Dawid Podsiadło - Obrotowy Tour: SETLISTA. Jakie piosenki śpiewa na trasie koncertowej w 2026?

Dawid Podsiadło - Obrotowy Tour 2026

Obrotowy Tour 2026 to jedna z najbardziej wyczekiwanych tras koncertowych tego roku. Po długiej przerwie Dawid Podsiadło - jedna z największych gwiazd muzyki w Polsce - znów występuje przed publicznością. Za nami pierwsze dwa koncerty, które odbyły się 6 i 7 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Nie brakowało niespodzianek. Dawid między innymi ogłosił, że w 2027 roku powróci festiwal Zorza, a także zapowiedział wspólny album z Soblem. To jednak dopiero początek atrakcji. Przed nami jeszcze kilka koncertów w ramach Obrotowego Tour. Fani, którzy posiadają bilety, z pewnością zastanawiają się, jakie piosenki usłyszą. Sprawdziliśmy, jaka była setlista w Chorzowie.

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Obrotowy Tour 2026 - lista piosenek

Po pierwszych dwóch koncertach wiemy już, jakie utwory Dawid Podsiadło wykonuje podczas Obrotowego Tour 2026. Warto wziąć pod uwagę, że ta lista utwór prawdopodobnie będzie się zmieniać, ale w Chorzowie wyglądała następująco:

"Małomiasteczkowy" "Pięknie płyniesz" "Szarość i róż" "Tylko to co znasz" "Trofea" "na błysk" "Post" "D I A B L E" "Nie płacz za mną zbyt często!" (Krzyk Mody) "Pastempomat" "4:30" "nadprzestrzenie" "Nieznajomy" "Mori" "Millenium" "Let You Down" "Chłopcy" (Artur Rojek) "Najnowszy klip" "sezon" "To co masz ty" "KOCHASZ?" (Sobel) "WiRUS" "Trójkąty i Kwadraty" "Nie ma fal" "W dobrą stronę" "Długość dźwięku samotności" (Artur Rojek) "I Ciebie też, bardzo"

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Obrotowy Tour 2026 - kiedy i gdzie koncerty?