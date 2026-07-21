Co można zabrać, a czego nie na Łódź Summer Festival? Plecaki, woda, jedzenie i zakazane przedmioty

Co można zabrać na Łódź Summer Festival 2026?

Łódź Summer Festival odbędzie się od 24 do 26 lipca na Łódzkich Błoniach. Wstęp na koncerty jest bezpłatny, ale każda osoba wchodząca na teren wydarzenia musi podporządkować się regulaminowi oraz poleceniom służb porządkowych. Do podstawowego festiwalowego wyposażenia warto zaliczyć:

dokument tożsamości,

telefon,

niewielki powerbank,

kartę płatniczą,

krem z filtrem UV,

okulary przeciwsłoneczne,

nakrycie głowy,

lekką kurtkę lub pelerynę przeciwdeszczową,

zatyczki do uszu,

niezbędne leki,

pustą butelkę wielorazową.

Organizatorzy przypominają, że Łódzkie Błonia są dużym, otwartym terenem. Ubranie i obuwie powinny być więc dopasowane nie tylko do temperatury, ale także do możliwości wystąpienia deszczu oraz błota. Na terenie imprezy mają działać punkty medyczne, informacyjne, depozyty i punkty z wodą pitną.

Jaki plecak można wnieść na Łódź Summer Festival?

Na teren imprezy będzie można wejść z torbą lub plecakiem, pod warunkiem że bagaż nie będzie miał pojemności większej niż 30 litrów. Zakaz obejmuje duże plecaki, torby podróżne, walizki i inne nieporęczne bagaże. W praktyce najlepiej zabrać niewielki plecak miejski, nerkę albo torbę przewieszaną przez ramię. Im mniej rzeczy znajdzie się w środku, tym szybciej przebiegnie kontrola przy wejściu. Służby porządkowe będą mogły poprosić o pokazanie zawartości bagażu. Odmowa poddania się kontroli może zakończyć się niewpuszczeniem na teren festiwalu.

Czy można wnieść wodę na Łódź Summer Festival?

Na teren wydarzenia będzie można zabrać pustą butelkę wielorazową o maksymalnej pojemności 500 ml. Po wejściu będzie można napełnić ją w jednym z punktów z wodą pitną. Butelka powinna być pusta w momencie kontroli. Nie warto przywozić napojów w szklanych opakowaniach ani pełnych butelek kupionych wcześniej w sklepie, ponieważ ochrona może nakazać pozostawienie ich przed wejściem. Podczas upałów regularne picie wody będzie szczególnie ważne. Organizatorzy apelują również o używanie kremu z filtrem i zakładanie nakrycia głowy.

Czy można zabrać własne jedzenie?

W oficjalnym komunikacie organizatora dotyczącym przygotowania do festiwalu szczegółowo wskazano zasady związane z wodą i pustą butelką, ale nie potwierdzono jednoznacznie ogólnej możliwości wnoszenia własnego jedzenia. Na terenie miasteczka festiwalowego ma działać ponad 80 punktów gastronomicznych. W ofercie znajdą się dania mięsne, wegetariańskie i wegańskie, przekąski oraz napoje.

Osoby, które muszą mieć przy sobie określone produkty ze względów zdrowotnych, diety eliminacyjnej lub potrzeb dziecka, powinny zapakować ich niewielką ilość i być przygotowane na wyjaśnienie sytuacji podczas kontroli. Najbezpieczniej przed wyjściem sprawdzić najnowszą wersję regulaminu albo skontaktować się bezpośrednio z organizatorem.

Czy można wnieść aparat fotograficzny?

Telefon komórkowy i niewielki aparat amatorski nie powinny stanowić problemu. Zakaz dotyczy jednak profesjonalnego sprzętu fotograficznego i filmowego używanego bez odpowiedniej zgody. Na teren imprezy nie będzie można wnosić między innymi:

aparatów z wymiennymi obiektywami,

aparatów z dużym zoomem,

profesjonalnych kamer,

statywów,

monopodów,

kijków do selfie,

dronów.

Ostateczna decyzja dotycząca sprzętu może należeć do ochrony. Osoby planujące wykonywanie profesjonalnych zdjęć powinny wcześniej uzyskać akredytację lub zgodę organizatora.

Czy można zabrać powerbank?

Niewielki powerbank znajduje się na liście rzeczy rekomendowanych uczestnikom. Telefon będzie potrzebny nie tylko do robienia zdjęć, ale także do sprawdzania programu, mapy terenu, rozkładów komunikacji i kontaktowania się ze znajomymi. Sprzęt powinien być sprawny, nieuszkodzony i przeznaczony do użytku osobistego. Duże stacje zasilające, rozbudowane akumulatory i sprzęt techniczny mogą zostać potraktowane jako przedmioty niedozwolone. Warto pamiętać, że przy dużej liczbie uczestników sieć komórkowa może być przeciążona. Dobrze wcześniej ustalić ze znajomymi konkretne miejsce spotkania na wypadek problemów z połączeniem.

Czy można wejść z parasolem?

Na liście przedmiotów zakazanych znajdują się parasole z ostrym zakończeniem. Zamiast klasycznego dużego parasola znacznie lepiej zabrać lekką pelerynę przeciwdeszczową. Peleryna zajmuje mniej miejsca, nie zasłania widoku osobom stojącym z tyłu i nie stwarza zagrożenia w tłumie. Przed wyjazdem warto sprawdzić prognozę pogody, ale przygotować się zarówno na silne słońce, jak i nagły deszcz.

Czego nie można wnosić na Łódź Summer Festival?

Lista przedmiotów niedozwolonych obejmuje rzeczy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników albo przeszkadzać w przebiegu koncertów.

Na teren Łódź Summer Festival nie będzie można wnosić:

alkoholu kupionego poza terenem imprezy,

narkotyków i substancji odurzających,

broni oraz jej atrap,

noży i ostrych narzędzi,

materiałów pirotechnicznych, rac i fajerwerków,

materiałów łatwopalnych i wybuchowych,

dużych toreb, walizek i plecaków powyżej 30 litrów,

dronów,

profesjonalnego sprzętu fotograficznego i filmowego bez zgody,

statywów i kijków do selfie,

parasoli z ostrym zakończeniem,

urządzeń emitujących intensywne światło lub hałas,

megafonów, trąbek i gwizdków,

innych przedmiotów, które ochrona uzna za niebezpieczne.

Zakaz dotyczy także rzeczy, które same w sobie nie są bronią, ale ze względu na rozmiar, ciężar lub sposób użycia mogłyby stworzyć zagrożenie w tłumie.

Czy można wejść z psem?

Na teren festiwalu nie będzie można wprowadzać zwierząt. Zakaz ma obowiązywać niezależnie od ich wielkości i dotyczyć również psów prowadzonych na smyczy. Wyjątkiem powinny być psy asystujące osobom z niepełnosprawnościami, jednak ich opiekunowie powinni posiadać wymagane dokumenty potwierdzające status zwierzęcia. Łódzkie Błonia będą zatłoczone i głośne, dlatego nawet niezależnie od przepisów nie jest to odpowiednie miejsce dla zwierząt domowych.

Leki i przedmioty potrzebne ze względów zdrowotnych

Osoby przyjmujące leki powinny zabrać tylko ilość potrzebną na czas pobytu. Najbezpieczniej przewozić medykamenty w oryginalnych opakowaniach, szczególnie gdy wymagają stosowania strzykawek, igieł albo innych akcesoriów, które podczas kontroli mogą wzbudzić wątpliwości. W przypadku bardziej specjalistycznych leków warto mieć przy sobie zaświadczenie lekarskie, receptę lub dokument w aplikacji Internetowe Konto Pacjenta. Pozwoli to szybciej wyjaśnić sytuację ochronie. Na terenie wydarzenia będą działały punkty medyczne. W razie pogorszenia samopoczucia nie należy czekać ani próbować samodzielnie opuszczać zatłoczonej strefy pod sceną.

Dzieci i młodzież na Łódź Summer Festival

Osoby, które ukończyły 16 lat, będą mogły wejść na teren festiwalu samodzielnie. Powinny posiadać dokument potwierdzający wiek, na przykład dowód osobisty, legitymację szkolną albo dokument dostępny w aplikacji mObywatel Junior. Dzieci i młodzież poniżej 16. roku życia będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie pod opieką rodzica lub innej pełnoletniej osoby. W przypadku młodszych uczestników szczególnie ważne są ochronniki słuchu, zapisany numer telefonu do opiekuna oraz ustalenie prostych zasad na wypadek zgubienia się w tłumie.

Kontrola przy wejściu na festiwal

Ochrona będzie mogła kontrolować bagaż, sprawdzać dokumenty oraz odmówić wejścia osobom, które nie podporządkują się regulaminowi. Na teren wydarzenia mogą nie zostać wpuszczone osoby:

nietrzeźwe,

znajdujące się pod wpływem środków odurzających,

zachowujące się agresywnie,

odmawiające kontroli,

posiadające zakazane przedmioty,

stwarzające zagrożenie dla siebie lub innych uczestników.

Warto przyjechać wcześniej, szczególnie przed koncertami największych gwiazd. Kontrola plecaków i dokumentów może wydłużyć czas oczekiwania przed bramami.

Co najlepiej spakować na Łódź Summer Festival?

Najbezpieczniejszy zestaw to mały plecak lub nerka, dokument, telefon, karta, powerbank, krem z filtrem, nakrycie głowy, peleryna, zatyczki do uszu i pusta butelka wielorazowa do 500 ml. W domu lepiej pozostawić duży bagaż, pełne butelki, profesjonalny aparat, parasol z ostrą końcówką oraz wszystko, co może zostać potraktowane jako niebezpieczne.