Aleksander Balcerowski w Barcelonie. Zaskakujący transfer polskiego środkowego

Nowy etap w karierze reprezentanta Polski

Polski koszykarz zdecydował się na ważny krok w swojej sportowej drodze. Ostatnio Aleksander Balcerowski występował w drużynie Unicaja Malaga, z którą był związany od 2024 roku. W miniony poniedziałek 25-letni środkowy rozwiązał kontrakt z andaluzyjskim klubem za obustronnym porozumieniem. Niedługo potem zawodnik podpisał dwuletnią umowę z nowym hiszpańskim pracodawcą. Wybór padł na jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów w całej lidze.

W barwach poprzedniej drużyny Polak odnosił bardzo znaczące sukcesy na europejskiej arenie. W 2025 roku triumfował z Unicają w prestiżowej Lidze Mistrzów FIBA. Drużyna zdobyła wówczas również cenne trofeum, jakim był Interkontynentalny Puchar FIBA. Środkowy rozegrał dla zespołu z Malagi łącznie 105 oficjalnych spotkań we wszystkich rozgrywkach. W trakcie tych występów notował średnio 7,2 punktu oraz 2,4 zbiórki na mecz.

Kto poprowadzi zespół wicemistrza Hiszpanii?

Nowy klub reprezentanta Polski to aktualny wicemistrz kraju z niedawno zakończonego sezonu 2025/26. Barcelona przegrała decydującą serię finałową z zespołem Valencii. Poprzedni pracodawca Polaka zajął zaledwie dziewiątą lokatę i nie wystąpił w fazie play-off. Warto przy tym przypomnieć ważny polski akcent z przeszłości klubu z Katalonii. W latach 2013-2015 zawodnikiem tej samej drużyny był inny środkowy polskiej kadry, Maciej Lampe.

Klub przejdzie w najbliższym czasie również spore zmiany na ławce trenerskiej. W środę oficjalnie poinformowano, że obowiązki głównego trenera przejmie 48-letni Aleksander Sekulić. Szkoleniowiec ten odpowiadał ostatnio za wyniki reprezentacji Słowenii w koszykówce. Jego nowy kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. Jest on pierwszym słoweńskim trenerem w całej długiej historii Dumy Katalonii.