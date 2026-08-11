15 lat Czystych Tatr. Zakopane znów zagra dla ekologii

Piętnaście lat temu Czyste Tatry zaczynały od bardzo konkretnego celu: posprzątać górskie szlaki i przywrócić im naturalne piękno. Dziś śmieci jest na nich zdecydowanie mniej, a sama akcja przeszła dużą metamorfozę. Przez czternaście edycji w wydarzeniu wzięło udział ponad 50 tysięcy wolontariuszy, którzy znieśli z Tatr ponad 5 ton odpadów.

To efekt nie tylko ich pracy, lecz także działań służb Tatrzańskiego Parku Narodowego i rosnącej świadomości osób odwiedzających góry. Dlatego dziś sprzątanie szlaków jest przede wszystkim symbolem – a najważniejszym zadaniem Czystych Tatr stało się budowanie trwałych, ekologicznych nawyków.

Autor: Michał Fornalski/ Materiały prasowe

15 lat zmian. Od sprzątania do edukacji

Jubileusz jest dobrym momentem, by spojrzeć na drogę, którą przeszła akcja. Jej organizatorzy podkreślają, że największa zmiana nie dokonuje się podczas jednego weekendu w górach, ale w codziennych wyborach każdego z nas.

– Od wielu lat konsekwentnie podkreślamy, że główną misją wszystkich naszych projektów – czy to w Zakopanem, na Mazurach, czy nad Bałtykiem – jest przede wszystkim edukacja ekologiczna. Pierwsze Czyste Tatry zorganizowaliśmy w odpowiedzi na potrzebę przywrócenia naturalnego piękna tatrzańskim szlakom, ale z każdą kolejną edycją przekonywaliśmy się, że przesunięcie akcentu na edukację i budowanie trwałych postaw ekologicznych to jedyna właściwa droga – podkreśla Rafał Sonik, pomysłodawca i ambasador projektu.

Tegoroczna edycja dobrze pokazuje tę zmianę. W centrum wydarzeń znajdzie się miasteczko edukacyjne, w którym ekologia nie będzie sprowadzać się do wykładów i teorii. Uczestnicy będą mogli sprawdzić, jak działa system kaucyjny, nauczyć się naprawiać ubrania, dawać przedmiotom drugie życie, a przy okazji sprawdzić swoją wiedzę podczas interaktywnych zabaw.

– W tym roku w miasteczku na Górnej Równi Krupowej przygotowaliśmy przestrzeń, w której nauka spotyka się ze sportem i świetną zabawą. Uczestnicy sprawdzą działanie systemu kaucyjnego z walutą Green Coin, nauczą się naprawy ubrań w re-fashion labie, wezmą udział w warsztatach Upcyclingu i Zero Waste czy spróbują swoich sił w interaktywnych quizomatach oraz na Torze Wikinga – dodaje Maciej Marculanis, prezes Stowarzyszenia Czysta Polska.

Dokładnie 1000 osób ruszy na tatrzańskie szlaki

Jubileuszowa edycja przyniesie również symboliczny powrót do początków Czystych Tatr. Organizatorzy zaproszą do sprzątania szlaków dokładnie 1000 wolontariuszy – tylu uczestników wyruszyło w góry podczas pierwszej edycji wydarzenia 15 lat temu.

To nie przypadek, ale świadome nawiązanie do historii akcji. Choć jej formuła przez lata mocno się rozwinęła, sprzątanie szlaków nadal pozostaje ważnym elementem wydarzenia.

Chętni mogą zarejestrować się online do 26 sierpnia. Liczba miejsc jest ograniczona do 1000 osób, a formularz rejestracyjny zostanie wkrótce udostępniony. Możliwa będzie również rejestracja stacjonarna 29 sierpnia – w mobilnych punktach przy wejściach na szlaki, ale wyłącznie w przypadku dostępności wolnych miejsc.

Autor: PDA Studio / Materiały prasowe

Górna Rówień Krupowa stanie się ekologicznym miasteczkiem

Przez dwa dni Górna Rówień Krupowa będzie sercem jubileuszowych Czystych Tatr. Organizatorzy przygotowali tu przestrzeń, w której ekologia ma być przede wszystkim doświadczeniem – takim, które można sprawdzić, przetestować i przeżyć na własnej skórze.

Jedną z atrakcji będzie Green Coin, czyli festiwalowa waluta. Uczestnicy, biorąc udział w poszczególnych aktywnościach, będą zdobywać Green Coiny, a następnie wymieniać je na nagrody. W praktyczny sposób poznają przy tym zasady działania systemu kaucyjnego.

Nie zabraknie także warsztatów Upcyclingu & Zero Waste, podczas których niepotrzebne przedmioty otrzymają drugie życie. W Re-fashion Labie będzie można nauczyć się podstawowych sposobów naprawiania, cerowania i przerabiania ubrań. Z kolei Quizomaty sprawdzą wiedzę o ekologii i przyrodzie w formule przypominającej grę wideo.

Na odwiedzających czekać będą również ścieżki edukacyjne z zagadkami, zadaniami i wyzwaniami związanymi z segregacją i recyklingiem. Najmłodsi będą mogli zmierzyć się z odświeżonym Torem Wikinga, a osoby szukające chwili wyciszenia – wziąć udział w zajęciach Yoga Tatry, obejmujących m.in. yoga flow, stretching i pilates.

Autor: PDA Studio / Materiały prasowe

Ekologia może mieć rytm

Czyste Tatry od lat pokazują, że wydarzenie ekologiczne nie musi oznaczać rezygnacji z dobrej zabawy. Tegoroczny program połączy więc edukację, aktywność fizyczną i muzykę.

Jubileuszową edycję zwieńczy koncert Sary James. Polska wokalistka popowa o nigeryjskich korzeniach zdobyła popularność dzięki zwycięstwu w czwartej edycji The Voice Kids. Ma na swoim koncie także drugie miejsce w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji Junior oraz udział w finale 17. edycji America’s Got Talent.

Tym samym dołączy do artystów, którzy w poprzednich latach występowali na scenie Czystych Tatr – wśród nich znaleźli się m.in. Afromental, Zakopower, Basia Giewont, Brodka i Mrozu.

Autor: Materiały prasowe / Materiały prasowe

Czyste Tatry 2026 – kiedy i gdzie?

Jubileuszowa, 15. edycja Czystych Tatr EkoMałopolska odbędzie się 28 i 29 sierpnia 2026 roku w Zakopanem. Miasteczko edukacyjne będzie działać na Górnej Równi Krupowej, natomiast 29 sierpnia wolontariusze wyruszą na tatrzańskie szlaki.

Partnerem tytularnym wydarzenia jest EkoMałopolska. Czyste Tatry wspierają również Biedronka, Henkel, Coca-Cola, Grupa Ever, Gemini Holding, Rekopol oraz Radisson Blu. Patronat honorowy nad akcją objęli Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Burmistrz Miasta Zakopane Łukasz Filipowicz i Starosta Tatrzański Andrzej Skupień. Wydarzenie odbywa się także pod patronatem Miasta Zakopane, Powiatu Tatrzańskiego, Polskich Kolei Linowych i Muzeum Tatrzańskiego. Patronem medialnym jest Radio Eska.

Piętnaście lat Czystych Tatr pokazuje, że nawet największa zmiana zaczyna się od prostego gestu. Dziś nie chodzi już tylko o to, by posprzątać szlak. Chodzi o to, by następnym razem nie zostawić na nim niczego, co nie powinno się tam znaleźć.

Gramy o czystą przyszłość!

Tekst sponsorowany