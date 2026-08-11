Zatrzymanie w Gliwicach. 26-latek aresztowany za przestępstwa seksualne w rejonie przedszkoli

Niepokojące zachowanie mężczyzny pod przedszkolami w Gliwicach

Do zdarzenia doszło w okolicy dwóch przedszkoli działających na terenie Gliwic. Dyżurny z drugiego komisariatu otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który obserwował dzieci przebywające na terenie jednej z placówek i zachowywał się w sposób wzbudzający niepokój. Z przekazanych służbom informacji wynikało, że następnie dopuścił się on zachowania o charakterze seksualnym. Pracownicy przedszkola podjęli działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym, przenosząc ich do innych pomieszczeń i zabezpieczając budynek do czasu przyjazdu mundurowych.

Szybka interwencja i zatrzymanie sprawcy przez gliwickich policjantów

Na miejsce skierowano policyjne patrole, które szybko ustaliły tożsamość podejrzanego i dokonały jego zatrzymania. W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu oraz przesłuchali świadków zdarzenia. Zgromadzony materiał dowodowy stał się podstawą do postawienia 26-letniemu mieszkańcowi Gliwic zarzutów. Mężczyzna odpowie za prezentowanie małoletnim zachowań o charakterze seksualnym oraz za stalking wobec nastolatki.

Poważne zarzuty i tymczasowy areszt dla 26-latka

Za popełnione czyny podejrzanemu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzą obecnie policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Nadzór nad sprawą sprawuje Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód.

Źródło: Policja.pl