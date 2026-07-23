Pilny komunikat tuż przed koncertem Pitbulla w Warszawie! Organizator zwrócił się do fanów

Pitbull to jedna z największych gwiazd muzyki na świecie. Amerykański, ale mający korzenie kubańskie muzyk prawdziwym szturmem wbił się na rynek muzyczny, gdy w 2009 roku wydał swój czwarty studyjny album, Pitbull Starring in Rebelution, z którego pochodzą kultowe kawałki I Know You Want Me (Calle Ocho) i Hotel Room Service.

Od tamtej pory Pitbull nie zwalnia tempa, wciąż wydając kolejne przeboje oraz aktywnie koncertując. Muzyk ma na koncie już kilka koncertów w Polsce, szczególnym echem odbiły się jednak aż dwa, oba w pełni wyprzedane, występy w krakowskiej TAURON Arenie z czerwca ubiegłego roku. Nic więc dziwnego, że muzyk postanowił szybko wrócić nad Wisłę, tym razem za cel wizyty obierając warszawski PGE Narodowy, gdzie wystąpi już dziś, tj. w czwartek 23 lipca.

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Ważny komunikat organizatorów tuż przed koncertem Pitbulla w Warszawie!

Do występu Pitbulla w Stolicy zostały już tylko godziny! Nieoczekiwanie tuż przed wyczekiwanym pokazem organizatorzy wydali pilny komunikat, zwracając się do fanów. Ten dotyczy mających mieć miejsce 23 lipca w Warszawie warunków atmosferycznych, które nie zapowiadają się najlepiej - prognozowane są ulewy.

W ogłoszeniu pojawia się prośba o dostosowanie swojego ubioru do spodziewanej pogody. Ma to związek z faktem, iż dach PGE Narodowego zostanie otwarty, co wynika z decyzji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Poniżej pełna treść komunikatu:

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Fani i fanki komentują oświadczenie organizatora

Informacja o tym, iż podczas koncertu w trakcie którego spodziewane są opady, pozostanie otwarty dach Narodowego spotkała się z dużym odzewem fanów i fanek. Część nie kryje rozgoryczenia tym faktem, nie brak jednak głosów, iż zabawa w deszczu jest najlepsza. Pojawiają się także nawiązania do jednego z przebojów Pitbulla, czyli kawałka Rain Over Me.

Który hicior Pitbulla jest najlepszy?