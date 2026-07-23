Michał Pasiut ze srebrem mistrzostw świata. Nieudany występ Klaudii Zwolińskiej

Michał Pasiut został wicemistrzem świata w kajakarstwie górskim.

Reprezentant Polski zanotował bardzo dobry rezultat w wyścigu półfinałowym, by w finale zaprezentować się z jeszcze lepszej strony.

Broniąca tytułu w konkurencji K1 kobiet Klaudia Zwolińska musiała zadowolić się odległą 10. pozycją.

Srebro Michała Pasiuta na MŚ, słaby występ Klaudii Zwolińskiej

Na amerykańskich zawodach w kajakarstwie górskim to Michał Pasiut sprawił największą i najbardziej pozytywną niespodziankę w polskiej ekipie. Czworo Polaków przebrnęło przez eliminacje, by walczyć o kolejne awanse w czwartek 23 lipca. Wielu sympatyków sportu liczyło przede wszystkim na sukces Klaudii Zwolińskiej, ponieważ to ona w ubiegłym roku zdobyła na mistrzostwach świata aż trzy krążki, jednak rywalizacja panów okazała się tym razem znacznie bardziej owocna dla naszego kraju.

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Pasiut pokazał swoją siłę już na etapie półfinału, gdzie wykręcił trzeci rezultat – 85,38 s. W finale zameldował się także dziesiąty Dariusz Popiela, natomiast z marzeniami o medalu pożegnał się Mateusz Polaczyk, mimo że wtorkowe eliminacje ukończył na czwartej pozycji. Obecność dwóch naszych reprezentantów w finale zwiastowała ogromne emocje.

W ostatecznym starciu Pasiut zdołał znacząco poprawić czas ze swojego poprzedniego występu, urywając z niego ponad sekundę! Wynik 84,34 s pozwolił mu cieszyć się ze srebra, a złoto powędrowało do niesamowitego czeskiego zawodnika Jakuba Krejciego (83,65 s). Trzecie miejsce na podium zajął reprezentant Włoch Giovanni de Gennaro (85,27 s), tracąc do Polaka niemal sekundę. Z kolei Dariusz Popiela uplasował się na dziewiątej lokacie ze stratą prawie 4,5 sekundy do pozycji medalowej.

Z kolei Klaudia Zwolińska, po udanym półfinale, w którym wywalczyła trzeci czas, zupełnie nie poradziła sobie w wyścigu finałowym K1. Podwójna mistrzyni świata z poprzedniego sezonu, startując w swojej specjalności, dotarła do mety na dziesiątym miejscu, a do zawodniczki z brązowym medalem straciła grubo ponad trzy sekundy.

Michał Pasiut wicemistrzem świata w slalomie kajakowym w konkurencji K1 ‼️ Nasz zawodnik w finale przegrał tylko z Jakubem Krejcim 🇨🇿.Dziś nie udało się Klaudii Zwolińskiej, ale swój medal ma Pasiut. Jesteśmy mocni 💪W finale był też Dariusz Popiela, który uplasował się na… pic.twitter.com/irZ0F8XEW0— Sporty Olimpijskie - Łukasz Gagaska (@Igrzyska2024) July 23, 2026

Slalom kajakowy Klaudia Zwolińska zajęła 10. miejsce w finale K1 w mistrzostwach świata w Oklahomie. Polka traci miano mistrzyni świata. A wygrała Jessica Fox 🇦🇺 - obiektywnie najlepsza zawodniczka w historii. A Klaudia odbije sobie wszystko w 🇺🇸.#icfcanoe pic.twitter.com/0Wi8gE10rr— Sporty Olimpijskie - Łukasz Gagaska (@Igrzyska2024) July 23, 2026