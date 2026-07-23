Morgan Fassbender nowym zawodnikiem Korony Kielce. Zobacz warunki kontraktu

Nowy nabytek Korony Kielce

27-letni Morgan Fassbender, niemiecki skrzydłowy, dołączył do drużyny Korony Kielce na zasadzie transferu definitywnego. Władze klubu zdecydowały się na podpisanie z nim dwuletniej umowy, która zawiera opcję przedłużenia o dodatkowy rok.

Fassbender rozpoczynał swoją karierę w akademii VFB Stuttgart. W przeszłości reprezentował barwy takich klubów jak SSV Ulm 1846, Stuttgarter Kickers czy SGV Freiberg. W 2023 roku przeniósł się do Polski, zasilając szeregi Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, z którą świętował awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.

"Jestem bardzo szczęśliwy, że tutaj jestem. Pamiętam Koronę z poprzedniego sezonu, a teraz będę tu grał. Pamiętam panującą tu atmosferę i zaangażowanie kibiców. Jestem niezwykle szczęśliwy, że będę mógł grać dla takiego klubu. Dam z siebie wszystko. Mam nadzieję, że będziemy mieć dobry sezon i jako drużyna pokażemy się ze swojej najlepszej strony" - powiedział niemiecki piłkarz, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Kiedy inauguracja sezonu Korony Kielce?

W ubiegłym sezonie Ekstraklasy niemiecki skrzydłowy zanotował 29 występów. Jego dorobek to 3 gole i dwie asysty. Transfer Fassbendera to kolejne wzmocnienie kieleckiego klubu przed nowymi rozgrywkami.

To już piąty zawodnik, który dołączył do Korony w letnim oknie transferowym. Wcześniej do zespołu dołączyli: Czech Patrik Hellebrand, Ariel Mosór, Kamil Jakubczyk i Norbert Barczak. Korona Kielce rozpocznie zmagania w nowym sezonie Ekstraklasy w najbliższą sobotę, mierząc się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok.