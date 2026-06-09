Dawid Podsiadło - Obrotowy Tour: SETLISTA. Jakie piosenki śpiewa na trasie koncertowej w 2026?

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Dawid Podsiadło - Obrotowy Tour 2026
Obrotowy Tour 2026 to jedna z najbardziej wyczekiwanych tras koncertowych tego roku. Po długiej przerwie Dawid Podsiadło - jedna z największych gwiazd muzyki w Polsce - znów występuje przed publicznością. Za nami pierwsze dwa koncerty, które odbyły się 6 i 7 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Nie brakowało niespodzianek. Dawid między innymi ogłosił, że w 2027 roku powróci festiwal Zorza, a także zapowiedział wspólny album z Soblem. To jednak dopiero początek atrakcji. Przed nami jeszcze kilka koncertów w ramach Obrotowego Tour. Fani, którzy posiadają bilety, z pewnością zastanawiają się, jakie piosenki usłyszą. Sprawdziliśmy, jaka była setlista w Chorzowie.
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Obrotowy Tour 2026 - lista piosenek
Po pierwszych dwóch koncertach wiemy już, jakie utwory Dawid Podsiadło wykonuje podczas Obrotowego Tour 2026. Warto wziąć pod uwagę, że ta lista utwór prawdopodobnie będzie się zmieniać, ale w Chorzowie wyglądała następująco:
- "Małomiasteczkowy"
- "Pięknie płyniesz"
- "Szarość i róż"
- "Tylko to co znasz"
- "Trofea"
- "na błysk"
- "Post"
- "D I A B L E"
- "Nie płacz za mną zbyt często!" (Krzyk Mody)
- "Pastempomat"
- "4:30"
- "nadprzestrzenie"
- "Nieznajomy"
- "Mori"
- "Millenium"
- "Let You Down"
- "Chłopcy" (Artur Rojek)
- "Najnowszy klip"
- "sezon"
- "To co masz ty"
- "KOCHASZ?" (Sobel)
- "WiRUS"
- "Trójkąty i Kwadraty"
- "Nie ma fal"
- "W dobrą stronę"
- "Długość dźwięku samotności" (Artur Rojek)
- "I Ciebie też, bardzo"
Obrotowy Tour 2026 - kiedy i gdzie koncerty?
- 06.06.2026 – Stadion Śląski, Chorzów
- 07.06.2026 – Stadion Śląski, Chorzów
- 13.06.2026 – Enea Stadion, Poznań
- 20.06.2026 – Polsat Plus Arena, Gdańsk
- 27.06.2026 – PGE Narodowy, Warszawa
- 28.06.2026 – PGE Narodowy, Warszawa