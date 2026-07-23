Wakacje w Warszawie ze sztuką. DESA Unicum zaprasza na letni program 8 bezpłatnych wystaw

Wakacje w mieście nie muszą oznaczać przerwy od kultury. DESA Unicum przez całe lato pozostaje otwartą przestrzenią spotkania ze sztuką - miejscem, do którego można wejść na chwilę między spacerem, pracą i popołudniową kawą, ale też wracać regularnie, odkrywając kolejne wystawy i nowe artystyczne opowieści.

Forma • Światło • Materia. Beata Szajna x Beata Szczepaniak – 8 - 27 lipca

Letni program wystaw DESA Unicum otwiera spotkanie dwóch artystek, które pracują z różnymi mediami, ale łączy je uważność wobec materii, procesu i formy. Beata Szajna od lat związana jest z projektowaniem szkła użytkowego i artystycznego. Jej realizacje przyciągają klarownością kompozycji, harmonią proporcji oraz sposobem, w jaki wykorzystują światło i optyczne właściwości szkła. Z kolei Beata Szczepaniak buduje świat form biomorficznych, balansujących między designem, rzeźbą i sztuką współczesną. Wspólna prezentacja obu artystek pokazuje, że współczesne rzemiosło artystyczne może być nie tylko doświadczeniem estetycznym, lecz także opowieścią o relacji człowieka z materią.

Adam Styka. Geometria światła i koloru – 10 - 29 lipca

Do 29 lipca DESA Unicum prezentuje wybór dzieł Adama Styki z dojrzałego okresu jego twórczości. To okazja, by przyjrzeć się artyście, który przez ponad sześć dekad konsekwentnie budował jeden z najbardziej rozpoznawalnych języków abstrakcji geometrycznej w polskiej sztuce powojennej. Wystawa pozwala spojrzeć na dorobek Styki jako na spójną opowieść o poszukiwaniu harmonii między ładem a ekspresją, racjonalnością formy a emocjonalnym oddziaływaniem koloru. To propozycja dla odbiorców, którzy chcą odkrywać polską abstrakcję nie jako zamknięty rozdział historii sztuki, lecz jako język wciąż aktualny i otwarty na nowe interpretacje.

Paweł Kowalewski. 14 Lipca. Dwunastu miłośników sztuki, jeden poeta, moje dwie matki i ja – 14 - 23 lipca

14 lipca, w rocznicę Wielkiej Rewolucji Francuskiej, DESA Unicum zaprosi na wystawę Pawła Kowalewskiego - artysty związanego z legendarną Gruppą, który od lat z ironią, dystansem i intelektualną przewrotnością komentuje historię, politykę oraz mechanizmy współczesnej kultury.

Trzon ekspozycji stanowią prace z cyklu Pop Art, rozwijanego przez artystę od 2018 roku. To wielkoformatowe portrety wykonane w technice 3D, nawiązujące do popularnych w latach 70. „ruchomych” pocztówek z wizerunkami ówczesnych gwiazd. Wśród sportretowanych znaleźli się m.in. Anda Rottenberg, Achille Bonito Oliva, Jerzy Starak, Andrzej Starmach, Marek Roefler czy sam Paweł Kowalewski, przedstawiony w szczególnej roli „własnej matki”. To jednocześnie osobisty hołd dla osób ważnych w życiu i karierze artysty oraz przewrotna refleksja nad tym, jak buduje się widzialność, pamięć i rozpoznawalność w świecie sztuki.

Ryszard Rabsztyn. Painted Syntax – Warszawa: 14 - 29 lipca, Londyn: 23 lipca - 9 sierpnia

Tego lata DESA Unicum wyjdzie także poza Warszawę, realizując pierwszy projekt wystawienniczy we współpracy z Krupa Gallery w Londynie. „Ryszard Rabsztyn. Painted Syntax” będzie prezentacją rozpisaną na dwa miasta: główną odsłonę w Londynie poprzedzi pokaz wybranych prac w warszawskiej siedzibie DESA Unicum.

Twórczość Rabsztyna oscyluje między abstrakcją a sztuką optyczną. Jego obrazy przyciągają hipnotyczną formą, ale pod ich wizualną strukturą ukrywa się warstwa osobistych znaczeń. Artysta wykorzystuje alfabet Braille’a, kod Morse’a i systemy zapisu, by kodować w obrazach fragmenty tekstów religijnych, modlitw, afirmacji i własnych refleksji. Wystawa pokaże prace z różnych etapów twórczości artysty: od kompozycji monochromatycznych po intensywne, nasycone kolorem realizacje, od układów pionowych po horyzontalne narracje obrazu.

Dorota Kuźnik. Pasje kuchenne – 24 lipca - 23 sierpnia 2026

Pod koniec lipca w DESA Unicum zaprezentowany zostanie premierowy zestaw 12 obrazów Doroty Kuźnik z cyklu „Pasje kuchenne”, przygotowanych specjalnie na tę wystawę. Tytuł serii opiera się na wieloznaczności słowa „pasja” – z jednej strony oznaczającego zaangażowanie i zamiłowanie, z drugiej przywołującego tradycję ikonografii pasyjnej. W letnim programie DESA Unicum wystawa stanowi jeden z najmocniejszych punktów dla odbiorców zainteresowanych sztuką współczesną, sztuką kobiet i głosem nowego pokolenia artystek.

Czas powrócony. Śladami Alfreda Wierusza-kowalskiego – 30 lipca - 21 sierpnia

Na przełomie lipca i sierpnia DESA Unicum pokaże projekt, który wpisuje się w jeden z ważnych trendów współczesnego wystawiennictwa: zestawianie sztuki dawnej ze współczesną i budowanie dialogu między epokami. Wystawa połączy twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego, jednego z najważniejszych polskich artystów związanych ze szkołą monachijską, z pracami Sylwii Makris, wykorzystującej język fotografii cyfrowej i jej artystycznego przetworzenia.

Wierusz-Kowalski był za życia twórcą rozpoznawalnym daleko poza granicami Polski, cenionym przez kolekcjonerów w Europie i Stanach Zjednoczonych. W zestawieniu ze współczesną fotografią jego malarstwo staje się punktem wyjścia do opowieści nie tylko o XIX wieku, lecz także o sposobach budowania artystycznej pamięci i wyobrażeń, które pozostają żywe mimo upływu czasu.

Xawery Wolski. Materia nieskończoności – 17 - 31 sierpnia

Najważniejszym motywem wystawy „Xawery Wolski. Materia nieskończoności” będą charakterystyczne dla artysty ogniwa nieskończoności – powtarzalne formy przypominające łańcuchy, obecne w jego twórczości od końca lat 80. Ekspozycja pokaże także ważny dla artysty motyw wiru, odwołujący się do sił natury, a także ciała rozumiane jako temat rzeźbiarski i punkt wyjścia do refleksji nad przemijaniem.

Część prac zostanie zaprezentowana również w otwartej przestrzeni patio DESA Unicum, gdzie monumentalne formy wejdą w dialog z architekturą domu aukcyjnego i otaczającą naturą. Twórczość Wolskiego, który od lat pracuje między Francją, Meksykiem i Polską, łączy tradycje europejskiej rzeźby z inspiracjami kulturami Ameryki Łacińskiej oraz fascynacją naturalnymi materiałami.

Henryk Lula. Magia Materii – 4 - 31 sierpnia

Letni program wystaw zamknie ekspozycja „Henryk Lula. Magia Materii”, poświęcona jednemu z najwybitniejszych twórców polskiej ceramiki współczesnej. Choć Lula zdobywał wykształcenie jako rzeźbiarz, to właśnie ceramika stała się przestrzenią jego wieloletnich badań nad formą, kolorem, technologią i materialnością. Od ponad sześćdziesięciu lat jego prace wyróżniają się klarownością kompozycji, elegancją formy oraz złożonością struktur i powierzchni. Ceramika nie jest tu traktowana wyłącznie jako medium użytkowe, lecz jako autonomiczne pole poszukiwań artystycznych – przestrzeń kontemplacji światła, koloru i materii.

Prezentacja pozwoli zobaczyć dzieła, które pokazują, jak współczesny design i rzemiosło artystyczne mogą funkcjonować w obiegu kolekcjonerskim na równi ze sztuką. To wystawa dla tych, którzy chcą spojrzeć na ceramikę nie jako dodatek do wnętrza, lecz jako pełnoprawne dzieło sztuki.

Harmonogram wystaw letnich w DESA Unicum

Forma • Światło • Materia. Beata Szajna x Beata Szczepaniak – 8 - 27 lipca 2026

Adam Styka. Geometria światła i koloru – 10 - 29 lipca 2026

Paweł Kowalewski. 14 Lipca. Dwunastu miłośników sztuki, jeden poeta, moje dwie matki i ja – 14 – 29 lipca 2026

Ryszard Rabsztyn. Painted Syntax – Warszawa: 14 - 29 lipca 2026; Londyn: 23 lipca - 9 sierpnia 2026

Dorota Kuźnik. Pasje kuchenne – 24 lipca - 23 sierpnia 2026

Sylwia Makris i Alfred Wierusz-Kowalski. Dialog ponad epokami – 30 lipca - 21 sierpnia 2026

Xawery Wolski. Materia nieskończoności – 17 - 31 sierpnia 2026

Henryk Lula. Magia Materii – 4 - 31 sierpnia 2026

Więcej informacji o programie letnim w DESA Unicum można znaleźć na stronie desa.pl. Wystawom będą towarzyszyć spotkania z artystami i inne aktywności, o których instytucja na bieżąco będzie informować w swoich mediach społecznościowych.

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O DESA Unicum

DESA Unicum, znacząca część historii polskiego rynku sztuki, to dziś największy dom aukcyjny w CEE. W ciągu ostatnich lat osiągnął spektakularne wyniki finansowe i zbudował zespół specjalistów, co pozwoliło na realizację największych i najbardziej wymagających aukcji w tej części Europy. Zatrudniając najlepszych ekspertów, od historyków sztuki, rzeczoznawców, doradców klientów, konserwatorów, koordynatorów ekspozycji na aukcjonerach kończąc, realizuje ponad 200 aukcji w roku i swoją misję: budowanie i rozwijanie rynku sztuki. Odbywa się to m.in. poprzez tworzenie pionierskich dla polskiego rynku projektów aukcyjnych, organizowaniu ambitnych ekspozycji poszukiwanych dzieł sztuki i obiektów kolekcjonerskich, pozyskiwania dzieł sztuki uznawanych przez lata za zaginione lub niedostępne dla szerokiego odbiorcy oraz aukcje charytatywne.

Nowoczesna siedziba przy ul. Pięknej to nie tylko otwarta na co dzień galeria i dom aukcyjny, ale też prężnie działające zaplecze logistyczne i realizacyjne, dzięki któremu DESA Unicum jest dziś na celowniku tysięcy kolekcjonerów z Polski i Europy oraz ważnym centrum edukującym i kształtującym kolejne ich pokolenia.

Eksperci od rynku sztuki

DESA Unicum tworzą eksperci, którzy jako jedyni w Polsce mają unikalną wiedzę na temat funkcjonowania rodzimego rynku sztuki. Na co dzień zajmują się pozyskiwaniem i sprzedażą dzieł sztuki i obiektów kolekcjonerskich, wyceniają je, badają ich autentyczność i proweniencję. To oni kształtują ten rynek, współpracując z kolekcjonerami i doradzając im w kluczowych decyzjach transakcyjnych. To ambitni ludzie z wizją, którzy wykorzystują swoją ekspercką wiedzę i wieloletnie doświadczenie, aby przygotowywać projekty aukcyjne trafiające w potrzeby odbiorców. To oni odpowiadają za selekcje dzieł sztuki, które trafiają na aukcje i wpływają de facto na kształt polskiego rynku sztuki.

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