Michał Pasiut ze srebrem mistrzostw świata. Nieudany występ Klaudii Zwolińskiej

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-23 22:57

Reprezentacja Polski ma powody do dumy po rywalizacji na mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim w amerykańskim Oklahoma City. Michał Pasiut wywalczył w konkurencji K1 tytuł wicemistrza, osiągając życiowy sukces. Zawiodła natomiast Klaudia Zwolińska, która nie obroniła mistrzowskiego tytułu sprzed roku, zajmując dopiero 10. miejsce.

Kajakarz Michał Pasiut manewruje na wzburzonej wodzie podczas zawodów. O sukcesach Polaków przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: ART SERVICE Michał Pasiut
  • Michał Pasiut został wicemistrzem świata w kajakarstwie górskim.
  • Reprezentant Polski zanotował bardzo dobry rezultat w wyścigu półfinałowym, by w finale zaprezentować się z jeszcze lepszej strony.
  • Broniąca tytułu w konkurencji K1 kobiet Klaudia Zwolińska musiała zadowolić się odległą 10. pozycją.

Srebro Michała Pasiuta na MŚ, słaby występ Klaudii Zwolińskiej

Na amerykańskich zawodach w kajakarstwie górskim to Michał Pasiut sprawił największą i najbardziej pozytywną niespodziankę w polskiej ekipie. Czworo Polaków przebrnęło przez eliminacje, by walczyć o kolejne awanse w czwartek 23 lipca. Wielu sympatyków sportu liczyło przede wszystkim na sukces Klaudii Zwolińskiej, ponieważ to ona w ubiegłym roku zdobyła na mistrzostwach świata aż trzy krążki, jednak rywalizacja panów okazała się tym razem znacznie bardziej owocna dla naszego kraju.

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Klaudia Zwolińska - sportowiec roku 2025
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Pasiut pokazał swoją siłę już na etapie półfinału, gdzie wykręcił trzeci rezultat – 85,38 s. W finale zameldował się także dziesiąty Dariusz Popiela, natomiast z marzeniami o medalu pożegnał się Mateusz Polaczyk, mimo że wtorkowe eliminacje ukończył na czwartej pozycji. Obecność dwóch naszych reprezentantów w finale zwiastowała ogromne emocje.

W ostatecznym starciu Pasiut zdołał znacząco poprawić czas ze swojego poprzedniego występu, urywając z niego ponad sekundę! Wynik 84,34 s pozwolił mu cieszyć się ze srebra, a złoto powędrowało do niesamowitego czeskiego zawodnika Jakuba Krejciego (83,65 s). Trzecie miejsce na podium zajął reprezentant Włoch Giovanni de Gennaro (85,27 s), tracąc do Polaka niemal sekundę. Z kolei Dariusz Popiela uplasował się na dziewiątej lokacie ze stratą prawie 4,5 sekundy do pozycji medalowej.

Z kolei Klaudia Zwolińska, po udanym półfinale, w którym wywalczyła trzeci czas, zupełnie nie poradziła sobie w wyścigu finałowym K1. Podwójna mistrzyni świata z poprzedniego sezonu, startując w swojej specjalności, dotarła do mety na dziesiątym miejscu, a do zawodniczki z brązowym medalem straciła grubo ponad trzy sekundy.

Powitanie Klaudii Zwolińskiej w Nowym Sączu
KLAUDIA ZWOLIŃSKA
mistrzostwa świata