Tenis wraca na korty Legii! Wielki turniej Yokohama Warsaw Open z punktami ATP!

Yokohama Warsaw Open to zupełna nowość w kalendarzu tenisowych wydarzeń. Po raz pierwszy korty Legii staną się areną zmagań w ramach cyklu LOTTO PZT Polish Tour. Organizowany wspólnie przez Legia Tenis oraz Fundację Legii, turniej ITF World Tennis Tour M15 to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także bogaty program wydarzeń towarzyszących. Ma on przyciągnąć zarówno doświadczonych kibiców, jak i tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w świecie tenisa.

Szansa dla młodych talentów

Obecność Legii w kalendarzu LOTTO PZT Polish Tour 2026 to ważny krok dla warszawskiego tenisa. Dzięki temu obiekt przy Myśliwieckiej dołącza do grona gospodarzy międzynarodowych imprez zawodowych. Kibice zyskają unikalną okazję, by z bliska podziwiać perspektywicznych tenisistów z Polski i zagranicy. Turnieje rangi ITF M15 to podstawowy poziom międzynarodowego tenisa zawodowego mężczyzn, często stanowiący trampolinę do większej kariery dla młodych zawodników, którzy marzą o punktach ATP.

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Szlachetny cel

Warszawska edycja Yokohama Warsaw Open to coś więcej niż tylko mecze. Organizatorzy stawiają na popularyzację tenisa i zaangażowanie społeczne. Jak podkreśla Anna Mioduska, Prezes Fundacji Legii:

Chcemy, aby turniej ITF World Tennis Tour M15 przyciągnął na korty przy Myśliwieckiej nie tylko stałych kibiców tenisa, ale także osoby, które dopiero odkrywają ten sport. Obok meczów zawodowców zaplanowaliśmy aktywności, które przybliżą tenis nowym odbiorcom i pozwolą im spróbować swoich sił na korcie. Ważnym punktem wydarzenia będzie również turniej charytatywny, łączący sportowe emocje z realnym wsparciem dla potrzebujących.

Nowe centrum tenisowe w Warszawie

Organizacja Yokohama Warsaw Open to potwierdzenie dynamicznego rozwoju Legia Tenis jako jednego z wiodących ośrodków tenisowych w stolicy. Centralna lokalizacja, nowoczesne korty oraz kompleksowe zaplecze dla zawodników, kibiców, mediów i partnerów tworzą idealne warunki do organizacji wydarzeń o międzynarodowej randze. Ambicją organizatorów jest, aby turniej przy Myśliwieckiej stał się rozpoznawalną marką, która z każdą edycją będzie zyskiwać na prestiżu i atrakcyjności.

Wojciech Rokicki, Prezes Legia Tenis, z entuzjazmem dodaje:

Turniej przy Myśliwieckiej ma być wydarzeniem, do którego się wraca. Legia Tenis jest dziś jednym z najlepszych klubów w Polsce i tak też chcemy robić ten turniej – profesjonalne warunki dla zawodników, świetna atmosfera dla kibiców, tenis z najwyższej półki z bliska.

Pamiętajcie – wstęp na Yokohama Warsaw Open jest całkowicie bezpłatny! Szczegółowy harmonogram atrakcji towarzyszących oraz lista zawodników zostaną opublikowane wkrótce. Bądźcie na bieżąco z informacjami o tym wyjątkowym wydarzeniu.