Zaćmienie Słońca 2026: kiedy i gdzie najlepiej je obserwować? O tej porze spójrz w niebo, aby zobaczyć to niecodzienne zjawisko

12 sierpnia 2026 roku w Polsce będzie widoczne częściowe zaćmienie Słońca.

Zjawisko rozpocznie się w Polsce w późnych godzinach popołudniowych i nie w każdym regionie kraju będzie jednakowo intensywne.

Sprawdź, o której spojrzeć w niebo i dowiedz się, gdzie w Polsce zaćmienie będzie najlepiej widoczne.

Zaćmienie Słońca 12 sierpnia 2026. Polska też znajdzie się w strefie widoczności

Tegoroczne zaćmienie będzie wyjątkowe, choć w Polsce nie zobaczymy jego najbardziej efektownej, całkowitej fazy. Pas całkowitego zaćmienia 12 sierpnia przebiega m.in. przez Islandię i północną Hiszpanię. W naszym kraju Księżyc zakryje jednak sporą część słonecznej tarczy, dlatego zjawisko zdecydowanie warto obserwować. Zaćmienie rozpocznie się w Polsce około godziny 19:10 czasu letniego CEST. Dokładny moment maksimum będzie różnił się zależnie od miejsca. Sprawdź, gdzie i o której godzinie obserwować zaćmienie słońca w Polsce.

Zaćmienie słońca w obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego

Gdzie w Polsce najlepiej będzie widoczne zaćmienie słońca?

Tegoroczne zaćmienie Słońca w Polsce będzie miało charakter częściowy. Najlepsze warunki do jego obserwacji wystąpią w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie słońce zostanie zasłonięte w 88 procentach. We Wrocławiu słońce zostanie zakryte w 85%. Niewiele gorzej będzie na Mazurach, gdzie faza osiągnie 85%, oraz w Warszawie, gdzie zakrycie wyniesie około 82%. Mieszkańcy terenów na wschód od linii Olsztyn-Łódź-Opole napotkają utrudnienia, gdyż maksymalna faza zaćmienia nastąpi tam po zachodzie słońca. Najmniej Słońca zobaczą obserwatorzy w Bieszczadach - tarcza zostanie tam zakryta jedynie w 42 procentach.

O której godzinie obserwować zaćmienie słońca?

Karol Wójcicki, który popularyzuje zjawiska astronomiczne na stronie na Facebooku "Z głową w gwiazdach" zamieścił grafikę, na której określił pory, w których zaćmienie będzie widoczne w konkretnych rejonach. W Trójmieście zaćmienie będzie można obserwować od 19:12-20:24, a maximum zjawiska widoczne ma być około 20:04. W Warszawie natomiast zaćmienie będzie widoczne pomiędzy godziną 19:15-20:07, a maximum widoczne będzie około 20:03. We Wrocławiu należy patrzeć w niebo między 19:17-20:19, a najlepiej około 20:09, gdyż wówczas Księżyc ma przesłonić 85% Słońca. Mniej więcej o tej samej porze zjawisko to będzie także w takim samym stopniu widoczne w Zielonej Górze. Najmniej spektakularne zjawisko widoczne będzie na Wschodzie kraju. W Rzeszowie Księżyc przesłoni zaledwie 58% tarczy Słońca.

Zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie wystarczą. Jak bezpiecznie obserwować słońce?

Podczas obserwacji częściowego zaćmienia trzeba zachować szczególną ostrożność. Nie wolno patrzeć bezpośrednio na Słońce przez zwykłe okulary przeciwsłoneczne. Potrzebne są specjalne okulary do obserwacji zaćmień z odpowiednim filtrem słonecznym. Dotyczy to również lornetek i teleskopów - korzystanie z nich bez właściwego filtra może prowadzić do poważnego uszkodzenia wzroku.

26