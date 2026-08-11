Sziget Festival 2026 – line-up na 11 sierpnia. Zara Larsson, SOMBR i Underworld otworzą festiwal

Zara Larsson i SOMBR na głównej scenie

Pierwszy dzień Sziget Festival 2026 rozpocznie się od gitarowego uderzenia. O godz. 16.00 na Main Stage pojawią się Bad Nerves, brytyjska grupa słynąca z szybkiego, bezpośredniego rockowego grania. O godz. 17.30 scenę przejmą Wolf Alice. Zespół Ellie Rowsell potrafi łączyć delikatny indie rock, shoegaze i mocne gitarowe eksplozje. Ich koncert może okazać się jednym z najciekawszych punktów dnia dla publiczności szukającej czegoś bardziej nieprzewidywalnego niż klasyczny pop.

Wieczorem przyjdzie czas na Zarę Larsson. Szwedzka gwiazda rozpocznie występ o godz. 19.15. W jej repertuarze znajdują się takie przeboje jak "Lush Life", "Never Forget You" czy "Symphony". To piosenki, które dobrze sprawdzają się przed wielkim festiwalowym tłumem. Główną scenę zamknie SOMBR. Jego koncert zaplanowano na godz. 21.30. Wschodząca gwiazda popu i alternatywy znalazła się w gronie najważniejszych wykonawców tegorocznej edycji. Main Stage pomieści nawet 60 tysięcy uczestników.

Underworld poprowadzą zabawę do trzeciej nad ranem

Program na Revolut Stage rozpocznie Brooke Combe. Po niej wystąpią Ana Frango Elétrico, Lambrini Girls i Kim Dracula. O godz. 23.45 na scenie pojawi się Dijon, reprezentujący nowoczesne, eksperymentalne R&B. Najważniejszym nocnym koncertem będzie jednak występ Underworld. Brytyjska formacja rozpocznie set o godz. 1.30 i zakończy go około godz. 3.00. Underworld od lat należą do najważniejszych przedstawicieli muzyki elektronicznej. Ich koncert może połączyć atmosferę występu na żywo z energią wielkiego klubowego setu.

Sara Landry i Vintage Culture dla najwytrwalszych

Jeszcze mocniejsze elektroniczne emocje czekają publiczność w Delta District. Na BOLT Night Stage zagrają między innymi Indira Paganotto, Sara Landry i Trym. Sara Landry rozpocznie występ o godz. 2.00. Jej intensywne, bezkompromisowe techno będzie propozycją dla uczestników, którzy po całym dniu nadal będą mieli siłę na prawdziwy rave.

W Yettel Colosseum pojawią się między innymi Coco & Breezy, Mëstiza i Vintage Culture. Ostatni z nich zacznie set o godz. 3.30 i będzie grał aż do godz. 5.00.

Kogo warto zobaczyć 11 sierpnia?

Najbardziej oczywistym wyborem będzie koncert Zary Larsson, ale pierwszy dzień oferuje znacznie więcej. Fani gitar powinni pojawić się pod sceną Wolf Alice, miłośnicy elektroniki nie mogą przegapić Underworld, a osoby szukające najintensywniejszej nocnej zabawy powinny skierować się do Sary Landry.

Najważniejsze koncerty 11 sierpnia:

Main Stage: Bad Nerves – 16.00, Wolf Alice – 17.30, Zara Larsson – 19.15, SOMBR – 21.30.

Revolut Stage: Dijon – 23.45, Underworld – 1.30.

BOLT Night Stage: Indira Paganotto – 0.30, Sara Landry – 2.00, Trym – 3.30.

Yettel Colosseum: Coco & Breezy – 0.30, Mëstiza – 2.00, Vintage Culture – 3.30.

Pierwszego dnia Sziget nie będzie stopniowo rozkręcał imprezy. Od popołudnia do piątej rano na wyspie działać będą równocześnie rockowe, popowe i elektroniczne sceny. Największym problemem może być wybór między koncertami, które częściowo nakładają się na siebie.

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