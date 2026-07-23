Raków Częstochowa pokonał Vallettę FC 3:1 po dramatycznym meczu

Męki Rakowa z Vallettą zakończone zwycięstwem

Początek nowego sezonu dla Rakowa Częstochowa nie należał do łatwych. W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Konferencji maltański przeciwnik Valletta FC okazał się nieoczekiwanie groźny. Goście grali bez kompleksów, a gospodarze popełniali błędy. Efektem była bramka Manuela Morello w 23. minucie, dająca prowadzenie 1:0. Nieskuteczność i błędy napędzały rywali, a wynik do przerwy nie uległ zmianie.

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Druga połowa przyniosła poprawę gry Rakowa. Mahir Emreli, debiutujący w nowym zespole (były gracz Legii Warszawa), popisał się opanowaniem w polu karnym i wyrównał na 1:1. Zamiast przejęcia kontroli przez Raków, nastąpił jednak kolejny dramatyczny moment. Po dyskusyjnym zagraniu ręką, turecki sędzia Kadir Saglam przyznał gościom rzut karny. Petar Sekulović uderzył jednak fatalnie nad poprzeczką z 11. metra.

To zdarzenie zmobilizowało Raków do lepszej gry. Kilka minut po niewykorzystanym karnym, Patryk Makuch strzelił gola, dając prowadzenie drużynie i ulgę kibicom. W końcówce gospodarze zdominowali rywala. W 90. minucie Makuch zanotował świetną asystę przy bramce Stratosa Svarnasa. Grek główką ustalił wynik spotkania na 3:1 dla Rakowa.

Zwycięstwo nie przyszło łatwo, ale wynik zadowala. Rewanż odbędzie się 30 lipca na Malcie. W kadrze zabrakło Jonatana Brauta Brunesa, który wyjechał na testy medyczne do Sparty Praga i prawdopodobnie w najbliższych godzinach ostatecznie opuści drużynę z Częstochowy.

Szczegóły meczu Raków Częstochowa - Valletta FC

Bramki: 0:1 Manuel Morello (23), 1:1 Mahir Emreli (53), 2:1 Patryk Makuch (78), 3:1 Stratos Svarnas (90-głową).

0:1 Manuel Morello (23), 1:1 Mahir Emreli (53), 2:1 Patryk Makuch (78), 3:1 Stratos Svarnas (90-głową). Żółte kartki: Tomasz Pieńko (Raków) - Roko Prsa (Valletta)

Tomasz Pieńko (Raków) - Roko Prsa (Valletta) Niewykorzystany karny: Petar Sekulović w 73. minucie.

Sędzia: Kadir Saglam (Turcja).

Kadir Saglam (Turcja). Skład Rakowa: Kacper Trelowski - Fran Tudor, Bogdan Racovitan, Stratos Svarnas - Jean Carlos Silva (83. Jakub Jendryka), Władysław Koczerhin, Oskar Repka, Michael Ameyaw (72. Erick Otieno) - Patryk Makuch, Mahir Emreli (82. Adam Basse), Adin Molnar (46. Tomasz Pieńko)

Kacper Trelowski - Fran Tudor, Bogdan Racovitan, Stratos Svarnas - Jean Carlos Silva (83. Jakub Jendryka), Władysław Koczerhin, Oskar Repka, Michael Ameyaw (72. Erick Otieno) - Patryk Makuch, Mahir Emreli (82. Adam Basse), Adin Molnar (46. Tomasz Pieńko) Skład Valletty: Maringa Adilson - Matthias Ellul, Emmanuel Mbende, Sava Radić, Manuel Morello (80. Ermin Bicakcić) - Thaylor (80. Bruno Gomes), Alex Tanque (68. Keyon Ewurum), Jake Azzopardi - Andrea Zammit (60. Roko Prsa), Brandon Diego Paiber (61. Petar Sekulović), Diogo Tavares.