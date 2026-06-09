Dawid Podsiadło - Obrotowy Tour: SETLISTA. Jakie piosenki śpiewa na trasie koncertowej w 2026?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-09 11:25

Dawid Podsiadło wrócił na stadiony. W czerwcu rozpoczęła się trasa koncertowa Obrotowy Tour, która odwiedzi największe obiekty sportowe w Polsce. Po pierwszych dwóch występach w Chorzowie wiemy już, jakie piosenki Dawid wykonuje na koncertach w tym roku. Jak wygląda setlista Obrotowego Tour 2026?

Dawid Podsiadło - Obrotowy Tour 2026

Obrotowy Tour 2026 to jedna z najbardziej wyczekiwanych tras koncertowych tego roku. Po długiej przerwie Dawid Podsiadło - jedna z największych gwiazd muzyki w Polsce - znów występuje przed publicznością. Za nami pierwsze dwa koncerty, które odbyły się 6 i 7 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Nie brakowało niespodzianek. Dawid między innymi ogłosił, że w 2027 roku powróci festiwal Zorza, a także zapowiedział wspólny album z Soblem. To jednak dopiero początek atrakcji. Przed nami jeszcze kilka koncertów w ramach Obrotowego Tour. Fani, którzy posiadają bilety, z pewnością zastanawiają się, jakie piosenki usłyszą. Sprawdziliśmy, jaka była setlista w Chorzowie. 

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Obrotowy Tour 2026 - lista piosenek

Po pierwszych dwóch koncertach wiemy już, jakie utwory Dawid Podsiadło wykonuje podczas Obrotowego Tour 2026. Warto wziąć pod uwagę, że ta lista utwór prawdopodobnie będzie się zmieniać, ale w Chorzowie wyglądała następująco: 

  1. "Małomiasteczkowy"
  2. "Pięknie płyniesz"
  3. "Szarość i róż"
  4. "Tylko to co znasz"
  5. "Trofea"
  6. "na błysk"
  7. "Post"
  8. "D I A B L E"
  9. "Nie płacz za mną zbyt często!" (Krzyk Mody)
  10. "Pastempomat"
  11. "4:30"
  12. "nadprzestrzenie"
  13. "Nieznajomy"
  14. "Mori"
  15. "Millenium"
  16. "Let You Down"
  17. "Chłopcy" (Artur Rojek)
  18. "Najnowszy klip"
  19. "sezon"
  20. "To co masz ty"
  21. "KOCHASZ?" (Sobel)
  22. "WiRUS"
  23. "Trójkąty i Kwadraty"
  24. "Nie ma fal"
  25. "W dobrą stronę"
  26. "Długość dźwięku samotności" (Artur Rojek)
  27. "I Ciebie też, bardzo"
Dawid Podsiadło i Sobel
Galeria zdjęć 25

Obrotowy Tour 2026 - kiedy i gdzie koncerty?

  • 06.06.2026 – Stadion Śląski, Chorzów
  • 07.06.2026 – Stadion Śląski, Chorzów
  • 13.06.2026 – Enea Stadion, Poznań
  • 20.06.2026 – Polsat Plus Arena, Gdańsk
  • 27.06.2026 – PGE Narodowy, Warszawa
  • 28.06.2026 – PGE Narodowy, Warszawa
Dawid Podsiadlo
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