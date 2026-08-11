Interwencja policjanta w Żukowie Morskim. Uratował 8-letniego chłopca na basenie

Dziecko wpadło do basenu w Żukowie Morskim

Pod koniec lipca 2026 roku starszy posterunkowy Radosław Godzimirski z Komisariatu Policji w Pyrzowicach wypoczywał z rodziną na terenie obiektu wypoczynkowego w Żukowie Morskim. Podczas pobytu na basenie mundurowy zauważył 8-letniego chłopca z widoczną niepełnosprawnością, który bez opieki spacerował w pobliżu zbiornika z wodą. Sytuacja ta wzmogła czujność funkcjonariusza, co okazało się decydujące w dalszym przebiegu zdarzeń. W pewnym momencie chłopiec nagle bezwładnie wskoczył do basenu i zaczął się topić.

Skuteczna pomoc policjanta na urlopie

Widząc zagrożenie, policjant natychmiast ruszył w kierunku wody, alarmując jednocześnie pozostałych wczasowiczów o niebezpieczeństwie. Chwilę później mundurowy wspólnie z innym mężczyzną wyciągnął 8-latka z basenu i udzielił mu pierwszej pomocy. Kilka sekund wzmożonej uwagi policjanta, od chwili pojawienia się chłopca w strefie basenowej, miało ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa dziecka. Za skuteczną reakcję starszy posterunkowy otrzymał podziękowania od właściciela obiektu wypoczynkowego.

Niepełnosprawny 8-latek oddalił się od rodziców

Jak się okazało, niepełnosprawny chłopiec wykorzystał nieuwagę swoich rodziców i samowolnie opuścił miejsce pobytu. Dziecko przyszło do sąsiadującego z jego domem ośrodka, ponieważ pamiętało to miejsce z wcześniejszych wizyt związanych z rehabilitacją. Choć zdarzenie wyglądało bardzo dramatycznie, ostatecznie chłopiec cały i zdrowy trafił pod opiekę swoich rodziców. Starszy posterunkowy Radosław Godzimirski, który służy w Policji od 2025 roku, swoją postawą udowodnił, że gotowość do niesienia pomocy jest ważna również w czasie wolnym od służby.

Źródło: Policja.pl