Drugi dzień uratował Orange Warsaw Festival 2026! Olivia Dean i FKA twigs były fantastyczne [RELACJA]

Orange Warsaw Festival 2026 mógł być niewypałem

Orange Warsaw Festival 2026 to jeden z pierwszych festiwali w tym sezonie. W ostatni weekend maja w stolicy Polski wystąpiły zagraniczne i polskie gwiazdy. Po pierwszym dniu nie było kolorowo. 29.05 na Torze Wyścigów Konnych Służewiec wystąpili m.in. Dominic Fike, TV Girl i Alessi Rose. Było przyjemnie, ale to za mało. Co prawda ci artyści wydają świetny materiał, ale nie jest tajemnicą, że publiczność oczekuje hitów. Te pojawiły się wraz z wejściem na scenę Lewisa Capaldiego. Wykonawca przeboju "Someone You Loved" zebrał zdecydowanie największy tłum, ale i tak mały jak na headlinera. Jeszcze kilkanaście minut przed jego koncertem pod sceną było stosunkowo pusto. W social mediach nie brakowało komentarzy, że było nudno. Bo choć "Someone You Loved" to ogromny przebój, a historia samego Lewisa jest poruszająca, to on jako postać nie wzbudza szczególnie dużych emocji. Od czasu jego świetności też już trochę minęło, a fani oczekują gwiazd na czasie. Te pojawiły się dzień później.

FKA twigs zrobiła największe show

W sobotę 30 maja na Służewcu było zdecydowanie więcej ludzi. Nic dziwnego, bo był o wiele ciekawszy line-up. Największe show tego dnia zrobiła FKA twigs. Artystka zaprezentowała to samo widowisko, które przygotowała na Coachellę. Występ promował jej nagrodzony Grammy album "Eusexua", ale pojawiły się też niewydane jeszcze numery. FKA twigs nie było świetnie śpiewa, ale też niesamowicie się rusza. Jej show opierało się na bardzo dynamicznej choreografii, która robiła niesamowite wrażenie. Cała koncepcja mocno nawiązywała do kultury ballroom, a sama gwiazda wykonywała nawet pole dance. To widowisko zwieńczył poruszający, cichy występ do kultowego "Cellophane". Fani na pewno nie wyszli z festiwalu zawiedzeni.

Olivia Dean dała lekcję o miłości

Największą gwiazdą Orange Warsaw Festival 2026 była Olivia Dean. Artystka, która zyskała ogromną światową popularność w 2025 roku, wykonała swoje największe hity - "Man I Need", "So Easy (To Fall In Love)", "Nice To Each Other", "Dive" czy "The Hardest Part". Pojawiły się też inne numery, m.in. te z albumu "The Art of Loving", który jest jednym z najczęściej słuchanych krążków na świecie w ciągu ostatniego roku. Różnica w porównaniu do koncertu FKA twigs była spora. Tutaj nie było choreografii i efektów specjalnych. Koncert był prosty, ale uroczy. Nawiązywał do klasycznych występów artystów soulowych, a sama Olivia skupiła się na śpiewaniu i kontakcie z publicznością. Jej przemowa wyjaśniła, o jakiej miłości tak naprawdę śpiewa. To nie chodzi tylko o miłość romantyczną, ale po prostu o miłość do drugiego człowieka. O szacunku, cieszeniu się z sukcesów innych. Jeszcze niedawno pojawiały się głosy, że Dean śpiewa "zwykłe piosenki o miłości", ale może w tych trudnych czasach musimy wrócić do tego prostego, ważnego przekazu.