiał z aż dwóch tegorocznych albumów – "NURT" oraz "Zrobiłem To Dla Siebie". Jak podkreślają organizatorzy, po niedawnych V urodzinach jego wytwórni DOPEHOUSE w Katowicach będzie to jedyna szansa, by usłyszeć te utwory podczas koncertu.

Od cenionego producenta do solowej gwiazdy

Choć dziś Gibbs podbija listy przebojów jako wokalista, wielu fanów pamięta go przede wszystkim z owocnej kariery producenta. To on stał za muzyką do tak kultowych utworów jak "Iluzja", "Wiking" czy "Restart". Po latach spędzonych w studiu postanowił jednak postawić na własną twórczość wokalną, co okazało się strzałem w dziesiątkę.

Na jego koncie są już cztery solowe albumy: debiutancki "Czarno Na Białym" z 2021 roku, "Safe" z 2023 roku oraz wspomniane już tegoroczne premiery. Pochodzący z Kłobucka artysta udowodnił, że potrafi odnaleźć się w każdej roli.

Szerokie wpływy na polskiej scenie

Jego artystyczne CV jest niezwykle bogate. W ostatnich latach zrealizował wspólne projekty z Opałem, dokończył "Hample" we współpracy z FAVSTem i wniósł ogromny wkład w obie części flagowej kompilacji wytwórni QueQuality, czyli "QMPLE".

Gibbs jest również znany jako współtwórca kolektywów Fonos i Dopehouse, a na wcześniejszych etapach kariery współpracował z takimi postaciami jak Kali (w ramach Ganja Mafii) czy Kacper HTA.

19

Gibbs w Warszawie. Kiedy i gdzie kupić bilety?

Ostatni tegoroczny koncert Gibbsa odbędzie się w sobotę, 17 października, w hali COS Torwar w Warszawie. Otwarcie bramek zaplanowano na godzinę 18:00, a sam artysta ma pojawić się na scenie około godziny 20:00. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie są wciąż dostępne w serwisie eBilet.pl.