Łódź Summer Festival 2026 – program dzień po dniu. Kiedy wystąpią największe gwiazdy?

Kasia i Kayah | Sopot Top of the Top Festival

Łódź Summer Festival 2026 – kiedy i gdzie odbędą się koncerty?

Łódź Summer Festival 2026 odbędzie się od piątku 24 lipca do niedzieli 26 lipca na Łódzkich Błoniach. Koncerty zostaną zorganizowane na dwóch dużych scenach: mBank Scenie Głównej oraz scenie Łódź. Wstęp na wszystkie występy będzie bezpłatny i nie będzie wymagał wcześniejszej rejestracji. Muzyka będzie rozpoczynać się późnym popołudniem, a ostatnie koncerty i sety DJ-skie potrwają do godzin nocnych. W piątek i niedzielę występy zakończą się dopiero po godz. 1.00, dlatego osoby przyjeżdżające spoza Łodzi powinny wcześniej zaplanować powrót lub nocleg.

Łódź Summer Festival 2026 – program na piątek 24 lipca

Pierwszy dzień festiwalu będzie najbardziej zróżnicowany stylistycznie. Na scenach pojawią się artyści popowi, raperzy, wykonawcy gitarowi oraz zagraniczne gwiazdy, których piosenki od lat nie znikają z radiowych playlist. Największe emocje powinny towarzyszyć koncertom Natalie Imbruglii, Bastille i Rudimental. Australijska wokalistka wystąpi o godz. 21.00, Bastille wejdą na scenę o godz. 23.00, natomiast Rudimental rozpoczną swój set o północy. Piątkową noc na mBank Scenie Głównej zamknie White 2115.

Piątek, 24 lipca – mBank Scena Główna

16.00 – DJ set Parada Wolności

17.15 – Zalia

19.00 – Żabson

21.00 – Natalie Imbruglia

23.00 – Bastille

1.00 – White 2115

Piątek, 24 lipca – scena Łódź

16.00 – DJ set Crushi

16.30 – DRE$$CODE

18.00 – happysad

20.00 – Dawid Kwiatkowski

22.00 – Kuqe 2115

0.00 – Rudimental

1.00 – DJ set Karpyou, Jacob A i Ludwicki Sax

Piątek może przyciągnąć wyjątkowo szeroką publiczność. Starsi uczestnicy będą czekać przede wszystkim na Natalie Imbruglię i jej wielki przebój „Torn”, a fani alternatywnego popu na koncert Bastille. Na drugiej scenie pojawią się między innymi happysad i Dawid Kwiatkowski, a noc należeć będzie do Rudimental oraz White’a 2115. Osoby, które chcą zobaczyć zarówno Bastille, jak i Rudimental, będą musiały liczyć się z krótką przerwą pomiędzy koncertami i szybkim przejściem między scenami. Bastille rozpoczną występ o godz. 23.00, a Rudimental o północy.

Łódź Summer Festival 2026 – program na sobotę 25 lipca

Drugi dzień festiwalu będzie należał przede wszystkim do fanów hip-hopu, chociaż w programie znalazło się również miejsce dla polskiego popu i mocniejszych, gitarowych brzmień. Największą zagraniczną gwiazdą soboty będzie Timbaland. Producent odpowiedzialny za brzmienie przebojów Justina Timberlake’a, Nelly Furtado i Missy Elliott pojawi się na mBank Scenie Głównej o godz. 22.15. Po nim, już piętnaście minut po północy, wystąpi Bedoes 2115.

Sobota, 25 lipca – mBank Scena Główna

17.00 – DJ set Dastryal

18.00 – Hubert.

20.15 – PRO8L3M

22.15 – Timbaland

0.15 – Bedoes 2115

Sobota, 25 lipca – scena Łódź

17.00 – DJ set Kiss & Kross Ravekjavik Festival

19.00 – Justyna Steczkowska, gość specjalny: Tribbs

21.15 – Ania Dąbrowska

23.15 – Nocny Kochanek

Sobotni harmonogram został ułożony tak, że koncerty na dwóch scenach będą częściowo na siebie nachodzić. O godz. 20.15 rozpocznie się PRO8L3M, a godzinę później na scenie Łódź pojawi się Ania Dąbrowska. Timbaland wystąpi od godz. 22.15, natomiast koncert Nocnego Kochanka zacznie się o godz. 23.15.

Ciekawie zapowiada się również występ Justyny Steczkowskiej. Wokalistka pojawi się na scenie Łódź o godz. 19.00, a jej gościem specjalnym będzie Tribbs.

Łódź Summer Festival 2026 – program na niedzielę 26 lipca

Ostatni dzień festiwalu przyniesie prawdopodobnie najbardziej zaskakujące zestawienie artystów. Jednego wieczoru będzie można usłyszeć klasyków polskiego rapu, australijski rock, współczesny hip-hop oraz dancehall w wykonaniu jednej z największych gwiazd tego gatunku. Sean Paul wystąpi na mBank Scenie Głównej o godz. 22.00. Później, już kwadrans po północy, finałowy koncert na tej scenie zagra Mata. Na scenie Łódź główną gitarową atrakcją będzie Jet, znany z przeboju „Are You Gonna Be My Girl”. Australijski zespół rozpocznie koncert o godz. 21.00.

Niedziela, 26 lipca – mBank Scena Główna

17.00 – DJ set Labirynt Festival: Kuba & Nettan

18.00 – Kacperczyk

20.00 – Pezet

22.00 – Sean Paul

0.15 – Mata

Niedziela, 26 lipca – scena Łódź

17.00 – DJ set Nicola i Bartech

19.00 – Tede

21.00 – Jet

23.15 – Chivas

0.15 – DJ set Paradise Parties

Niedziela może okazać się najtrudniejszym dniem dla osób, które chciałyby zobaczyć wszystkie najważniejsze koncerty. Pezet rozpocznie występ o godz. 20.00, a Jet zagra godzinę później na drugiej scenie. Sean Paul pojawi się o godz. 22.00, natomiast o godz. 23.15 rozpocznie się koncert Chivasa. Festiwalową noc na mBank Scenie Głównej zakończy Mata.

Kiedy wystąpią największe gwiazdy Łódź Summer Festival 2026?

Najważniejsze godziny w festiwalowym programie prezentują się następująco:

Natalie Imbruglia – piątek, godz. 21.00, mBank Scena Główna

– piątek, godz. 21.00, mBank Scena Główna Bastille – piątek, godz. 23.00, mBank Scena Główna

– piątek, godz. 23.00, mBank Scena Główna Rudimental – piątek, godz. 0.00, scena Łódź

– piątek, godz. 0.00, scena Łódź Timbaland – sobota, godz. 22.15, mBank Scena Główna

– sobota, godz. 22.15, mBank Scena Główna Bedoes 2115 – sobota, godz. 0.15, mBank Scena Główna

– sobota, godz. 0.15, mBank Scena Główna Sean Paul – niedziela, godz. 22.00, mBank Scena Główna

– niedziela, godz. 22.00, mBank Scena Główna Jet – niedziela, godz. 21.00, scena Łódź

– niedziela, godz. 21.00, scena Łódź Mata – niedziela, godz. 0.15, mBank Scena Główna

Dokładny rozkład oznacza, że część koncertów będzie odbywać się równolegle. Warto więc jeszcze przed przyjazdem zaznaczyć najważniejsze występy i sprawdzić, ile czasu może zająć przejście pomiędzy scenami.

Który dzień Łódź Summer Festival 2026 zapowiada się najmocniej?

Każdy dzień festiwalu został zbudowany wokół nieco innego zestawu emocji. Piątek będzie najbardziej nostalgiczny i popowy. To właśnie wtedy wystąpią Natalie Imbruglia, Bastille, Rudimental, Dawid Kwiatkowski i happysad. Sobota przyniesie dużo hip-hopu oraz polskiego popu. Na scenach pojawią się Timbaland, PRO8L3M, Bedoes 2115, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska i Nocny Kochanek. Niedziela połączy natomiast kilka bardzo różnych muzycznych światów. Sean Paul, Mata, Pezet, Tede, Jet, Chivas i Kacperczyk sprawią, że ostatni dzień festiwalu może przyciągnąć zarówno fanów wielkich imprezowych przebojów, jak i polskiego rapu oraz rocka.

Łódź Summer Festival 2026 – najważniejsze informacje

Łódź Summer Festival odbędzie się w dniach 24–26 lipca na Łódzkich Błoniach. Wstęp na wszystkie koncerty będzie darmowy. Uczestnicy nie muszą kupować biletów ani wcześniej rejestrować udziału. Koncerty będą odbywały się na mBank Scenie Głównej i scenie Łódź. Pierwsze sety rozpoczną się około godz. 16.00 lub 17.00, a ostatnie występy potrwają do późnej nocy. Organizator może wprowadzić zmiany w harmonogramie, dlatego przed wyjazdem warto jeszcze raz sprawdzić oficjalne komunikaty festiwalu.

Łódź Summer Festival 2026 w skrócie:

Termin: 24–26 lipca 2026 rokuMiejsce: Łódzkie BłoniaSceny: mBank Scena Główna i scena ŁódźWstęp: bezpłatnyNajwiększe gwiazdy: Sean Paul, Timbaland, Bastille, Natalie Imbruglia, Rudimental, Jet i MataPoczątek koncertów: od godz. 16.00 lub 17.00Koniec koncertów: po północy, w piątek i niedzielę nawet po godz. 1.00

Galeria: Łódź Summer Festival - zdjęcia z edycji z 2025 roku