Jedziesz na Łódź Summer Festival? Tak najłatwiej dotrzesz na Łódzkie Błonia. Darmowe MPK i dodatkowe pociągi

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Jak dojechać na Łódź Summer Festival 2026?

Łódź Summer Festival odbędzie się od piątku 24 lipca do niedzieli 26 lipca na Łódzkich Błoniach, położonych w zachodniej części miasta. Główne wejście na teren wydarzenia znajdzie się od strony ul. Kusocińskiego, w pobliżu ul. Juszczakiewicza. Najwygodniejszym sposobem dotarcia na festiwal będzie komunikacja miejska. Podczas całego koncertowego weekendu autobusy i tramwaje MPK będą bezpłatne, a z centrum miasta na Błonia uczestników zawiezie specjalna linia 603. Kursowanie części regularnych linii zostanie wydłużone do późnych godzin nocnych.

Darmowe MPK podczas Łódź Summer Festival

Z autobusów i tramwajów MPK będzie można korzystać bezpłatnie od piątku 24 lipca od godz. 15.00 do poniedziałku 27 lipca do godz. 4.00. Darmowe przejazdy obejmą nie tylko teren Łodzi, ale cały obszar obsługiwany przez łódzkie MPK. Bez biletu będzie można podróżować również tramwajami jadącymi do Pabianic i Zgierza oraz autobusami kursującymi między innymi do Aleksandrowa Łódzkiego i Brzezin. Oznacza to, że uczestnicy festiwalu nie będą musieli kupować specjalnego biletu ani posiadać opaski uprawniającej do przejazdu. Darmowa komunikacja będzie dostępna dla wszystkich pasażerów w wyznaczonych godzinach.

Specjalna linia 603 pojedzie prosto pod festiwal

Najprostszym sposobem dotarcia na Łódzkie Błonia z centrum będzie specjalna autobusowa linia 603. Autobusy połączą węzeł Piotrkowska Centrum z głównym wejściem na festiwal. Przystanek początkowy zostanie wyznaczony na al. Mickiewicza, między al. Kościuszki a ul. Piotrkowską, po stronie hotelu Hilton. Autobusy pojadą bez zatrzymywania się po drodze bezpośrednio na ul. Kusocińskiego, w pobliże skrzyżowania z ul. Juszczakiewicza. W godzinach największego zainteresowania linia 603 ma kursować nawet co 2–3 minuty.

W drodze powrotnej uczestnicy będą wsiadać do autobusów przy ul. Armii Krajowej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Kusocińskiego. Warto zapamiętać tę lokalizację, ponieważ przystanek powrotny nie będzie znajdował się dokładnie w tym samym miejscu co przystanek dla osób przyjeżdżających na wydarzenie.

Jakie tramwaje i autobusy dojadą na Retkinię?

Poza linią 603 w okolice festiwalu będzie można dotrzeć regularną komunikacją miejską. Na Retkinię kursują tramwaje linii 10, 12 i 14 oraz autobusy linii 76, 80 i 99. Na czas festiwalu na Retkinię skierowane zostaną również linie 16 i 52, zapewniające dodatkowe połączenia z Chojen. Linia nocna N2, łącząca Retkinię z centrum, będzie kursowała co 15 minut.

Do około godz. 2.00–3.00 w nocy zostanie wydłużone kursowanie linii 2, 3, 6, 10, 11, 12, 14, 57, 76, 80 i 99. Pasażerowie części z nich będą mogli przesiąść się przy Piotrkowskiej Centrum do specjalnej linii 603.

Od strony Konstantynowa Łódzkiego do przystanku Brus dojedzie linia 43. Z kolei zastępcza linia tramwajowa Z43 będzie kursować od ul. Legionów do ul. Krańcowej. Od strony Zdrowia dłużej będzie jeździła linia Z13, a dojazd w rejon festiwalu zapewni również nocna linia N3.

Jak wrócić po nocnych koncertach?

Program Łódź Summer Festival będzie kończył się po północy, dlatego MPK wydłuży kursowanie wybranych autobusów i tramwajów do około godz. 2.00–3.00. Przez noc będzie jeździć także linia N2, która połączy Retkinię z centrum. Najważniejszym punktem przesiadkowym pozostanie Piotrkowska Centrum. Stamtąd będzie można kontynuować podróż liniami kursującymi do innych części miasta. Osoby planujące powrót specjalnym autobusem 603 powinny kierować się po koncertach na przystanek przy ul. Armii Krajowej, w pobliżu ul. Kusocińskiego.

Przed wyjazdem warto sprawdzić rozkład konkretnej linii na dany dzień. Wydłużone kursowanie nie musi oznaczać takiej samej częstotliwości jak w ciągu dnia, a przejście przez zatłoczony teren po zakończeniu koncertu może potrwać dłużej.

Łódź Summer Festival pociągiem

Dla osób przyjeżdżających spoza Łodzi dodatkowe połączenia przygotowała Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Od piątku do niedzieli przewoźnik uruchomi niemal 100 dodatkowych pociągów – ponad 30 każdego dnia festiwalu. Połączenia będą kursować między innymi w kierunku:

Pabianic,

Zduńskiej Woli,

Sieradza,

Zgierza,

Ozorkowa,

Kutna,

Głowna,

Łowicza,

Tomaszowa Mazowieckiego,

Koluszek,

Skierniewic,

Piotrkowa Trybunalskiego,

Radomska.

Pociągi będą zatrzymywały się między innymi na stacji Łódź Kaliska i przystanku Łódź Retkinia. To właśnie te dwa punkty znajdują się najbliżej Łódzkich Błoni. Po zakończeniu koncertów pasażerowie mają mieć około godziny na dotarcie z terenu festiwalu do pociągu. Szczególnie wygodny może być przystanek Łódź Retkinia. Przed wyborem połączenia warto jednak sprawdzić, czy konkretny pociąg rzeczywiście się tam zatrzymuje. Część składów będzie odjeżdżała z Łodzi Kaliskiej.

Czy przejazdy ŁKA po Łodzi będą darmowe?

W granicach Łodzi przejazdy pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej będą bezpłatne od 24 lipca od godz. 15.00 do 27 lipca do godz. 4.00. Darmowy przejazd dotyczy jednak odcinka znajdującego się na terenie miasta. Osoby podróżujące z innych miejscowości będą musiały posiadać ważny bilet na pozostałą część trasy. Przyjazd pociągiem może być szczególnie dobrym rozwiązaniem dla mieszkańców województwa, ponieważ dodatkowe kursy zostały dopasowane do godzin rozpoczęcia i zakończenia koncertów.

Dojazd na Łódź Summer Festival samochodem

Przyjazd własnym samochodem będzie możliwy, ale może okazać się najmniej wygodną opcją. W rejonie Retkini zostaną wprowadzone liczne zmiany w organizacji ruchu, a ulice bezpośrednio przylegające do Łódzkich Błoni będą częściowo zamknięte. Od około godz. 18.00 w środę 22 lipca do końca poniedziałku 27 lipca zamknięta będzie ul. Konstantynowska na odcinku od ul. Krańcowej do ul. Juszczakiewicza. Od piątku do poniedziałku zamknięte zostaną również ul. Juszczakiewicza, ul. Kusocińskiego przy ul. Juszczakiewicza oraz fragment ul. Konstantynowskiej od ul. Prochowej do ul. Krakowskiej.

Na ul. Kusocińskiego, między ul. Retkińską a ul. Armii Krajowej, zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Przejazd będzie możliwy od strony ul. Armii Krajowej w kierunku ul. Retkińskiej. Kierowcy powinni liczyć się nie tylko z objazdami, ale również ze wzmożonym ruchem na całej Retkini. Pozostawianie samochodu na przypadkowych osiedlowych ulicach może być utrudnione i uciążliwe dla mieszkańców.

Gdzie zaparkować podczas Łódź Summer Festival?

Dla uczestników przygotowano płatne parkingi przy ul. Konstantynowskiej 115 oraz przy Atlas Arenie przy al. Bandurskiego. Na parking przy ul. Konstantynowskiej będzie można wjechać od strony ul. Smulskiej. Skorzystają z niego wyłącznie osoby, które wcześniej kupią miejsce online. Cena postoju zaczyna się od 75 zł za dzień. Parking przy Atlas Arenie ma kosztować 120 zł za całodzienny postój. Również w tym przypadku liczba miejsc jest ograniczona i zalecana jest wcześniejsza rezerwacja. Z Atlas Areny trzeba będzie kontynuować podróż komunikacją miejską lub pieszo. Samochodem nie uda się podjechać bezpośrednio pod bramy wydarzenia.

Zmiany w ruchu w centrum Łodzi

Utrudnienia pojawią się również w centrum. Od piątku 24 lipca do niedzieli 26 lipca zamknięta będzie górna jezdnia al. Piłsudskiego i al. Mickiewicza na odcinku od ul. Sienkiewicza do al. Kościuszki. Przejazd tunelem pozostanie otwarty. Na zamkniętej jezdni znajdą się przystanki specjalnej linii 603. Dla samochodów zamknięta zostanie również ul. Żwirki między al. Kościuszki a ul. Piotrkowską. Będą mogły poruszać się nią autobusy i tramwaje MPK. Kierowcy, którzy nie jadą na festiwal, powinni w tych dniach omijać okolice Piotrkowskiej Centrum oraz Retkini.

Jak dojechać taksówką lub samochodem zamawianym przez aplikację?

Taksówki i samochody przewozu osób będą mogły dojechać od strony ul. Popiełuszki w kierunku skrzyżowania ulic Kusocińskiego i Juszczakiewicza. Pojazdy zatrzymają się na wyznaczonym parkingu i nie będą mogły podjechać bezpośrednio pod bramę. Osobom spoza miasta organizatorzy zalecają podanie kierowcy adresu: ul. Kusocińskiego 117, Łódź.

Ten sam punkt może być bardzo zatłoczony po zakończeniu największych koncertów. Zamawiając kurs powrotny, warto odejść kawałek od głównego strumienia publiczności i upewnić się, że wybrane miejsce odbioru jest dostępne dla kierowcy.

Dojazd rowerem i hulajnogą

Przy skrzyżowaniu ul. Kusocińskiego z ul. Armii Krajowej powstanie parking rowerowy wyposażony w kilkadziesiąt stojaków. Roweru nie będzie można wprowadzić na teren wydarzenia, dlatego warto zabrać własne solidne zabezpieczenie. W okolicy głównej bramy zostanie ograniczona możliwość kończenia przejazdów hulajnogami elektrycznymi. Hulajnogi nie będą mogły być pozostawiane bezpośrednio przy wejściu ani wprowadzane na teren festiwalu. Przed wypożyczeniem hulajnogi warto sprawdzić w aplikacji aktualną strefę zwrotu. W przeciwnym razie ostatni fragment trasy może być konieczny do pokonania pieszo.

Najlepszy sposób dojazdu na Łódź Summer Festival

Dla osób przebywających w centrum najprostszym rozwiązaniem będzie specjalna linia 603 odjeżdżająca z Piotrkowskiej Centrum. Mieszkańcy innych części miasta mogą skorzystać z regularnych linii jadących na Retkinię, a następnie dojść na teren wydarzenia. Osobom z regionu najbardziej opłaci się sprawdzić dodatkowe pociągi ŁKA zatrzymujące się na Łodzi Retkini lub Łodzi Kaliskiej. Przyjazd samochodem warto potraktować jako ostatnią opcję, szczególnie bez wcześniejszej rezerwacji oficjalnego parkingu.

Najważniejsze informacje w skrócie:

Darmowe MPK: od 24 lipca od godz. 15.00 do 27 lipca do godz. 4.00,Linia specjalna: 603 z Piotrkowskiej Centrum pod główne wejście,Częstotliwość linii 603: nawet co 2–3 minuty,Powrót: wydłużone kursowanie wybranych linii do godz. 2.00–3.00,Pociągi: niemal 100 dodatkowych połączeń ŁKA,Najbliższe stacje: Łódź Retkinia i Łódź Kaliska,Parkingi: ul. Konstantynowska 115 i Atlas Arena, po wcześniejszej rezerwacji,Taksówki: zalecany adres ul. Kusocińskiego 117,Rowery: parking przy skrzyżowaniu Kusocińskiego i Armii Krajowej,Samochód: liczne zamknięcia ulic i ograniczony dojazd w rejon Błoni.

Galeria: Łódź Summer Festival - zdjęcia z edycji z 2025 roku