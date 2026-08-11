Zatrzymanie podpalacza w gminie Złotów. 44-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

Pożar zboża w miejscowości Pieczyn

W niedzielę 2 sierpnia 2026 roku przed godziną 19:00 policjanci ze Złotowa oraz strażacy z Państwowej Straży Pożarnej interweniowali w miejscowości Pieczyn w gminie Złotów. Służby zostały wezwane do pożaru, który wybuchł na polu uprawnym. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, strażaków oraz mieszkańców ogień nie rozprzestrzenił się na większy obszar. Tego dnia spłonęło około 20 arów zboża na pniu, a wartość strat oszacowano na 2000 zł. Policja podkreśla, że to zdarzenie oraz inne podobne incydenty w tej okolicy stwarzały realne zagrożenie dla życia i zdrowia lokalnych mieszkańców.

Zatrzymanie na gorącym uczynku w gminie Złotów

Kolejnego dnia, 3 sierpnia 2026 roku, policjanci z Wydziału Kryminalnego złotowskiej jednostki zatrzymali 44-letniego mężczyznę na gorącym uczynku. Sprawca próbował podpalić budynek gospodarczy, który znajdował się niedaleko pola spalonego dzień wcześniej. Funkcjonariusze ugasili ogień i nie dopuścili do jego dalszego rozprzestrzenienia się. Na podstawie zebranego materiału dowodowego mundurowi skierowali sprawę do prokuratora. Dołączono do niej wniosek o zastosowanie wobec zatrzymanego mieszkańca wsi środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla 44-latka

Mężczyzna usłyszał zarzuty sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego w postaci pożaru. Zgodnie z ustaleniami sytuacja ta zagrażała życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Sędzia Sądu Rejonowego w Złotowie przychylił się do złożonego wniosku i zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo zatrzymanemu 44-latkowi grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl