Aby przygotować puszyste purée ziemniaczane w lżejszej wersji, można zastąpić kaloryczne masło i śmietanę serkiem śmietankowym.

Dodanie serka śmietankowego nadaje purée kremową konsystencję i delikatny smak, a także może pomóc ograniczyć kaloryczność dania, zwłaszcza jeśli użyje się wersji niskotłuszczowej.

Dla najlepszego efektu, serek śmietankowy powinien mieć temperaturę pokojową i być dodany do ugniecionych ziemniaków (najlepiej tłuczkiem, nie blenderem), a następnie całość dokładnie wymieszana.

Purée ziemniaczane to prawdziwy klasyk domowej kuchni. Pasuje niemal do wszystkiego, a dobrze przygotowane potrafi być znakomitym dodatkiem do obiadu. Sekret dobrze przygotowanego purée tkwi przede wszystkim w konsystencji. Powinny być delikatne, gładkie i tak kremowe, że niemal rozpływają się w ustach. Wiele osób osiąga taki efekt, dodając sporą porcję masła oraz śmietany. Niestety, oba składniki dostarczają sporo kalorii. Czy można przygotować równie smaczny dodatek w nieco lżejszej wersji? Okazuje się, że tak. Wystarczy jedynie zastąpić masło i śmietanę tym składnikiem.

Dodaj do purée zamiast masła, a będzie kremowe jak nigdy dotąd

Ciekawą, choć dla wielu zapewne nieoczywistą alternatywą może być zwykły serek śmietankowy. Ma delikatny smak, kremową strukturę i świetnie łączy się z gorącymi ziemniakami. Dzięki niemu purée zyskuje aksamitną konsystencję, a przy okazji subtelną, mleczną nutę. Przygotowanie purée z dodatkiem serka śmietankowego jest niezwykle proste. Ugotowane ziemniaki należy dokładnie odcedzić, a następnie rozgnieść tradycyjnym tłuczkiem lub przecisnąć przez praskę. Potem wystarczy dodać kilka łyżek serka i całość starannie wymieszać. Najlepiej robić to stopniowo, kontrolując konsystencję. Warto wybierać serek naturalny, bez dodatków smakowych. Jeśli chcemy uzyskać jeszcze bardziej dietetyczną wersję, można wybrać serek o obniżonej zawartości tłuszczu.

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Jak przygotować idealnie puszyste purée?

Jest jeszcze jeden szczegół, o którym łatwo zapomnieć. Serek powinien mieć temperaturę pokojową. Dodanie zbyt zimnego produktu może obniżyć temperaturę ziemniaków i utrudnić uzyskanie jednolitej masy. Nie bez znaczenia jest również sposób rozgniatania. Blender nie będzie tutaj najlepszym rozwiązaniem, ponieważ może sprawić, że ziemniaki staną się kleiste. Do rozgniecenia ziemniaków zdecydowanie lepiej sprawdzi się zwykły tłuczek.

Mniej kalorii, więcej smaku. Ten dodatek sprawi, że już nigdy nie przygotujesz purée inaczej

Zamiana masła i śmietany na serek może pomóc ograniczyć kaloryczność dania, szczególnie jeśli wybierzemy produkt o obniżonej zawartości tłuszczu. Warto jednak pamiętać, że sam serek śmietankowy również dostarcza kalorii, dlatego znaczenie mają jego rodzaj i ilość. Aby jeszcze bardziej podkręcić smak dania, na koniec można dodać szczyptę gałki muszkatołowej, świeżo mielony pieprz lub posiekany szczypiorek.

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