Gwiazda Rakowa odchodzi z Ekstraklasy. Rekordowy transfer tuż przed ligą!

Raków Częstochowa szykuje się do gry w nowym sezonie, a jeszcze przed startem Ekstraklasy i spotkaniem 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji zapadła decyzja o transferze czołowego zawodnika.

Nowym klubem Jonatana Brauta Brunesa zostanie czeska Sparta Praga.

Według doniesień m.in. Tomasza Włodarczyka, kwota transferu napastnika ma być rekordowa.

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Raków Częstochowa bez najlepszego strzelca. Jonatan Braut Brunes w Sparcie Praga

Polscy kibice doczekali się końca piłkarskiej przerwy. Pierwsze mecze mają już za sobą ekipy Lecha Poznań i Górnika Zabrze, natomiast w czwartek do rywalizacji przystąpiły zespoły Rakowa Częstochowa oraz GKS-u Katowice. W piątek natomiast na dobre wystartują rozgrywki Ekstraklasy, ale uwaga kibiców skupiła się teraz na sensacyjnych wieściach transferowych z województwa śląskiego.

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Dziennikarz portalu Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk oraz inne media potwierdzają, że Jonatan Braut Brunes przechodzi do Sparty Praga. Najskuteczniejszy zawodnik Rakowa w minionych dwóch sezonach udał się już do naszych południowych sąsiadów na rutynowe badania medyczne, po których ma złożyć podpis pod umową. To właśnie z powodu zmiany barw klubowych norweski snajper nie znalazł się w kadrze na czwartkowe spotkanie eliminacji Ligi Konferencji, w którym częstochowianie zmierzyli się z drużyną Valletta FC.

Kierownictwo Rakowa wypracowało już z Czechami ostateczne porozumienie w kwestiach finansowych. Zgodnie z ustaleniami Tomasza Włodarczyka, polski klub wzbogaci się o ponad 6 milionów euro i dodatkowe bonusy. Dla Sparty Praga jest to wydatek bez precedensu, bowiem ich dotychczasowy rekord wynosił 5 milionów euro za Albiona Rrahmaniego. Podczas transmisji pucharowego starcia Rakowa, Mateusz Borek zasugerował nawet, że całościowa wartość transakcji może przekroczyć barierę 7 milionów euro.

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Podczas swojej przygody z Rakowem Częstochowa, norweski piłkarz wybiegł na boisko w 81 spotkaniach i zanotował w nich 40 trafień. Wspólnie z drużyną celebrował zdobycie tytułu wicemistrza Polski, zaprezentował się ze świetnej strony w rozgrywkach Ligi Konferencji i dotarł do finału krajowego pucharu. Snajper dołączył do ekipy spod Jasnej Góry w letnim oknie transferowym 2024 roku z belgijskiego OH Leuven.

🚨💣 Jonatan Braut Brunes zostanie zawodnikiem Sparty Praga! Czesi doszli do porozumienia z Rakowem Częstochowa ws. kwoty transferu. Trwa dopełnianie formalności. Raków wynegocjował bardzo dobre warunki: zarobi ponad 6 mln euro + wysokie bonusy. Sparta wydaje rekordowe… pic.twitter.com/dw45AfxIhv— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) July 23, 2026