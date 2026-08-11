Zatrzymanie w powiecie białobrzeskim. Policjanci zabezpieczyli ponad 2 kilogramy amfetaminy

Narkotyki ukryte w budynku gospodarczym

6 sierpnia 2026 roku funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach przeprowadzili czynności operacyjne na terenie posesji 39-letniego mieszkańca powiatu. Podczas przeszukania pomieszczeń mundurowi znaleźli amfetaminę, która była schowana w nietypowym miejscu. Zakazana substancja znajdowała się wewnątrz rozkładanego tapczanu, który stał w budynku gospodarczym. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 2 kilogramy środków odurzających.

Zatrzymany 39-latek był poszukiwany przez służby

W trakcie realizacji zadań mundurowi ustalili, że 39-latek jest osobą poszukiwaną na podstawie nakazu doprowadzenia. Mężczyzna miał do odbycia orzeczoną wcześniej karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Policjanci zatrzymali mieszkańca powiatu białobrzeskiego i doprowadzili go do sądu, a zgromadzony materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia mu kolejnego zarzutu. Dotyczy on posiadania znacznej ilości środków odurzających, co jest przestępstwem według obowiązujących przepisów.

Tymczasowy areszt i grożąca kara więzienia

Sąd rozpatrzył wniosek prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. 8 sierpnia 2026 roku mężczyzna został osadzony w areszcie śledczym, gdzie będzie oczekiwał na dalsze etapy śledztwa. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci zaznaczają, że codzienne działania służb mają na celu zwalczanie przestępczości narkotykowej oraz wycofywanie z obrotu substancji zagrażających zdrowiu i życiu.

Źródło: Policja.pl