Dawid Podsiadło na PGE Narodowym - GODZINA koncertów 27 i 28 czerwca 2026. O której otwarcie bramek?

Dawid Podsiadło wystąpi w Warszawie

Dawid Podsiadło wraca do stolicy Polski. W ostatni weekend czerwca 2026 odbędą się jego dwa koncerty na stadionie PGE Narodowym. Będzie to też zakończenie trasy koncertowej Obrotowy Tour 2026. Na poprzednich koncertach na stadionach w Poznaniu, Chorzowie i Gdańsku fani usłyszeli takie piosenki jak "Trójkąty i Kwadraty", "Nie ma fal", "W dobrą stronę", "Mori", "Pastempomat", "na błysk", "Trofea" czy "Małomiasteczkowy". Na scenie razem z Dawidem pojawili się też goście specjalni, m.in. Artur Rojek, Sobel czy Oki. Przed nami finał Obrotowego Tour i fani spodziewają się, że koncerty w Warszawie będą wyjątkowe. Posiadacze biletów zastanawiają się, o której godzinie będą mogli wejść na teren obiektu oraz o której Dawid Podsiadło zacznie swój występ. Poznaliśmy już harmonogram wydarzenia na 27 i 28 czerwca 2026.

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Chorzów - koncert Dawida Podsiadło

Dawid Podsiadło na PGE Narodowym - o której otwarcie bramek 27 i 28 czerwca 2026?

Wiadomo już, kiedy fani będą wpuszczani na koncerty Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. 27 i 28 czerwca harmonogram wpuszczania publiczności będzie wyglądał następująco:

17:00 otwarcie wejścia dla posiadaczy biletów Early Entrance

17:30 otwarcie wejścia dla posiadaczy biletów na płytę oraz trybuny (w tym miejsca VIP)

19:00 otwarcia wejścia dla posiadaczy biletów na loże

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Dawid Podsiadło na PGE Narodowym - o której godzinie koncerty 27 i 28 czerwca 2026?

O której godzinie rozpoczną się koncerty Dawida Podsiadły w Warszawie? Organizatorzy informują, że przewidziana godzina to 21:00. Zaznaczają jednak, że pora może ulec małej zmianie. Warto jednak być już o tej porze na swoim miejscu.