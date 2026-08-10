Sziget Festival 2026 startuje już jutro. Gwiazdy, bilety i najważniejsze informacje

Sziget Festival 2026 rozpocznie się 11 sierpnia

Tegoroczna edycja Sziget Festival odbędzie się w dniach 11–15 sierpnia 2026 roku. Pierwsze koncerty zaplanowano na wtorek, a ostatnia festiwalowa noc potrwa do niedzielnego poranka. Wydarzenie tradycyjnie organizowane jest na wyspie Óbuda w Budapeszcie. Przez pięć dni teren zmieni się w ogromne, międzynarodowe miasteczko koncertowe, nazywane przez organizatorów "Wyspą Wolności".

Sziget ma przyciągnąć uczestników reprezentujących ponad 100 narodowości. Organizatorzy zapowiadają nie tylko muzykę, ale również teatr, cyrk, taniec, warsztaty, aktywności sportowe i projekty społeczne. Łącznie program ma obejmować ponad 600 wydarzeń.

Florence, Twenty One Pilots i Bring Me The Horizon na jednej wyspie

Wśród największych gwiazd Sziget Festival 2026 znaleźli się Florence + The Machine, Twenty One Pilots, Bring Me The Horizon, Lewis Capaldi, Zara Larsson i SOMBR. Na głównej scenie mają pojawić się także Jorja Smith, Skepta i Skrillex. To właśnie Main Stage będzie sercem festiwalu – przed największą sceną wyspy może bawić się nawet 60 tysięcy osób.

Line-up nie kończy się jednak na kilku najbardziej rozpoznawalnych nazwiskach. W Budapeszcie wystąpią również Biffy Clyro, Wolf Alice, Ashnikko, Natasha Bedingfield, Charlotte Cardin, Chet Faker, Dijon, Loyle Carner, Parcels, Underworld, Peggy Gou, Richie Hawtin, Sara Landry, Dom Dolla, Boys Noize, Sub Focus i Nia Archives.

Tak duża różnorodność sprawia, że Sziget trudno przypisać do jednego gatunku. Jednego dnia uczestnicy będą mogli przejść od popowego koncertu do gitarowej alternatywy, a później zakończyć noc podczas elektronicznego setu.

Na Sziget pojawi się Day Zero

Choć właściwa część festiwalu rozpocznie się 11 sierpnia, już 10 sierpnia dostępny będzie tak zwany Day Zero. Organizator sprzedaje na ten dzień osobne bilety jednodniowe oraz bilety VIP. Trzeba jednak zwrócić uwagę na ważną informację dotyczącą campingu. Oficjalny przewodnik podaje, że 10 sierpnia festiwalowe obiekty i sceny pozostaną zamknięte. Tego dnia część uczestników posiadających odpowiedni bilet będzie mogła wcześniej wprowadzić się na teren zakwaterowania, ale nie oznacza to jeszcze rozpoczęcia regularnego programu koncertowego.

Podstawowe campingi zostaną otwarte 11 sierpnia o godz. 8.00. Osoby chcące pojawić się na wyspie wcześniej muszą posiadać odpowiedni Moving-in Ticket oraz karnet lub właściwy zestaw biletów dziennych.

Co trzeba mieć przy wejściu?

Każdy uczestnik powinien przygotować ważny dowód osobisty lub paszport oraz bilet festiwalowy. Organizator zaleca dodanie biletu do cyfrowego portfela w telefonie, aby kod był dostępny również wtedy, gdy połączenie z internetem będzie słabsze. Bilet zostanie przy wejściu wymieniony na opaskę. Należy nosić ją przez cały okres ważności wejściówki. Uczestnicy posiadający bilety jednodniowe mogą wejść na teren wydarzenia od godz. 8.00 i powinni opuścić go do godz. 8.00 następnego dnia, chyba że mają kolejne następujące po sobie bilety. Osoby poniżej 11. roku życia mogą wejść bezpłatnie, ale muszą otrzymać dziecięcą opaskę. Dzieci poniżej 14 lat mogą przebywać na terenie wydarzenia wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Najłatwiej dotrzeć kolejką HÉV

Najwygodniejszym sposobem dotarcia z centrum Budapesztu na wyspę będzie kolej podmiejska HÉV H5. Pociągi odjeżdżają między innymi z Batthyány tér i Margit híd. Należy wysiąść na stacji Filatorigát. Według organizatora składy mają kursować mniej więcej co 15–20 minut. Do planowania podróży i kupowania biletów warto użyć oficjalnej aplikacji BudapestGO. Przed wejściem do pojazdu trzeba pamiętać o skasowaniu biletu. W przypadku biletu kupionego w aplikacji służy do tego kod umieszczony przy drzwiach pojazdu.

Po największych koncertach na stacji Filatorigát mogą tworzyć się tłumy. Dobrze wcześniej ustalić ze znajomymi punkt spotkania i nie odkładać zakupu biletu komunikacji miejskiej do momentu opuszczenia festiwalu.

Sziget jest festiwalem bezgotówkowym

Na terenie Sziget za jedzenie, napoje i pozostałe produkty można płacić kartą, telefonem, zegarkiem albo festiwalową opaską. W przypadku opaski środki można doładować przez konto festiwalowe lub w specjalnych punktach Festipay. Osoby doładowujące opaskę na miejscu muszą pamiętać o wypłaceniu pozostałych środków najpóźniej do 16 sierpnia do godz. 12.00. W przeciwnym razie niewykorzystane pieniądze mogą przepaść. Przy doładowaniu wykonanym przez Festival Account zwrot jest automatyczny, ale pomniejszony o opłatę. Mimo bezgotówkowego charakteru imprezy warto mieć przy sobie niewielką kwotę awaryjną. Najważniejsze pozostają jednak działający telefon, powerbank i karta płatnicza.

Namiot wymaga osobnego depozytu

Uczestnicy nocujący na podstawowym campingu mogą przynieść własny namiot. Muszą jednak kupić obowiązkowy, zwrotny bilet depozytowy Leave-no-tent-behind. Depozyt zostanie zwrócony, gdy uczestnik po zakończeniu imprezy zabierze namiot z wyspy albo odda go w wyznaczonym punkcie. Rozwiązanie ma ograniczyć ilość plastikowych odpadów pozostawianych na terenie wydarzenia. Organizator informuje, że porzucone namioty mogą generować około siedmiu ton plastikowych śmieci. Część sprzętu oddawanego w wyznaczonych punktach trafia później na cele charytatywne.

Warto przygotować się na upał i deszcz

Sierpniowa pogoda w Budapeszcie może oznaczać wysokie temperatury i wiele godzin spędzonych w pełnym słońcu. W plecaku powinny znaleźć się krem z filtrem, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne oraz butelka na wodę. Organizator przypomina również o zabraniu lekkiego płaszcza przeciwdeszczowego. Festiwal odbywa się także przy gorszej pogodzie, choć w przypadku ekstremalnych warunków program może zostać zmieniony lub czasowo wstrzymany.

Przed wyjściem należy sprawdzić najnowszą prognozę oraz komunikaty publikowane przez Sziget. Na kilka godzin przed rozpoczęciem imprezy informacje o pogodzie, ewentualnych zmianach programu i zasadach wejścia mogą okazać się ważniejsze niż wcześniej przygotowany plan koncertów. Wszystko jest już jednak gotowe na rozpoczęcie muzycznego maratonu. Od 11 sierpnia wyspa Óbuda ponownie stanie się miejscem, w którym koncerty, klubowa noc, teatr i sztuka będą działać niemal równocześnie. Najtrudniejszą decyzją pozostanie wybór wydarzeń, z których trzeba będzie zrezygnować.

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