Łódź Summer Festival 2026 – kiedy, gdzie i kto wystąpi? Wielki przewodnik po festiwalu

Łódź Summer Festival 2026 – kiedy i gdzie odbędzie się festiwal?

Łódź Summer Festival 2026 odbędzie się od piątku 24 lipca do niedzieli 26 lipca. Głównym miejscem wydarzenia ponownie będą Łódzkie Błonia, czyli rozległy teren plenerowy położony w zachodniej części miasta. Koncertowy weekend będzie jednocześnie częścią obchodów 603. urodzin Łodzi. Oznacza to, że muzycznym wydarzeniom na Błoniach będą towarzyszyć dodatkowe atrakcje organizowane w różnych częściach miasta.

Tegoroczna odsłona festiwalu ma być największą z dotychczasowych. Na publiczność będą czekały dwie duże sceny: mBank Scena Główna oraz scena Łódź. Wokół nich powstanie rozbudowane miasteczko festiwalowe z punktami gastronomicznymi, przestrzeniami do odpoczynku i atrakcjami partnerów.

Czy Łódź Summer Festival 2026 jest płatny?

Wstęp na wszystkie koncerty Łódź Summer Festival 2026 będzie bezpłatny. Nie trzeba kupować biletu ani wcześniej rejestrować swojego udziału. Wystarczy przyjść na teren wydarzenia i przejść kontrolę przy jednej z festiwalowych bram. Bezpłatny charakter imprezy może przyciągnąć bardzo dużą publiczność, szczególnie podczas występów największych zagranicznych gwiazd. Osoby, którym zależy na zajęciu miejsca bliżej sceny, powinny więc odpowiednio wcześniej zaplanować przyjazd.

Oddzielnie płatne są natomiast między innymi miejsca na oficjalnych parkingach, pole namiotowe oraz specjalne pakiety Experience. Zwykły udział w koncertach pozostaje jednak darmowy.

Kto wystąpi na Łódź Summer Festival 2026?

Line-up tegorocznej edycji łączy wykonawców reprezentujących bardzo różne style i pokolenia. Na Łódzkich Błoniach pojawią się światowe gwiazdy popu, muzyki tanecznej i rocka, a także najważniejsze nazwiska współczesnej polskiej sceny. Wśród zagranicznych artystów znaleźli się:

Sean Paul,

Timbaland,

Bastille,

Rudimental,

Natalie Imbruglia,

Jet.

To skład, który szczególnie mocno może przemówić do osób dorastających w latach 90. i 2000. Natalie Imbruglia przywiezie do Łodzi między innymi wspomnienie wielkiego przeboju „Torn”, Sean Paul odpowiada za takie imprezowe hity jak „Get Busy” i „Temperature”, a Timbaland współtworzył brzmienie największych przebojów Justina Timberlake’a, Nelly Furtado czy Missy Elliott. Bastille kojarzone jest przede wszystkim z ogromnym sukcesem utworu „Pompeii”, Rudimental od lat łączy elektronikę z soulem i muzyką taneczną, a australijska grupa Jet zasłynęła dzięki charakterystycznemu rockowemu przebojowi „Are You Gonna Be My Girl”.

Równie imponująco przedstawia się polska część programu. Na Łódź Summer Festival 2026 wystąpią:

Mata,

PRO8L3M,

Bedoes 2115,

Pezet,

Tede,

Żabson,

White 2115,

Chivas,

Kuqe 2115,

Hubert.,

Kacperczyk,

dre$$code,

Dawid Kwiatkowski,

Justyna Steczkowska,

Ania Dąbrowska,

Zalia,

happysad,

Nocny Kochanek.

Do programu dołączył również Tribbs, a przed występami największych gwiazd publiczność będą rozgrzewać DJ-e związani z polskimi wydarzeniami muzyki elektronicznej.

Trzy dni i kilka muzycznych pokoleń

Jedną z największych sił Łódź Summer Festival 2026 jest różnorodność. Na jednej imprezie pojawią się artyści, którzy zdobywali popularność jeszcze w czasach dominacji muzycznych stacji telewizyjnych, oraz wykonawcy, których kariery rozwijały się już w świecie streamingu, TikToka i mediów społecznościowych. Fani nostalgicznych przebojów będą mogli czekać na Natalie Imbruglię, Seana Paula, Timbalanda i Jet. Miłośnicy współczesnego rapu dostaną Matę, Bedoesa 2115, White’a 2115, Żabsona, Chivasa i PRO8L3M. Starsze pokolenie polskiego hip-hopu reprezentować będą natomiast Pezet i Tede.

W programie nie zabraknie również popu, rocka i alternatywy. Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska i Zalia przyciągną fanów polskiej muzyki popularnej, a happysad, Nocny Kochanek, Bastille i Jet zapewnią mocniejszą, gitarową część weekendu.

Co będzie czekało na uczestników poza koncertami?

Łódź Summer Festival nie ograniczy się wyłącznie do dwóch scen. Organizatorzy zapowiadają ponad 80 punktów gastronomicznych, liczne strefy partnerów oraz miejsca, w których będzie można odpocząć pomiędzy koncertami. Na terenie miasteczka pojawi się także lunapark z urządzeniami przeznaczonymi dla fanów mocniejszych wrażeń oraz 23-metrowe koło młyńskie. Przygotowane zostaną również przestrzenie marek, konkursy, aktywności i strefy relaksu. Główne wejście na teren wydarzenia będzie znajdowało się od strony ul. Kusocińskiego. Druga brama zostanie uruchomiona od strony ul. Konstantynowskiej, niedaleko ronda Juszczakiewicza.

Jak dojechać na Łódź Summer Festival 2026?

Na czas festiwalu i obchodów urodzin miasta komunikacja miejska w Łodzi będzie bezpłatna. Darmowe przejazdy mają obowiązywać od piątku 24 lipca od godz. 15.00 do poniedziałku 27 lipca do godz. 4.00. Do głównego wejścia od strony ul. Kusocińskiego będzie można dotrzeć między innymi specjalną linią autobusową 603 oraz tramwajami linii 10 i 12. Do wejścia od ul. Konstantynowskiej będzie można dojechać autobusami linii 6, 76 i 80A, wysiadając w rejonie Orientarium Zoo Łódź.

Dla osób przyjeżdżających samochodem przygotowano płatne parkingi przy ul. Konstantynowskiej 115 oraz przy Atlas Arenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a wjazd będzie wymagał wcześniejszej rezerwacji online.

Pole namiotowe i nocleg podczas festiwalu

Osoby przyjeżdżające do Łodzi na cały weekend będą mogły skorzystać z pola namiotowego działającego w pobliżu festiwalu. Ma ono zostać otwarte w piątek 24 lipca o godz. 12.00 i działać do poniedziałku 27 lipca do godz. 12.00. Przygotowano miejsca dla namiotów, wariant pobytu połączony z parkingiem oraz osobną przestrzeń dla kamperów. Rezerwacja noclegu na polu namiotowym jest płatna i wymaga wcześniejszego zakupu miejsca.

Łódź Summer Festival 2026 będzie jednym z największych wydarzeń wakacji

Trzy dni koncertów, światowe gwiazdy, czołówka polskiego rapu, wykonawcy reprezentujący kilka muzycznych pokoleń i darmowy wstęp – Łódź Summer Festival ma wszystkie składniki potrzebne do tego, aby stać się jednym z najgłośniejszych wydarzeń lata. Sean Paul, Timbaland, Bastille, Natalie Imbruglia, Jet, Mata, Bedoes 2115, Pezet czy PRO8L3M mogliby bez problemu wypełnić program kilku osobnych imprez. W Łodzi wystąpią podczas jednego weekendu, a koncertom będzie towarzyszyć wielkie miejskie święto.

Najważniejsze informacje o Łudź Summer Festival w skrócie:

Termin: 24–26 lipca 2026 roku,Miejsce: Łódzkie Błonia,Wstęp: bezpłatny, bez rejestracji,Liczba scen: 2,Największe gwiazdy: Sean Paul, Timbaland, Bastille, Rudimental, Natalie Imbruglia, Jet, Mata, Bedoes 2115 i PRO8L3M,Dojazd: bezpłatna komunikacja miejska i specjalna linia 603,Dodatkowe atrakcje: gastronomia, strefy odpoczynku, lunapark, koło młyńskie i aktywności partnerów.

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