Dawid Podsiadło na PGE Narodowym 2026 - SUPPORT. Kto wystąpi przed główną gwiazdą? To wyjątkowy artysta!

Dawid Podsiadło kończy Obrotowy Tour na PGE Narodowym

Dawid Podsiadło już za moment zakończy swoją tegoroczoną trasę koncertową. 27 i 28 czerwca 2026 odbędą się jego dwa koncerty na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. To jeden z artystów, który najczęściej gości na największym obiekcie w naszym kraju. Nie było lepszego miejsca na zakończenie Obrotowego Tour 2026. Fani usłyszą takie hity jak "Trójkąty i Kwadraty", "Nie ma fal", "W dobrą stronę", "Mori", "Pastempomat", "na błysk", "Trofea" czy "Małomiasteczkowy". Nie mają wątpliwości, że Dawid Podsiadło szykuje niespodzianki na występy w Warszawie. Pierwsza pojawi się jeszcze przed jego wejściem na scenę. 28 czerwca publiczność zobaczy support. Będzie nim Daniel Godson. Dlaczego właśnie on?

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Daniel Godson Festiwal Opole 2026

Daniel Godson wystąpi przed Podsiadło na PGE Narodowym

Daniel Godson to artysta, który 28 czerwca wystąpi na PGE Narodowym jako support Dawida Podsiadło. Stanie się tak za sprawą jego zwycięstwa w konkursie FNOMN, który Dawid zorganizował na festiwalu ZORZA w 2025 roku. W ramach projektu o nagrodę walczyli artyści w czterech różnych dziedzinach: grafika, fotografia, wideo i muzyka. W każdej kategorii zwycięzca był wybrany przez uczestników festiwalu, którzy mogli głosować w specjalnej aplikacji. Laureaci dostali nagrody pieniężne, a zwycięzca w kategorii muzyka będzie miał możliwość wystąpienia na PGE Narodowym przed Dawidem.

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Kim jest Daniel Godson?

Młody artysta inspiracje czerpie głównie z amerykańskiego gitarowego indie popu w stylu Steve’a Lacy czy Dominica Fike. Obecnie związany jest z Def Jam Recordings Poland, a w czerwcu 2025 roku zdobył nagrodę w konkursie Debiuty podczas festiwalu w Opolu. Utwór "Pomiędzy" Vito Bambino, w którym wystąpił gościnnie, ma już ponad 10 milionów odtworzeń. W ramach konkursu FNOMN wydał signiel pod tytułem "Na dno", który zapewnił mu zwycięstwo. Niedawno był jedną z gwiazd Orange Warsaw Festival 2026.