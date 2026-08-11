Wykroczenia drogowe w Kędzierzynie-Koźlu. 48-latka otrzymała 35 punktów karnych

Szereg wykroczeń drogowych zarejestrowanych przez policję

Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej 48-letnią kobietę, która poruszała się osobowym mercedesem. Kierująca pojazdem przekroczyła dopuszczalną prędkość oraz zignorowała zakazy dotyczące wyprzedzania. Zdarzenia te miały miejsce w obszarach, gdzie takie manewry są szczególnie zabronione, czyli na podwójnej linii ciągłej, na skrzyżowaniu oraz na przejściu dla pieszych. Całe zajście zostało udokumentowane przez kamerę umieszczoną w policyjnym radiowozie.

Wysoka kara i brak ważnego badania technicznego

W trakcie sprawdzania dokumentów i stanu pojazdu mundurowi ustalili, że samochód nie miał aktualnego badania technicznego. Za wszystkie wykroczenia policjanci nałożyli na mieszkankę Kędzierzyna-Koźla mandat karny w wysokości 3000 zł, a do jej konta przypisano 35 punktów karnych. Choć 48-latka przyznała się do zarzucanych jej czynów, zdecydowała się na odmowę przyjęcia mandatu. W związku z taką decyzją funkcjonariusze przygotowali wniosek o ukaranie, który trafi teraz do sądu.

Apel o przestrzeganie przepisów i bezpieczeństwo na drogach

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie rozwagi oraz stosowanie się do obowiązujących przepisów. Nadmierna prędkość oraz wykonywanie ryzykownych manewrów wyprzedzania są wskazywane jako główne powody najpoważniejszych wypadków na drogach. Służby podkreślają, że chwila brawury za kierownicą może nieść za sobą nieodwracalne skutki dla zdrowia i życia wielu osób.

Źródło: Policja.pl